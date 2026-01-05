Sophie Turner megtörte a csendet: elárulta, hogy egy párt alkotnak-e Chris Martinnal

Sophie Turner megcáfolta a Chris Martinnal kapcsolatos romantikus pletykákat. Bár a fél világ izgatottan várta, hogy mikor jelentik be, hogy egy párt alkotnak, most kiderült, hogy pusztán barátság van köztük. A színésznő korábban több alkalommal is kilátogatott a Coldplay koncertjeire, hogy találkozzon Chrissel, azonban nem alakult ki köztük romantikus viszony. Honnan tudjuk? Maga Sophie árulta el, hogy továbbra is egyedülálló édesanya.

Sophie Turner megcáfolta a Chris Martinnal kapcsolatos romantikus pletykákat

Forrás: GettyImagine

Sophie Turner bevallotta, hogy szingli és nincs ideje ismerkedni

A Trónok harca sztárja nemrég arról beszélt a Page Sixnek, hogy jelenleg nincs ideje sem a barátaira, sem az ismerkedésre. Ezzel a nyilatkozatával először cáfolta meg azokat a pletykákat, melyek szerint egy párt alkotnak a világhírű énekessel.

„A munka és a gyermekeim miatt lemondtam az életem néhány részéről. Úgy értem, hogy hónapok óta nem találkoztam a barátaimmal és nem is voltam randizni senkivel. Jelenleg csak a munkára és a két lányomra van időm, de dolgozom rajta, hogy több szociális életet élhessek. Idén szerintem újrakezdem a dolgokat. Alig várom már, hogy a húszas éveim nehéz időszaka után végre a harmincas éveimben békére leljek" - árulta el a színésznő.

Miért hitte a fél világ, hogy együtt vannak a sztárok? Sophie Turner korábban Joe Jonas felesége volt, azonban 2024 szeptemberében véglegesítették a válásukat

A házasságukból két kislányuk született, a négyéves Willa és a kétéves Delphine, akik az édesanyjukkal élnek Angliában

A sorozatsztár később egy brit arisztokratával, Peregrine Pearsonnal alkotott egy párt, azonban tavaly szeptemberben szakítottak

Chris Martin szintén a tavalyi évben lett szingli, miután 8 év után elvált Dakota Johnsontól

Az ősszel többször is összeboronálták őket Angliában, miután a színésznő rendszeres látogatója volt a Coldplay koncertjeinek.

A Sophie Turner válásáról szóló korábbi cikkeinket itt tudjátok elolvasni: