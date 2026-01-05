Sophie Turner megtörte a csendet: elárulta, hogy egy párt alkotnak-e Chris Martinnal

Sophie Turner megcáfolta a Chris Martinnal kapcsolatos romantikus pletykákat. Bár a fél világ izgatottan várta, hogy mikor jelentik be, hogy egy párt alkotnak, most kiderült, hogy pusztán barátság van köztük. A színésznő korábban több alkalommal is kilátogatott a Coldplay koncertjeire, hogy találkozzon Chrissel, azonban nem alakult ki köztük romantikus viszony. Honnan tudjuk? Maga Sophie árulta el, hogy továbbra is egyedülálló édesanya.
Sophie Turner bevallotta, hogy szingli és nincs ideje ismerkedni
A Trónok harca sztárja nemrég arról beszélt a Page Sixnek, hogy jelenleg nincs ideje sem a barátaira, sem az ismerkedésre. Ezzel a nyilatkozatával először cáfolta meg azokat a pletykákat, melyek szerint egy párt alkotnak a világhírű énekessel.
„A munka és a gyermekeim miatt lemondtam az életem néhány részéről. Úgy értem, hogy hónapok óta nem találkoztam a barátaimmal és nem is voltam randizni senkivel. Jelenleg csak a munkára és a két lányomra van időm, de dolgozom rajta, hogy több szociális életet élhessek. Idén szerintem újrakezdem a dolgokat. Alig várom már, hogy a húszas éveim nehéz időszaka után végre a harmincas éveimben békére leljek" - árulta el a színésznő.
Miért hitte a fél világ, hogy együtt vannak a sztárok?
- Sophie Turner korábban Joe Jonas felesége volt, azonban 2024 szeptemberében véglegesítették a válásukat
- A házasságukból két kislányuk született, a négyéves Willa és a kétéves Delphine, akik az édesanyjukkal élnek Angliában
- A sorozatsztár később egy brit arisztokratával, Peregrine Pearsonnal alkotott egy párt, azonban tavaly szeptemberben szakítottak
- Chris Martin szintén a tavalyi évben lett szingli, miután 8 év után elvált Dakota Johnsontól
- Az ősszel többször is összeboronálták őket Angliában, miután a színésznő rendszeres látogatója volt a Coldplay koncertjeinek.
