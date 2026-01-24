Kitálalt Brooklyn Beckham komornyikja: a férfi szerint Nicola ultimátumot adott a férjének

Továbbgyűrűzik a botrány a Beckham családban. Az elmúlt hetekben felpörögtek az események, miután sorra estek ki a csontvázak a szekrényből. Elsőként Brooklyn Beckham borította ki azt a bizonyos bilit, amikor egy terjedelmes Instagram-posztban elárulta, hogy az édesanyja, Victoria Beckham tönkretette az esküvőjüket. A bejegyzésében több vádat is megfogalmazott a családjával szemben, azonban néhány nappal később több állításáról is kiderült, hogy azok nem fedik a valóságot. Most a történet egyik újabb szereplője tálalt ki a családi konfliktus részleteiről.

Brooklyn Beckham neheztel az édesanyjára, amiért ellopta az első táncukat

Brooklyn Beckham esküvője végérvényesen árkot vert a két család közé Brooklyn Beckham január 19-án terjedelmes Instagram-sztorit posztolt, amiben kiborította a szennyest .

. Arról beszélt, hogy a szülei az élete minden területén irányítani akarták őt és szabotálták a kapcsolatát és az esküvőjét is.

Állítása szerint Victoria és David Beckham soha sem fogadták el a feleségét , Nicolát és ez számtalan konfliktust okozott közöttük.

, Nicolát és ez számtalan konfliktust okozott közöttük. Végül az tette fel az i-re a pontot, amikor a híres szülők jogi dokumentumokat akartak aláíratni az ifjú párral, amelyek biztosították volna, hogy Brooklyn, Peltz és a leendő gyermekeik is a „Beckham-márka" részei maradnak.

Brooklyn Beckham komornyikja szerint Nicola ultimátumot adott a férjének: vagy ő, vagy a család

Most a család egy újabb közeli ismerőse szólalt meg a témában. Beckhamék korábbi komornyikja - aki szintén részt vett az esküvőn - arról beszélt a Page Sixnek, hogy mi vezetett a családi viszályhoz. Szerinte a ceremónián történtek már csak az utolsó cseppek voltak a pohárban.