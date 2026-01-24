Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Kitálalt Brooklyn Beckham komornyikja: a férfi szerint Nicola ultimátumot adott a férjének

botrány Brooklyn Beckham családi viszály Nicola Peltz
Komáromi Bence
2026.01.24.
A Beckham család korábbi alkalmazottja megdöbbentő titkokat árult el arról, hogy mi történt a színfalak mögött. A komornyik szerint Nicola Peltz döntés elé állította Brooklyn Beckhamet az esküvő után.

Továbbgyűrűzik a botrány a Beckham családban. Az elmúlt hetekben felpörögtek az események, miután sorra estek ki a csontvázak a szekrényből. Elsőként Brooklyn Beckham borította ki azt a bizonyos bilit, amikor egy terjedelmes Instagram-posztban elárulta, hogy az édesanyja, Victoria Beckham tönkretette az esküvőjüket. A bejegyzésében több vádat is megfogalmazott a családjával szemben, azonban néhány nappal később több állításáról is kiderült, hogy azok nem fedik a valóságot. Most a történet egyik újabb szereplője tálalt ki a családi konfliktus részleteiről.

Brooklyn Beckham esküvője végérvényesen árkot vert a két család közé

  • Brooklyn Beckham január 19-án terjedelmes Instagram-sztorit posztolt, amiben kiborította a szennyest.
  • Arról beszélt, hogy a szülei az élete minden területén irányítani akarták őt és szabotálták a kapcsolatát és az esküvőjét is.
  • Állítása szerint Victoria és David Beckham soha sem fogadták el a feleségét, Nicolát és ez számtalan konfliktust okozott közöttük.
  • Végül az tette fel az i-re a pontot, amikor a híres szülők jogi dokumentumokat akartak aláíratni az ifjú párral, amelyek biztosították volna, hogy Brooklyn, Peltz és a leendő gyermekeik is a „Beckham-márka" részei maradnak.
  • Nemrég kiderült, hogy Victoria Beckham ezekkel a papírokkal tartotta sakkban a saját fiát
  • A vádakra David Beckham is reagált, aki posztjában arról beszélt, hogy a gyermekeknek jogában áll tévedni és rosszul értelmezni a dolgokat
  • Hamarosan Brooklyn Beckham több állításáról is kiderült, hogy nem fedik a valóságot
  • Nemrég Nicola Peltz exének nővére is megszólalt a témában, aki szerint az örökösnő imádja a rivaldafényt és bármit megtenne azért, hogy róla szóljanak a hírek

Brooklyn Beckham komornyikja szerint Nicola ultimátumot adott a férjének: vagy ő, vagy a család 

Most a család egy újabb közeli ismerőse szólalt meg a témában. Beckhamék korábbi komornyikja - aki szintén részt vett az esküvőn - arról beszélt a Page Sixnek, hogy mi vezetett a családi viszályhoz. Szerinte a ceremónián történtek már csak az utolsó cseppek voltak a pohárban.

„Nicolát felzaklatta, amikor az esküvői lemezlovasuk, Marc Anthony a terem legszebb nőjének nevezte Victoria Beckhamet, majd ezután történt a kínos táncjelenet. Nicola sírva hagyta el a szobát. Az igazság azonban az, hogy szerintem úgy viselkedett, mint egy gyerek. Túlreagálta a helyzetet" - kezdte beszámolóját a bennfentes. A komornyik ezek után fültanúja volt annak, amikor az örökösnő döntés elé állította a férjét.

„Választanod kell, én vagy az édesanyád. Ezt mondta Nicola Brooklynnak. Nem akart meghátrálni és ragaszkodott ehhez a lány. Brooklyn pedig nem volt elég erős ahhoz, hogy kiálljon az édesanyja mellett és elmagyarázza a feleségének, hogy túlreagálja a történteket. Szerintem Nicola az oka a családi szakításnak és annak, hogy a Beckham fiú már nem beszél a szüleivel" - foglalta össze gondolatait a korábbi alkalmazott.

A Beckham családi viszály további részleteit itt tudjátok elolvasni:

Egy aláíráson múlhat Brooklyn Beckham vagyonának sorsa: Victoria döntésével mindent elvehet a fiától

Egy több mint nyolc éve hozott, akkor reálisnak tűnő jogi döntés ma már alapjaiban fenyegeti Brooklyn Beckham anyagi függetlenségét. Victoria Beckham aláírásán sok minden múlhat.

A DJ kitálalt: itt van minden kínos részlet Brooklyn és Victoria Beckham esküvői táncáról

Victoria Beckham és fia, Brooklyn esküvői tánca körül akkora botrány kerekedett, hogy még most is csontvázak esnek ki a szekrényből: DJ Fat Tony, a Beckham család régi barátja nyilvánosan állt ki Brooklyn mellett, aki a napokban egy hatoldalas nyilatkozatban mesélt arról, hogyan élte meg a számára megalázó jelenetet.

Mindent megtett, hogy híres legyen: Nicola Peltz nem először vetett szemet ismert család fiúgyermekére

Napok óta uralja a címlapokat Brooklyn Beckham döbbenetes vallomása a szüleiről. Ennek hála, rekfektorfénybe került felesége, Nicola Peltz is. A fiatal házaspár a minap Malibu utcáin jelent meg: Nicola magabiztos mosollyal az arcán sétál Brooklyn oldalán, mintha csak azt üzenné, megnyerte a játszmát.

 

 

