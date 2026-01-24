Kitálalt Brooklyn Beckham komornyikja: a férfi szerint Nicola ultimátumot adott a férjének

Továbbgyűrűzik a botrány a Beckham családban. Az elmúlt hetekben felpörögtek az események, miután sorra estek ki a csontvázak a szekrényből. Elsőként Brooklyn Beckham borította ki azt a bizonyos bilit, amikor egy terjedelmes Instagram-posztban elárulta, hogy az édesanyja, Victoria Beckham tönkretette az esküvőjüket. A bejegyzésében több vádat is megfogalmazott a családjával szemben, azonban néhány nappal később több állításáról is kiderült, hogy azok nem fedik a valóságot. Most a történet egyik újabb szereplője tálalt ki a családi konfliktus részleteiről.
Brooklyn Beckham esküvője végérvényesen árkot vert a két család közé
- Brooklyn Beckham január 19-án terjedelmes Instagram-sztorit posztolt, amiben kiborította a szennyest.
- Arról beszélt, hogy a szülei az élete minden területén irányítani akarták őt és szabotálták a kapcsolatát és az esküvőjét is.
- Állítása szerint Victoria és David Beckham soha sem fogadták el a feleségét, Nicolát és ez számtalan konfliktust okozott közöttük.
- Végül az tette fel az i-re a pontot, amikor a híres szülők jogi dokumentumokat akartak aláíratni az ifjú párral, amelyek biztosították volna, hogy Brooklyn, Peltz és a leendő gyermekeik is a „Beckham-márka" részei maradnak.
- Nemrég kiderült, hogy Victoria Beckham ezekkel a papírokkal tartotta sakkban a saját fiát
- A vádakra David Beckham is reagált, aki posztjában arról beszélt, hogy a gyermekeknek jogában áll tévedni és rosszul értelmezni a dolgokat
- Hamarosan Brooklyn Beckham több állításáról is kiderült, hogy nem fedik a valóságot
- Nemrég Nicola Peltz exének nővére is megszólalt a témában, aki szerint az örökösnő imádja a rivaldafényt és bármit megtenne azért, hogy róla szóljanak a hírek
Brooklyn Beckham komornyikja szerint Nicola ultimátumot adott a férjének: vagy ő, vagy a család
Most a család egy újabb közeli ismerőse szólalt meg a témában. Beckhamék korábbi komornyikja - aki szintén részt vett az esküvőn - arról beszélt a Page Sixnek, hogy mi vezetett a családi viszályhoz. Szerinte a ceremónián történtek már csak az utolsó cseppek voltak a pohárban.
„Nicolát felzaklatta, amikor az esküvői lemezlovasuk, Marc Anthony a terem legszebb nőjének nevezte Victoria Beckhamet, majd ezután történt a kínos táncjelenet. Nicola sírva hagyta el a szobát. Az igazság azonban az, hogy szerintem úgy viselkedett, mint egy gyerek. Túlreagálta a helyzetet" - kezdte beszámolóját a bennfentes. A komornyik ezek után fültanúja volt annak, amikor az örökösnő döntés elé állította a férjét.
„Választanod kell, én vagy az édesanyád. Ezt mondta Nicola Brooklynnak. Nem akart meghátrálni és ragaszkodott ehhez a lány. Brooklyn pedig nem volt elég erős ahhoz, hogy kiálljon az édesanyja mellett és elmagyarázza a feleségének, hogy túlreagálja a történteket. Szerintem Nicola az oka a családi szakításnak és annak, hogy a Beckham fiú már nem beszél a szüleivel" - foglalta össze gondolatait a korábbi alkalmazott.
