Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 24., szombat Timót

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
jogi procedúra

Egy aláíráson múlhat Brooklyn Beckham vagyonának sorsa: Victoria döntésével mindent elvehet a fiától

jogi procedúra márkanév Brooklyn Beckham Victoria Beckham
Egy több mint nyolc éve hozott, akkor reálisnak tűnő jogi döntés ma már alapjaiban fenyegeti Brooklyn Beckham anyagi függetlenségét. Victoria Beckham aláírásán sok minden múlhat.

Lapinformációk szerint Victoria Beckham 2016 decemberében, fia kiskorúsága idején saját nevére jegyeztette be a Brooklyn Beckham márkanevet. Ez akkor teljesen természetes volt, most azonban jogi szakértők szerint döntően befolyásolhatja a 26 éves Brooklyn önálló kereseti lehetőségeit. 

A Brooklyn Beckham márkanév Victoria Beckhamé.
A Brooklyn Beckham márkanév Victoria Beckhamé.
Forrás: Getty Images Europe
  • Victoria Beckham 2016 decemberében védette le a Brooklyn Beckham márkanevet.
  • A bejegyzés 2026 decemberében jár le.
  • A márkanév ruházatra, kozmetikumokra, könyvekre és rendezvényekre is kiterjed.
  • Jogi szakértők szerint Victoria dönthet Brooklyn legtöbb szponzorációs megállapodásáról.
  • Brooklyn szerint szülei nyomást gyakoroltak rá, hogy mondjon le a márka jogairól.

Victoria Beckham anyagilag a markában tarthatja Brooklynt

A szellemi tulajdonjogi nyilvántartások szerint a Brooklyn Beckham védjegy rendkívül széles termék- és szolgáltatáskört fed le: ruházatot, lábbelit, kozmetikumokat, könyveket, játékokat és rendezvényeket egyaránt. A márkanév védelmét 2026 decemberében kell meghosszabítani, addig Victoria Beckham marad a név jogszerű tulajdonosa, hacsak nem mond le róla vagy nem ruházza át. Jogi szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ez jelentős hatalmat biztosít Victoriának, Brooklyn rendkívül kiszolgáltatott helyzetben van. 

Ez teljesen tönkreteheti a kereseti lehetőségeit, amennyiben anyja nem adja át neki a márkanevet. Ha Brooklyn a saját nevét akarja használni kereső tevékenységre, akkor azt az anyjával jóvá kell hagyatnia, és jog szerint a bevétel is Victoriát illeti meg 

− nyilatkozta egy jogász a RadarOnline-nak

Akár perre is mehet Brooklyn kereskedelmi korlátozás jogcímen

A lehetséges jogi probléma azután került nyilvánosságra, hogy Brooklyn január 19-én közzétett egy Instagram-nyilatkozatot, amelyben így fogalmazott:
„Nem akarok kibékülni a családommal. Nem irányítanak, életemben először kiállok magamért.” Azt is állította, hogy az esküvője előtt szülei többször is nyomást gyakoroltak rá, és megpróbálták megvesztegetni, hogy lemondjon a nevét viselő márkanévhez fűződő jogokról.  Hozzátette, hogy a beleegyezés megtagadása befolyásolta a fizetését és azt, ahogy a szülei bánnak vele. Jogi szakértők szerint Brooklyn megtámadhatja a bejegyzést rosszhiszeműség vagy kereskedelmi korlátozás címén. 

A legrosszabb végkimetel egy per lenne, amely arról szólna, hogy Brooklyn Beckhamhez, mint személyhez tartozik a Brooklyn Beckham márkanév vagy az elsősorban a szülei által felépített kereskedelmi eszközként létezik. Nevetségesen hangozhat, hogy a saját neved tulajdonjogát kell bizonyítanod, de mivel ez a név elválaszthatatlan egy globális márkától, a törvény nem teszi egyértelművé a választ. Rendkívül ritka, hogy egy szülő megtartsa a felnőtt gyermeke személynevéhez kötött védjegy tulajdonjogát. Nagyon kevés erre a precedens

 − fogalmazott egy szakértő.

Márkavédelem vagy kontroll Brooklyn felett Victoria célja?

Egy, a családhoz közel álló forrás szerint: Victoria úgy tekint a Brooklyn Beckham névre, mint a Daviddel közösen a Beckham márkaépítésének egy részére. Brooklyn azonban ezt egészen másképp éli meg, úgy érzi, a családja kontrollta akar gyakorolni az élete és a megélhetése felett ls szó sincs üzleti védelmről. Úgy tudni, Brooklyn, aki több mint egy éve nem találkozott a szüleivel, a jövő hónapban egy miami élelmiszeripari rendezvényen jelenik meg csípős szószos vállalkozása népszerűsítésé miatt, ám szakértők szerint még egy ilyen alapvető szponzorációs megállapodáshoz is szükség lehet édesanyja beleegyezésére.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Brooklyn Beckham boldogan nézi, ahogy a szüleit szétszedik a közösségi oldalakon

Úgy tűnik, Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz végleg lezárták kapcsolatukat a Beckham szülőkkel. A fiatal házaspár állítólag rendkívül elégedett az óriási robbanással, amit Brooklyn posztja okozott.

Brooklyn Beckham kamaszkori szerelme kitálal Victoria Beckhamről

Tallia Storm tíz év hallgatás után nyíltan beszélt a Beckham családról. Elárulta, milyen volt fiatalon Brooklyn Beckham barátnőjeként élni, és miért érzi úgy ma is, hogy Victoria Beckham soha nem fogadta el őt.

Victoria Beckham felrobbantotta az internetet, az esküvői mémjein nevet a világ

Az egykori Spice Girl ismét a figyelem középpontjába került. Victoria Beckham esküvői tánca miatt ellepték a netet a vicces videók és fotók, mi pedig összegyűjtöttünk néhányat a legjobbakból.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu