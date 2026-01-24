Egy aláíráson múlhat Brooklyn Beckham vagyonának sorsa: Victoria döntésével mindent elvehet a fiától

Lapinformációk szerint Victoria Beckham 2016 decemberében, fia kiskorúsága idején saját nevére jegyeztette be a Brooklyn Beckham márkanevet. Ez akkor teljesen természetes volt, most azonban jogi szakértők szerint döntően befolyásolhatja a 26 éves Brooklyn önálló kereseti lehetőségeit.

A Brooklyn Beckham márkanév Victoria Beckhamé.

Victoria Beckham 2016 decemberében védette le a Brooklyn Beckham márkanevet.

A bejegyzés 2026 decemberében jár le.

A márkanév ruházatra, kozmetikumokra, könyvekre és rendezvényekre is kiterjed.

Jogi szakértők szerint Victoria dönthet Brooklyn legtöbb szponzorációs megállapodásáról.

Brooklyn szerint szülei nyomást gyakoroltak rá, hogy mondjon le a márka jogairól.

Victoria Beckham anyagilag a markában tarthatja Brooklynt

A szellemi tulajdonjogi nyilvántartások szerint a Brooklyn Beckham védjegy rendkívül széles termék- és szolgáltatáskört fed le: ruházatot, lábbelit, kozmetikumokat, könyveket, játékokat és rendezvényeket egyaránt. A márkanév védelmét 2026 decemberében kell meghosszabítani, addig Victoria Beckham marad a név jogszerű tulajdonosa, hacsak nem mond le róla vagy nem ruházza át. Jogi szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ez jelentős hatalmat biztosít Victoriának, Brooklyn rendkívül kiszolgáltatott helyzetben van.

Ez teljesen tönkreteheti a kereseti lehetőségeit, amennyiben anyja nem adja át neki a márkanevet. Ha Brooklyn a saját nevét akarja használni kereső tevékenységre, akkor azt az anyjával jóvá kell hagyatnia, és jog szerint a bevétel is Victoriát illeti meg

− nyilatkozta egy jogász a RadarOnline-nak.

Akár perre is mehet Brooklyn kereskedelmi korlátozás jogcímen

A lehetséges jogi probléma azután került nyilvánosságra, hogy Brooklyn január 19-én közzétett egy Instagram-nyilatkozatot, amelyben így fogalmazott:

„Nem akarok kibékülni a családommal. Nem irányítanak, életemben először kiállok magamért.” Azt is állította, hogy az esküvője előtt szülei többször is nyomást gyakoroltak rá, és megpróbálták megvesztegetni, hogy lemondjon a nevét viselő márkanévhez fűződő jogokról. Hozzátette, hogy a beleegyezés megtagadása befolyásolta a fizetését és azt, ahogy a szülei bánnak vele. Jogi szakértők szerint Brooklyn megtámadhatja a bejegyzést rosszhiszeműség vagy kereskedelmi korlátozás címén.

A legrosszabb végkimetel egy per lenne, amely arról szólna, hogy Brooklyn Beckhamhez, mint személyhez tartozik a Brooklyn Beckham márkanév vagy az elsősorban a szülei által felépített kereskedelmi eszközként létezik. Nevetségesen hangozhat, hogy a saját neved tulajdonjogát kell bizonyítanod, de mivel ez a név elválaszthatatlan egy globális márkától, a törvény nem teszi egyértelművé a választ. Rendkívül ritka, hogy egy szülő megtartsa a felnőtt gyermeke személynevéhez kötött védjegy tulajdonjogát. Nagyon kevés erre a precedens

− fogalmazott egy szakértő.