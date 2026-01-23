Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Victoria Beckham felrobbantotta az internetet, az esküvői mémjein nevet a világ

Rideg Léna
2026.01.23.
Az egykori Spice Girl ismét a figyelem középpontjába került. Victoria Beckham esküvői tánca miatt ellepték a netet a vicces videók és fotók, mi pedig összegyűjtöttünk néhányat a legjobbakból.

Az elmúlt napokban gyakorlatilag felrobbant az internet: Victoria Beckham neve újra mindenhol ott van, de ezúttal nem divatbemutató, Netflix-dokumentumfilm vagy az ikonikus Spice Girls miatt. A közösségi oldalakat elárasztották azok a mémek, amelyek a Beckham család egyik legkínosabb – és legvitatottabb – történését figurázzák ki: azt az állítólag nem helyénvaló anya–fia táncot, amely Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvőjén történt.

Victoria Beckham az új mémkirálynő

  • Brooklyn Beckham nyilatkozata újra felszínre hozta az esküvői tánc körüli vitát.
  • Az internet mémgyártásba kezdett, Victoria Beckham tarol a közösségi oldalakon.
  • Régi táncos videók, tweetek és Netflix-jelenetek is új életre keltek.
  • A kínos családi pillanat globális popkulturális jelenséggé vált.

Felrobbant a mémgyár Victoria Beckham esküvői tánca miatt

A mémhullámot Brooklyn friss nyilatkozata indította el, amelyben azt állította, hogy édesanyja elvette tőle az első tánc lehetőségét a feleségével, majd az esküvőjükre meghívott mintegy 500 vendég előtt szerinte nem odaillő módon táncolt vele. Bár az események pontos menete máig vitatott – a Vogue korábbi beszámolója például egészen mást állít –, az internet nem várt tovább a részletekre: megszülettek az első poénok, videók és gúnyos bejegyzések. 

Az egyik legnagyobbat futó mém egy elképzelt DJ-bejelentéssel indít, majd a Ginuwine-féle Pony című slágert indítja el, mintha ez lett volna Victoria Beckham választása az anya–fia táncra. A pikáns utalás nem véletlen: a dal a Magic Mike óta a sztriptíztánc szinonimája, így tökéletes alapanyagot adott a viccekhez. Bár Brooklyn nyilvánosan megalázónak nevezte az esküvőn történteket, láthatóan jól szórakozik a mémeken. És bár sajnáljuk a Beckham család szétszakadását, mi is jókat mulatunk a Victoriáról készült mémeken. Nagyon jókat.

Az internet népe most is bebizonyította, hogy a kreativitás nem ismer határokat, így nem csoda, hogy újra előkerültek Victoria korábbi, színpadon előadott táncai, régi tweetjei és a Netflix-dokumentumfilmből ismert konyhai táncjelenet is – mind újabb muníciót adva a netnek. A kommentelők egy része gúnyolódik, mások nosztalgiával védik Victoriát, mondván: „Ő mindig is ilyen volt”.

Bár a családi konfliktus továbbra is komoly és mély, egy dolog biztos: Victoria Beckham mémmé válása megállíthatatlan.

A közösségi média ismét bebizonyította, hogy egyetlen kínos pillanat is elég ahhoz, hogy globális popkulturális jelenséggé váljon. A közösségi oldalak továbbra is ontják a kreatívabbnál kreatívabb verziókat – mi pedig a teljesség igénye nélkül mutatunk is belőlük néhányat.

Jó szórakozást!

