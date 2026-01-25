Victoria Beckham mindenkit meglepett: extázisba estek a rajongók a Spice Girls friss fotójától – Fotó

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Évek óta tartó találgatások, feszültségek és félmondatok után most egyetlen fotó elég volt ahhoz, hogy lázba hozza a világot. A Spice Girls tagjai ismét együtt mutatkoztak, és a rajongók szerint ez több volt, mint egy egyszerű születésnapi összejövetel.

A rajongók álma végre valóra vált: újra együtt a Spice Girls. A friss fotó, amelyen együtt látható Victoria Beckham, Emma Lee Bunton, Geri Halliwell, és Melanie Chisholm, valósággal felrobbantotta az internetet.

Visszatér a Spice Girls?

  • Victoria Beckham új posztja miatt felrobbant az internet
  • A Spice Girls tagjai újra együtt láthatóak
  • A rajongók már a visszatérés lehetőségét emlegetik

Összeállt a Spice Girls!

Victoria Beckham az elmúlt hetek történéseit félretéve újabb poszttal örvendeztette meg a rajongóit. Az egykori Spice Girl ezúttal nem Brooklyn Beckhamről, vagy a Beckham családról posztolt, hanem a Spice Girls énekesnőivel fotózkodott. Posh Spice, Baby Spice, Ginger Spice és Melanie C a friss felvételen egymás mellett mosolyognak: stílusosak, gyönyörűek, épp úgy, mint akkor, amikor meghódították a világot. A lányok Emma Lee Bunton születésnapját ünnepelték.

„Boldog születésnapot a legszebb léleknek Emma Lee Bunton,  szeretlek titeket lányok!”

– olvasható a poszt mellett, amely alá David Beckham is kommentelt, és így fogalmazott:

„Ez boldoggá tett. Csak elképzelni tudom, hogy érezhetik magukat a Spice Girls rajongók.”

 

Az utóbbi években nem volt ilyen felhőtlen a viszonyuk

A találkozó különösen nagy jelentőséggel bír, hiszen az elmúlt években a Spice Girls neve már nem csupán a nosztalgikus emlékeket idézte fel, hanem egyre inkább belső feszültségekkel és nyilvános vitákkal is összekapcsolódott. A legtöbb konfliktus középpontjában nem más állt, mint Victoria Beckham, aki korábban többször is egyértelművé tette: nem kíván visszatérni a popszínpadra. A többiek lelkesedése rendre falakba ütközött, a rajongók pedig csalódottan vették tudomásul, hogy teljes újraegyesülésről szó sem lehet.

Most azonban úgy tűnik, megtört a jég. A mostani közös megjelenés sokak szerint nem véletlen, és egyértelmű üzenetet hordoz. 

Rajongók tömkelege bízik abban, hogy a régi sérelmek már a múlté, és a Spice Girls új fejezetet nyithat.

Victoria Beckham szerepe továbbra is kérdéses, de a rajongók szerint már az is óriási előrelépés, hogy újra együtt mutatkoztak. Ha pedig ez valóban egy nagy visszatérés előszobája, akkor a poptörténelem egyik legikonikusabb csapata készül újra megmutatni, mit jelent a girl power.

