Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 25., vasárnap Pál

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sztárcsemete

A családi viszály árnyékában Romeo Beckham meghódította a kifutót

sztárcsemete modellkedés Romeo Beckham
Komáromi Bence
2026.01.25.
Napok óta a családtagjainak konfliktusa uralja az összes bulvársajtó címlapját, de ez nem igazán zavarja a középső Beckham fiút. Romeo Beckham most beindította a profi modellkarrierjét.

Miközben Brooklyn Beckham és a szülei folyamatosan üzengetnek egymásnak és változatos sérelmeket vágnak egymás fejéhez, addig Romeo Beckham Párizsban berobbant a divatvilágba. A 23 éves fiatalember a párizsi divathét pénteki napján a Willy Chavarria ruhakollekcióját népszerűsítette a kifutón.

Romeo Beckham a párizsi divathét pénteki napján modellként mutatta meg magát
Romeo Beckham a párizsi divathét pénteki napján modellként mutatta meg magát
Forrás: Gamma-Rapho

Romeo Beckham örökölte az édesanyja divat iránti szeretét

Mindig is Romeo volt a Beckham család azon tagja, aki szívesen kipróbálta magát a szülei szakmáiban. Fiatalkorában belekóstolt a sztársportoló édesapja miatt a fociba is, most pedig felnőttként a divat világában helyezkedett el. A Page Six szúrta ki, hogy Brooklyn Beckham öccse a párizsi divathéten egy túlméretezett farmerben és egy bő pilótadzsekiben állt a színpadra, ahol hatalmas sikert aratott. A feltörekvő modell ezzel hatalmas lépést tett a sztárrá válás útján, ugyanis korábban még csak kisebb munkákkal bízták meg, azonban az elmúlt időszakban ez már a második nagy márka, amely az arcának választotta a fiatalembert. 

A divattervezőként is tevékenykedő Victoria Beckham azonnal megosztotta a fiáról készült képeket az Instagram-oldalán és azt írta hozzájuk: 

„Büszke vagyok rád Romeo Beckham!"

Itt olvashatjátok el a Beckham családról szóló további cikkeinket:

Brooklyn Beckham miatt újra egyesülhet a Spice Girls? A rajongók szerint igen

A Brooklyn Beckham és szülei között húzódó konfliktus váratlan következményekkel járt. Az elmúlt hetekben a slágerlisták élére kerültek a régi Spice Girls számok.

Kitálalt Brooklyn Beckham komornyikja: a férfi szerint Nicola ultimátumot adott a férjének

A Beckham család korábbi alkalmazottja megdöbbentő titkokat árult el arról, hogy mi történt a színfalak mögött. A komornyik szerint Nicola Peltz döntés elé állította Brooklyn Beckhamet az esküvő után.

Egy aláíráson múlhat Brooklyn Beckham vagyonának sorsa: Victoria döntésével mindent elvehet a fiától

Egy több mint nyolc éve hozott, akkor reálisnak tűnő jogi döntés ma már alapjaiban fenyegeti Brooklyn Beckham anyagi függetlenségét. Victoria Beckham aláírásán sok minden múlhat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu