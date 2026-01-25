A családi viszály árnyékában Romeo Beckham meghódította a kifutót

Miközben Brooklyn Beckham és a szülei folyamatosan üzengetnek egymásnak és változatos sérelmeket vágnak egymás fejéhez, addig Romeo Beckham Párizsban berobbant a divatvilágba. A 23 éves fiatalember a párizsi divathét pénteki napján a Willy Chavarria ruhakollekcióját népszerűsítette a kifutón.

Romeo Beckham a párizsi divathét pénteki napján modellként mutatta meg magát

Forrás: Gamma-Rapho

Romeo Beckham örökölte az édesanyja divat iránti szeretét

Mindig is Romeo volt a Beckham család azon tagja, aki szívesen kipróbálta magát a szülei szakmáiban. Fiatalkorában belekóstolt a sztársportoló édesapja miatt a fociba is, most pedig felnőttként a divat világában helyezkedett el. A Page Six szúrta ki, hogy Brooklyn Beckham öccse a párizsi divathéten egy túlméretezett farmerben és egy bő pilótadzsekiben állt a színpadra, ahol hatalmas sikert aratott. A feltörekvő modell ezzel hatalmas lépést tett a sztárrá válás útján, ugyanis korábban még csak kisebb munkákkal bízták meg, azonban az elmúlt időszakban ez már a második nagy márka, amely az arcának választotta a fiatalembert.

A divattervezőként is tevékenykedő Victoria Beckham azonnal megosztotta a fiáról készült képeket az Instagram-oldalán és azt írta hozzájuk:

„Büszke vagyok rád Romeo Beckham!"

