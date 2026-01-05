Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Timothée Chalamet élő adásban vallott szerelmet Kylie Jennernek a Critics’ Choice-gálán – Videó

hollywood kylie jenner Critics' Choice Awards Timothée Chalamet
Horváth Angéla
2026.01.05.
Timothée Chalamet nemcsak a zsűrit, hanem a nézőket is levette a lábáról a 2026-os Critics’ Choice Awards-on: miután átvette a legjobb színésznek járó díjat, a színpadról, kamerák kereszttüzében vallott szerelmet barátnőjének, Kylie Jennernek.

Timothée Chalamet a Marty Supreme című film főszerepéért kapta a díjat. A köszönőbeszéde elején felsorolta a vele együtt jelölt kollégákat – Michael B. Jordant, Leonardo DiCapriót, Ethan Hawke-ot, Joel Edgertont és Wagner Mourát –, látszott rajta, hogy mennyire meghatotta az, hogy ilyen illusztris társaságba került. A legszemélyesebb mondatokat azonban a beszéd végére tartogatta.

Timothée Chalamet a Critics Choice Awards díjátadón vallott szerelmer barátnőjének, Kylie Jennernek
Timothée Chalamet a Critics Choice Awards díjátadón vallott szerelmer barátnőjének, Kylie Jennernek
Forrás: Getty Images

Timothée Chalamet a nézőtéren ülő Kylie Jennerhez fordult, és arról beszélt, mennyit jelent neki a három éve tartó kapcsolatuk. Megköszönte, hogy a szerelme biztos hátteret teremtett számára, majd kimondta: szerelmes belé, és nélküle nem jutott volna idáig, szívből hálás neki mindenért. Kylie mosollyal az arcán, hallgatta a szerelme szavait, majd visszasúgta: „Szeretlek”.

 

A páros a vörös szőnyegen is nagy figyelmet kapott. Kylie Jenner fekete, csipkebetétes, testhez simuló estélyit választott az eseményre, Timothée Chalamet pedig csíkos öltönyben és mintás nyakkendőben jelent meg – mindketten hozták a tőlük megszokott, gondosan összeállított, mégis laza vörös szőnyeges stílust. A mostani elismerés egyébként Chalamet első Critics’ Choice-díja, korábban már négyszer jelölték, de eddig még nem tudott nyerni.

Timothée Chalamet és Kylie Jenner a Critics Choice Awards gálán
Timothée Chalamet és Kylie Jenner a Critics Choice Awards gálán
Forrás: Getty Images

Kylie Jenner és Timothée Chalamet idén először karácsonyozott együtt

Timothée Chalamet idén először csatlakozott a Kardashian–Jenner-klán nagy karácsonyi családi ünnepségéhez. A család híres mézeskalács-házikóján – amelyre mindenki neve felkerül – ezúttal az ő neve is ott díszelgett, ami egyértelmű jelzés: már nemcsak egyszerűen Kylie párja, a család tagja lett. 

