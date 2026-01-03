Kiderült, mi okozhatta Tommy Lee Jones lányának halálát

Ahogy arról mi is hírt adtunk, az új év első napján holtan találták Tommy Lee Jones lányát, Victorát. A 34 éves nő holttestére a San Franciscó-i Fairmont Hotel 14. emeletén bukkantak rá, most pedig az is kiderült, mi okozhatta a halálát.

Tommy Lee Jones lánya 34 éves volt: ez okozhatta a halálát

Forrás: FilmMagic

Meghalt Tommy Lee Jones lánya Victoria Lee Jones 34 éves volt

2026. január 1-jén találták holtan a San Franciscó-i Fairmont Hotelben

Az esetet „3-as kódú túladagolásként” sorolták be

Idegenkezűség gyanúja nem merült fel

Színészként több filmben és sorozatban is szerepelt

Az elmúlt években többször volt dolga a hatóságokkal

A hivatalos halálok megállapítása még folyamatban van

Tommy Lee Jones lánya kábítószer-túladagolásban halhatott meg

A hatóságok 2:52-kor kapták a segélyhívást, amelyre a San Franciscó-i rendőrség és a tűzoltóság egységei is kivonultak. A helyszínen a mentősök megerősítették, hogy az ott talált felnőtt nő halott. A 911-es hívás hangfelvétele alapján az esetet 3-as kódú túladagolás, színváltozás megjelöléssel sorolták be.

A színváltozás kifejezés az orvosi gyakorlatban gyakran cianózisra utal, vagyis arra az állapotra, amikor a bőr, az ajkak vagy a körmök oxigénhiány következtében kékes elszíneződést mutatnak. Az NBC Bay Area értesülései szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel.

Victoria színészként is dolgozott

Victoria Kafka Jones az Oscar-díjas színész, Tommy Lee Jones és első felesége, Kimberlea Cloughley lánya. Victoria 2002-ben mutatkozott be színészként a Men in Black – Sötét zsaruk 2 című filmben, amelyben édesapja és Will Smith oldalán szerepelt. Később dolgozott a One Tree Hill című tinidráma-sorozatban is, utolsó filmszerepét pedig 2014-ben kapta meg a The Homesman című filmben, amelyet Tommy Lee Jones rendezett.

A színész korábban a The New Yorkernek mesélt arról, hogy egy alkalommal kirúgta lányát A Melquiades Estrada három temetése című, 2005-ös film forgatásáról.

Elmondása szerint Victoria tehetséges színésznő volt, rendelkezett SAG-kártyával, és folyékonyan beszélt spanyolul. Jones felidézte, hogy csecsemőkorában arra kérte lánya dajkáját, beszéljen hozzá spanyolul. A konfliktus akkor alakult ki, amikor Victoria egy forgatási napon nem volt hajlandó hajnali öt órakor felkelni. „Azt mondtam neki: ez munka” – emlékezett vissza Jones. Mivel a lánya nem mozdult, elküldte a forgatásról, ám a stáb később felébresztette, és végül időben a helyszínre vitték – írja a Hello magazin.