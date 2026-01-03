Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 3., szombat Benjámin, Genovéva

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tragédia

Kiderült, mi okozhatta Tommy Lee Jones lányának halálát

tragédia halál Tommy Lee Jones
Rideg Léna
2026.01.03.
Victoria Kafka Jones január elsején hunyt el. Tommy Lee Jones lánya 34 éves volt, halának körülményeit jelenleg is vizsgálják, idegenkezűség gyanúja nem merült fel.

Ahogy arról mi is hírt adtunk, az új év első napján holtan találták Tommy Lee Jones lányát, Victorát. A 34 éves nő holttestére a San Franciscó-i Fairmont Hotel 14. emeletén bukkantak rá, most pedig az is kiderült, mi okozhatta a halálát.

Tommy Lee Jones lánya 34 éves volt.
Tommy Lee Jones lánya 34 éves volt: ez okozhatta a halálát
Forrás: FilmMagic

Meghalt Tommy Lee Jones lánya

  •  Victoria Lee Jones 34 éves volt
  • 2026. január 1-jén találták holtan a San Franciscó-i Fairmont Hotelben
  • Az esetet „3-as kódú túladagolásként” sorolták be
  • Idegenkezűség gyanúja nem merült fel
  • Színészként több filmben és sorozatban is szerepelt
  • Az elmúlt években többször volt dolga a hatóságokkal
  • A hivatalos halálok megállapítása még folyamatban van

Tommy Lee Jones lánya kábítószer-túladagolásban halhatott meg

A hatóságok 2:52-kor kapták a segélyhívást, amelyre a San Franciscó-i rendőrség és a tűzoltóság egységei is kivonultak. A helyszínen a mentősök megerősítették, hogy az ott talált felnőtt nő halott. A 911-es hívás hangfelvétele alapján az esetet 3-as kódú túladagolás, színváltozás megjelöléssel sorolták be.

A színváltozás kifejezés az orvosi gyakorlatban gyakran cianózisra utal, vagyis arra az állapotra, amikor a bőr, az ajkak vagy a körmök oxigénhiány következtében kékes elszíneződést mutatnak. Az NBC Bay Area értesülései szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel.

Victoria színészként is dolgozott

Victoria Kafka Jones az Oscar-díjas színész, Tommy Lee Jones és első felesége, Kimberlea Cloughley lánya. Victoria 2002-ben mutatkozott be színészként a Men in Black – Sötét zsaruk 2 című filmben, amelyben édesapja és Will Smith oldalán szerepelt. Később dolgozott a One Tree Hill című tinidráma-sorozatban is, utolsó filmszerepét pedig 2014-ben kapta meg a The Homesman című filmben, amelyet Tommy Lee Jones rendezett.

A színész korábban a The New Yorkernek mesélt arról, hogy egy alkalommal kirúgta lányát A Melquiades Estrada három temetése című, 2005-ös film forgatásáról.

Elmondása szerint Victoria tehetséges színésznő volt, rendelkezett SAG-kártyával, és folyékonyan beszélt spanyolul. Jones felidézte, hogy csecsemőkorában arra kérte lánya dajkáját, beszéljen hozzá spanyolul. A konfliktus akkor alakult ki, amikor Victoria egy forgatási napon nem volt hajlandó hajnali öt órakor felkelni. „Azt mondtam neki: ez munka” – emlékezett vissza Jones. Mivel a lánya nem mozdult, elküldte a forgatásról, ám a stáb később felébresztette, és végül időben a helyszínre vitték – írja a Hello magazin.

Többször is meggyűlt a baja a rendőrséggel

Victoria Jones neve korábban rendőrségi ügyek kapcsán is megjelent a sajtóban. 2011-ben 50 és 500 dollár közötti értékű lopás miatt tartóztatták le, ám a vádat később ejtették. A People magazin beszámolója szerint az elmúlt 12 hónapban kétszer is őrizetbe vették. 2025. április 28-án érvényes recept nélküli kábítószer hatása alatti vezetés, valamint ilyen szer birtoklása miatt tartóztatták le; ezekben az ügyekben ártatlannak vallotta magát.

Hat héttel később, június 17-én családon belüli erőszak vádjával indult ellene eljárás egy Napa megyei incidens után. Július 1-jén ebben az ügyben is ártatlannak vallotta magát.

A hatóságok vizsgálata Victoria Jones halálának ügyében továbbra is folyamatban van, a hivatalos halálok megállapítására a boncolás és a toxikológiai vizsgálatok eredményei után kerülhet sor.

Betörtek Vilmos herceg és Katalin hercegné londoni házába

A rendőrség közleménye szerint az elkövető kétszer is betört a walesi hercegi pár londoni otthonába. Katalin hercegné és Vilmos herceg szerencsére nem tartózkodtak ott az incidens során.

Lénárt Évi jósnő elárulta: három sztárcsalád is új taggal bővülhet 2026-ban - Videó

A mágus szerint több hazai hírességhez is megérkezik a gólya 2026-ban. Lénárt Évi kártyái szerint igazi baby-boom vár ránk az idei évben.

Gyönyörű menyasszony volt Gordon Ramsay lánya: megjöttek az első fotók Holly Ramsay esküvőjéről

Végre betekintést nyerhettünk a tavalyi év legváratlanabb és legexkluzívabb esküvőjére. Gordon Ramsay lánya, Holly Ramsay december 27-én mondta ki a boldogító igent vőlegényének, Adam Peatynek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu