Brooklyn Beckham kamaszkori szerelme kitálal Victoria Beckhamről

A skót énekesnő és influenszer, Tallia Storm – Brooklyn Beckham egykori tinédzserkori barátnője – egy interjúban törte meg a csendet, és több személyes élményt is megosztott arról, hogyan élte meg kapcsolatát a Beckham családdal, különösen Victoriával. A megszólalás időzítése nem véletlen: Storm Brooklyn hétfő esti Instagram posztja után emlékezett vissza a 10 évvel ezelőtti szerelemre.

Brooklyn Beckham és Tallia Storm több mint 10 éve jártak együtt.

Forrás: Getty Images

Mit állít Tallia Storm, Brooklyn Beckham exe a Beckham családról? Tallia szerint Victoria Beckham „soha nem kedvelte” őt.

Az utolsó pillanatban mondták neki, hogy nem vehet részt a Global Gift Gálán.

Azt állítja, karrierje elején Victoria miatt „hírnévre éhes wannabeként” bélyegezték meg.

Felidézte az első nyilvános közös megjelenésük körüli biztonsági intézkedéseket.

„Victoria nyilvánvalóan nem kedvelt engem”

Tallia Storm tinédzserként, közös barátokon keresztül ismerkedett meg Brooklynnal. Mindössze 16 éves volt, amikor kapcsolatuk elkezdődött: ő ekkor egyre ismertebb lett, míg Brooklyn – saját elmondása szerint – igyekezett kitörni híres szülei árnyékából. Tíz évvel a szakítás után a Celebs Go Dating sztárja meglepő őszinteséggel beszélt arról, milyen volt a viszonya a Beckham családdal. „Végig Brooklyn mellett voltam” – nyilatkozta a Mirrornak, majd hozzátette, hogy szerinte Victoria Beckham soha nem fogadta el őt. Tallia felidézett egy konkrét esetet is, amikor részt kellett volna venniük az Eva Longoria – Victoria közeli barátja – által szervezett Global Gift Gálán. „Brooklyn mellett volt a helyem, mindannyian nagyon izgatottak voltunk – aztán még aznap este, amikor már ott voltam, üzent nekem, hogy 'anyukám nem enged be, sajnálom'. És ezzel ez el is lett döntve, Victoria nyilvánvalóan nem kedvelt engem” – emlékezett vissza.

Victoria nem tett jót Tallia karrierjének sem

Tallia arról is beszélt, milyen volt, amikor először jelentek meg együtt nyilvánosan. Egy londoni koncertje előtt Victoria Beckham ragaszkodott ahhoz, hogy biztonsági ellenőrzést végezzenek a helyszínen. „Amikor aznap este elmentünk a koncertre, Brooklyn bejött a húgommal, miközben a hangellenőrzést végeztem – aztán amikor elmentünk a biztonságiaival, vagy 20 paparazzi volt kint” – idézte fel. Storm szerint a kapcsolata Brooklynnal hosszú távon is rányomta a bélyegét a megítélésére. „Mindig úgy festettem, mintha valami hírnévre éhes wannabe celeb lennék”– jelentette ki.

Tallia Storm azt követően nyilatkozott, hogy Brooklyn egy hosszú Instagram-sztoriban tette közzé, hogy nem békül ki a szüleivel, és azt is leírta, hogy miért döntött így. Azt állította, Victoria és David már az esküvője előtt megpróbálták lehetetlenné tenni a kapcsolatát, ami a házasságkötés után még durvább lett. „A feleségemet a családom nem tiszteli és nem is fogadja el” – írta Brooklyn Beckham, aki felesége, Nicola Peltz milliárdos szüleivel állítólag nagyon jó viszonyt ápol. A legfrissebb hírek szerint David Beckham és Victoria Beckham állítólag komolyan mérlegelik, hogy nagyszabású televíziós interjúban mondják el saját verziójukat a családi válságról.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: