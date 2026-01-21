Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026.01.21.
Gyerekkori titkok és családi drámák. Vilmos és Harry gyerekkori barátja őszintén mesélt arról, hogy Károly király fiai már hosszú évekkel ezelőtt is olyanok voltak, mint tűz és víz.

Vilmos és Harry gyerekkori barátja őszintén beszélt a brit királyi testvérek valódi személyiségéről – és amit elmondott, az sokak számára egyáltalán nem meglepő. Humphrey Ker szerint már hosszú évekkel ezelőtt is egészen más volt a két testvér személyisége: Vilmos herceg és Harry herceg mindig is nagyon különböztek egymástól.

Vilmos és Harry valódi arca: egy régi barát őszintén mesélt a királyi testvérekről
Vilmos és Harry valódi arca: egy régi barát őszintén mesélt a királyi testvérekről
Forrás: In Pictures

Harry herceg és Vilmos herceg mindig is különböztek egymástól

  • Gyerekkori barátjuk, Humphrey Ker szerint Vilmos mindig megfontolt és felelősségteljes volt, Harry viszont már akkor is lázadó természetű.
  • Vilmos gyermekként rendőr szeretett volna lenni, hogy megvédhesse édesanyját, Diana hercegnőt.
  • Harry fiatalkori botrányai, köztük az alkohol- és droghasználat, valamint a náci jelmezbál, komoly problémát okoztak a Buckingham-palotának.
  • Diana halála mindkét testvér életét örökre meghatározta.
  • Mindketten igyekeznek gyermekeiket távol tartani a nyilvánosság túlzott figyelmétől.
  • Bár a testvérek kapcsolata feszült, időről időre felmerül, hogy Harry szeretné rendezni viszonyát a családdal.

Vilmos és Harry: a megfontolt, és a lázadó

Humphrey Ker neve ma leginkább a Welcome to Wrexham című sorozatból lehet ismerős, ahol a Wrexham A.F.C. ügyvezető igazgatójaként tűnt fel Ryan Reynolds és Rob McElhenney oldalán. Jóval azelőtt azonban, hogy hollywoodi sztárok vették volna körül, Ker egészen más közegben mozgott: iskolatársa volt Vilmos walesi hercegnek, és közelről ismerte öccsét, Harry sussexi herceget is. Ker 2025 novemberében a The Telegraphnak adott interjújában idézte fel gyerekkori emlékeit, és meglepően pontos képet festett a testvérek személyiségéről.

Elmondása szerint Vilmos már fiatalon is kedves, megfontolt és rendkívül értelmes volt, aki ösztönösen komolyan vette a szerepét és a rá háruló felelősséget. Ez a hozzáállás az évek során sem változott. Diana hercegnő életrajzírója, Andrew Morton korábban a The Mirrornak mesélte el, hogy Vilmos gyermekként azt mondta édesanyjának: rendőr szeretne lenni, hogy megvédhesse őt. Bár végül nem a bűnüldözést választotta, a család iránti védelmező ösztön és a kötelességtudat ma is meghatározza a walesi herceg életét – írja a The List.

Harry ezzel szemben már akkor is a lázadóbb testvérnek számított. Ker szavai szerint rendkívül szórakoztató személyiség volt, ugyanakkor sokkal nehezebben kezelhető, aki gyakran feszegette a határokat. Felnőttkorában ez a lázadó oldal több botrányban is megmutatkozott: a fiatalkori alkohol- és droghasználattal kapcsolatos hírek, valamint a hírhedt eset, amikor egy jelmezbálon náci egyenruhában jelent meg, komoly fejfájást okoztak a Buckingham-palotának.

Harry végső döfése a házassága volt

Harry legnagyobb szakítása a hagyományokkal azonban az volt, amikor feleségével, Meghan Markle-lel együtt visszalépett a királyi családban betöltött vezető szerepétől, és Kaliforniába költözött. A döntést tovább mélyítette a Spare című önéletrajzi könyv megjelenése, amelyben Harry saját szemszögéből mesélte el a családon belüli konfliktusokat, régi sérelmeket és vitatott történeteket.

Diana halála örökre átírta életük történetét

Vilmos és Harry ugyanabban a reflektorfényben nőttek fel, amely édesanyjukat, Diana hercegnőt is körülvette. Mindössze 15 és 12 évesek voltak, amikor Diana tragikus körülmények között életét vesztette egy autóbalesetben, miközben a paparazzik elől menekült. Humphrey Ker szerint a fiúk számára rendkívül megterhelő volt ilyen körülmények között felnőni, és gyermekkorukat leginkább egy aranyozott ketrecben eltöltött időszakként lehetne leírni.

Egy valami közös bennük: mindketten óvják gyermekeiket

Ma már mindketten szülők, és saját tapasztalataikból okulva mindent megtesznek azért, hogy gyermekeiket megóvják a nyilvánosság túlzott figyelmétől. Harry és Meghan két gyermekét következetesen távol tartják a sajtótól, olyannyira, hogy még a családi karácsonyi üdvözlőlapokon sem mutatják az arcukat. Vilmos és Katalin három gyermeket nevelnek, és bár királyi kötelezettségeik miatt nem tudják teljesen elkerülni a nyilvánosságot, ők is igyekeznek korlátokat szabni. A The Guardian beszámolója szerint a házaspár jogi lépéseket tett a Paris Match ellen, miután a magazin engedély nélkül közölt róluk fotókat egy síelés során.

Bár a testvérek kapcsolata jelenleg feszült, és állítólag alig tartják a kapcsolatot, időről időre felröppennek hírek arról, hogy Harry szeretné rendezni viszonyát a családdal.

