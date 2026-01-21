Vilmos és Harry gyerekkori barátja őszintén beszélt a brit királyi testvérek valódi személyiségéről – és amit elmondott, az sokak számára egyáltalán nem meglepő. Humphrey Ker szerint már hosszú évekkel ezelőtt is egészen más volt a két testvér személyisége: Vilmos herceg és Harry herceg mindig is nagyon különböztek egymástól.
Harry herceg és Vilmos herceg mindig is különböztek egymástól
- Gyerekkori barátjuk, Humphrey Ker szerint Vilmos mindig megfontolt és felelősségteljes volt, Harry viszont már akkor is lázadó természetű.
- Vilmos gyermekként rendőr szeretett volna lenni, hogy megvédhesse édesanyját, Diana hercegnőt.
- Harry fiatalkori botrányai, köztük az alkohol- és droghasználat, valamint a náci jelmezbál, komoly problémát okoztak a Buckingham-palotának.
- Diana halála mindkét testvér életét örökre meghatározta.
- Mindketten igyekeznek gyermekeiket távol tartani a nyilvánosság túlzott figyelmétől.
- Bár a testvérek kapcsolata feszült, időről időre felmerül, hogy Harry szeretné rendezni viszonyát a családdal.
Vilmos és Harry: a megfontolt, és a lázadó
Humphrey Ker neve ma leginkább a Welcome to Wrexham című sorozatból lehet ismerős, ahol a Wrexham A.F.C. ügyvezető igazgatójaként tűnt fel Ryan Reynolds és Rob McElhenney oldalán. Jóval azelőtt azonban, hogy hollywoodi sztárok vették volna körül, Ker egészen más közegben mozgott: iskolatársa volt Vilmos walesi hercegnek, és közelről ismerte öccsét, Harry sussexi herceget is. Ker 2025 novemberében a The Telegraphnak adott interjújában idézte fel gyerekkori emlékeit, és meglepően pontos képet festett a testvérek személyiségéről.
Elmondása szerint Vilmos már fiatalon is kedves, megfontolt és rendkívül értelmes volt, aki ösztönösen komolyan vette a szerepét és a rá háruló felelősséget. Ez a hozzáállás az évek során sem változott. Diana hercegnő életrajzírója, Andrew Morton korábban a The Mirrornak mesélte el, hogy Vilmos gyermekként azt mondta édesanyjának: rendőr szeretne lenni, hogy megvédhesse őt. Bár végül nem a bűnüldözést választotta, a család iránti védelmező ösztön és a kötelességtudat ma is meghatározza a walesi herceg életét – írja a The List.
Harry ezzel szemben már akkor is a lázadóbb testvérnek számított. Ker szavai szerint rendkívül szórakoztató személyiség volt, ugyanakkor sokkal nehezebben kezelhető, aki gyakran feszegette a határokat. Felnőttkorában ez a lázadó oldal több botrányban is megmutatkozott: a fiatalkori alkohol- és droghasználattal kapcsolatos hírek, valamint a hírhedt eset, amikor egy jelmezbálon náci egyenruhában jelent meg, komoly fejfájást okoztak a Buckingham-palotának.
Harry végső döfése a házassága volt
Harry legnagyobb szakítása a hagyományokkal azonban az volt, amikor feleségével, Meghan Markle-lel együtt visszalépett a királyi családban betöltött vezető szerepétől, és Kaliforniába költözött. A döntést tovább mélyítette a Spare című önéletrajzi könyv megjelenése, amelyben Harry saját szemszögéből mesélte el a családon belüli konfliktusokat, régi sérelmeket és vitatott történeteket.
Diana halála örökre átírta életük történetét
Vilmos és Harry ugyanabban a reflektorfényben nőttek fel, amely édesanyjukat, Diana hercegnőt is körülvette. Mindössze 15 és 12 évesek voltak, amikor Diana tragikus körülmények között életét vesztette egy autóbalesetben, miközben a paparazzik elől menekült. Humphrey Ker szerint a fiúk számára rendkívül megterhelő volt ilyen körülmények között felnőni, és gyermekkorukat leginkább egy aranyozott ketrecben eltöltött időszakként lehetne leírni.
Egy valami közös bennük: mindketten óvják gyermekeiket
Ma már mindketten szülők, és saját tapasztalataikból okulva mindent megtesznek azért, hogy gyermekeiket megóvják a nyilvánosság túlzott figyelmétől. Harry és Meghan két gyermekét következetesen távol tartják a sajtótól, olyannyira, hogy még a családi karácsonyi üdvözlőlapokon sem mutatják az arcukat. Vilmos és Katalin három gyermeket nevelnek, és bár királyi kötelezettségeik miatt nem tudják teljesen elkerülni a nyilvánosságot, ők is igyekeznek korlátokat szabni. A The Guardian beszámolója szerint a házaspár jogi lépéseket tett a Paris Match ellen, miután a magazin engedély nélkül közölt róluk fotókat egy síelés során.
Bár a testvérek kapcsolata jelenleg feszült, és állítólag alig tartják a kapcsolatot, időről időre felröppennek hírek arról, hogy Harry szeretné rendezni viszonyát a családdal.
