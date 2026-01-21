Vilmos és Harry gyerekkori barátja őszintén beszélt a brit királyi testvérek valódi személyiségéről – és amit elmondott, az sokak számára egyáltalán nem meglepő. Humphrey Ker szerint már hosszú évekkel ezelőtt is egészen más volt a két testvér személyisége: Vilmos herceg és Harry herceg mindig is nagyon különböztek egymástól.

Vilmos és Harry valódi arca: egy régi barát őszintén mesélt a királyi testvérekről

Forrás: In Pictures

Harry herceg és Vilmos herceg mindig is különböztek egymástól Gyerekkori barátjuk, Humphrey Ker szerint Vilmos mindig megfontolt és felelősségteljes volt, Harry viszont már akkor is lázadó természetű.

Vilmos gyermekként rendőr szeretett volna lenni, hogy megvédhesse édesanyját, Diana hercegnőt.

Harry fiatalkori botrányai, köztük az alkohol- és droghasználat, valamint a náci jelmezbál, komoly problémát okoztak a Buckingham-palotának.

Diana halála mindkét testvér életét örökre meghatározta.

Mindketten igyekeznek gyermekeiket távol tartani a nyilvánosság túlzott figyelmétől.

Bár a testvérek kapcsolata feszült, időről időre felmerül, hogy Harry szeretné rendezni viszonyát a családdal.

Vilmos és Harry: a megfontolt, és a lázadó

Humphrey Ker neve ma leginkább a Welcome to Wrexham című sorozatból lehet ismerős, ahol a Wrexham A.F.C. ügyvezető igazgatójaként tűnt fel Ryan Reynolds és Rob McElhenney oldalán. Jóval azelőtt azonban, hogy hollywoodi sztárok vették volna körül, Ker egészen más közegben mozgott: iskolatársa volt Vilmos walesi hercegnek, és közelről ismerte öccsét, Harry sussexi herceget is. Ker 2025 novemberében a The Telegraphnak adott interjújában idézte fel gyerekkori emlékeit, és meglepően pontos képet festett a testvérek személyiségéről.

Elmondása szerint Vilmos már fiatalon is kedves, megfontolt és rendkívül értelmes volt, aki ösztönösen komolyan vette a szerepét és a rá háruló felelősséget. Ez a hozzáállás az évek során sem változott. Diana hercegnő életrajzírója, Andrew Morton korábban a The Mirrornak mesélte el, hogy Vilmos gyermekként azt mondta édesanyjának: rendőr szeretne lenni, hogy megvédhesse őt. Bár végül nem a bűnüldözést választotta, a család iránti védelmező ösztön és a kötelességtudat ma is meghatározza a walesi herceg életét – írja a The List.