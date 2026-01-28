Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Voith Ági fia megszólalt: „Az, hogy neki milyen betegsége volt, az nem fontos”

búcsú színésznő Voith Ági
Jó humorú, derűs emberként emlékeznek rá, akik ismerték. Voith Ági gyászoló fia pár gondolattal emlékezett meg édesanyjáról.

Ahogy hírül adtuk, meghalt a Jászai Mari díjas színésznő, Voith Ági. Családja, a színházrajongók és az egész ország gyászolja a kiváló színésznőt.

Voith Ági meghalt: gyászolja az ország.
Forrás:  Zih Zsolt / MTI

Voith Ági decemberben kórházban volt

A tragédia hírét Bodrogi Gyula tájékoztatása alapján Bóta Gábor tette közzé nyilvános közösségi oldalán. Arról írt, hogy Voith Ágit legyőzte a gyilkos kór. A színésznő decemberben kórházba került, de a karácsonyt már szeretteivel döntötte. Akik ismerték, úgy emlékeznek rá, mindig derűs, kedves, jó humorú ember volt.

Miben halt meg Voith Ági?

Voith Ági fia megszólalt a Borsnak, és a következőket mondta: „A betegségről nem szeretném, hogy írjanak. Ő sem szerette volna, hogy a betegségéről beszéljünk. Csak azt szeretné, hogy a jó dolgokra emlékezzünk, amikben sikere volt, ami miatt szerették őt az emberek. Az, hogy neki milyen betegsége volt, az nem fontos. Én azt szeretném, ha őrá ne úgy emlékezzenek, hogy milyen betegsége volt, hanem az a fontos, hogy mit adott az embereknek. Ez a fontos” − nyilatkozta. 

