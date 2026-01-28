„A letisztultabb dolgokat kedvelem” – Interjú Gesztesi Pankával, aki hamarosan új oldaláról mutatkozik be

Gesztesi Panka − Liptai Claudia színész, műsorvezető és a néhai Gesztesi Károly színész lánya − egyetemista, de modellként is dolgozik, és hamarosan a tévénézők új oldaláról is megismerhetik: a közelgő évadban ugyanis A Nagy Duett színpadán mutatkozik be, Kovács Áron oldalán.

Liptai Claudia lánya, Gesztesi Panka először lép a színpadra egyedül.

Gesztesi Panka kilép a szülei árnyékából

A modellként is dolgozó lány imádja a divatot, de szeret komfortosan öltözni

Ő is megküzdött a helyes arcápolással amíg megtalálta a megfelelőt

Panka számára fontos mérföldkő ez az időszak. Nemcsak a divatvilágban, hanem a képernyőn is egyre határozottabban rajzolódik ki a saját személyisége. Először mutatja meg magát egy televíziós produkcióban, miközben a kifutók világát már meghódította. A modellkedés régóta része az életének, és ebben találta meg azt az eszközt, ebben egy olyan terepre talált, ahol igazán ki tudja fejezni önmagát.

„Modellként is dolgozom, és szerintem nagyon fontos, hogy mindenki foglalkozzon magával, és megtalálja a saját stílusát”

– mondja. Úgy érzi, az öltözködés nem másokról szól, hanem arról, hogy az ember jól legyen a saját bőrében.

Baggy vagy elegáns? Attól függ, milyen nap van

Panka stílusa változatos, mégis letisztult.

„Minden stílust szeretek magamon, de a baggy nyilván a legkomfortosabb” – árulta el, ugyanakkor nem zárkózik el az elegánsabb vonaltól sem. „Néha kifejezetten jól esik szépen kiöltözni, mert annak is megvan a hangulata.”

A hétköznapokban azonban a praktikum győz: sneakerek, farmer és póló – egyszerű, időtálló darabok, amelyekkel nem lehet mellélőni. „A mindennapokban inkább ezt a vonalat követem, mert kényelmes és természetes.”

Beauty: amikor a kevesebb tényleg több

A szépségápolásban Panka szintén a minimalizmus híve.

„A beautyban, főleg a bőrápolásban, a sminkelés terén is a letisztultabb dolgokat kedvelem.”

Nem titkolja, hogy volt időszak, amikor ő is csatát vívott a bőrével.

„Egy-két éve nem volt a legjobb állapotban az arcbőröm, főleg a homlokomon. Sokszor mondták, hogy hormonális ok vagy ételallergia lehet, de nem találtam ezen a téren megoldást. Őszintén mindent kipróbáltam, de semmilyen termék nem segített.”

Végül egy meglepően egyszerű megoldás segített.

„Nekem az vált be, hogy nem használok semmi szárító terméket, sőt alapozót sem. Amióta így csinálom, teljesen kitisztult a bőröm.”

Panka hangsúlyozza, hogy ez nem univerzális recept, de fontosnak tartja a tudatosságot.

„Nyilván mindenkinek más válik be, főleg ha egészségügyi oka van, de szerintem a túlzásba vitt termékhasználat is ronthat a helyzeten.”

Ő maga kímélő lemosót használ, és hisz abban, hogy nem szabad nyomkodnia az arcát.