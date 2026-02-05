Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 5., csütörtök Ágota, Ingrid

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
bukás

Az Epstein-botrány Norvégiát is maga alá gyűri: erotikus leveleket váltott egymással Mette-Marit koronahercegné és a bűnöző

bukás Jeffrey Epstein Norvégia botrány
Horváth Angéla
2026.02.05.
Miközben Mette-Marit koronahercegné fia súlyos bűncselekmények miatt áll bíróság előtt, újabb részletek kerültek napvilágra Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatáról. A botrány a norvég királyi családot is megrendítette.

Az angolhoz hasonlóan a norvég királyi családot sem kíméli az Epstein-botrány: Mette-Marit koronahercegné neve több száz alkalommal szerepel azokban az iratokban, amelyeket a múlt héten hoztak nyilvánosságra az üggyel kapcsolatban. A dokumentumokban szereplő e-mailek tartalma komolyabb kérdéseket vet fel – különösen, hogy a hercegné korábban maga is elismerte, már bánja, hogy barátkozott a hírhedt szexuális bűnözővel.

Mette-Marit koronahercegné és Jeffrey Epstein kínos leveleése nyilvánosságra került
Mette-Marit koronahercegné és Jeffrey Epstein kínos leveleése nyilvánosságra került
Forrás: Getty Images Europe

Az NRK norvég televízió birtokába jutott levelezések szerint Mette-Marit és Jeffrey Epstein között 2011 és 2013 között rendszeres kapcsolat volt. Egy 2013-as e-mailben például ezt írta a trónörökös felesége: „Hiányzol, őrült barátom.” Egy másik levélben Epstein ezt írta a hercegnének: „Párizs jó a házasságtöréshez. A skandináv nők jobbak feleségnek. De ki vagyok én, hogy ezt megítéljem?" Válaszként Mette-Marit állítólag azt írta: „Párizs érdekes, de én Skandináviát részesítem előnyben.” A levelezés hangneme – különösen Epstein megjegyzése a skandináv nőkről és a házasságtörésről – nagy felháborodást váltott ki Norvégiában, és sokak szerint megkérdőjelezi, mennyire volt helyénvaló a hercegnő kommunikációja egy problémás múlttal rendelkező férfival.

Mette-Marit – aki az utóbbi időben egyre súlyosbodó tüdőbetegséggel is küzd – nyilvános közleményében azt írta: „Sajnálom, hogy nem vizsgáltam meg alaposabban Epstein hátterét.” Azt is hozzátette: a szexuális bűncselekmények áldozataival való szolidaritása mély és őszinte. Ennek ellenére sokak szerint ez kevés: nehezen hihető, hogy 2013-ban, több évvel Epstein első ítélete után ne lehetett volna tudni, ki is ő valójában.

A palota szóvivője, Guri Varpe megerősítette: 2013-ban Mette-Marit egy barátnőjével négy napot töltött Epstein Palm Beach-i házában. A látogatás során személyesen is találkozott a később letartóztatott és 2019-ben elhunyt amerikai milliomossal.

A botrányról egyelőre sem V. Harald király, sem Haakon koronaherceg nem nyilatkozott. A házaspár 2001-ben kötött házasságot, és Haakon azóta is töretlenül támogatja feleségét – a botrányok ellenére is. Mette-Marit múltja azonban súlyos árnyékot vet a norvég monarchiára, a közvélekedés szerint a koronahercegné nem érdemli meg a trónt Harald király visszavonulása után.

Mette-Marit és Jeffery Epstein levelezése különösen rosszkor került nyilvánosságra

A hercegné legidősebb fia, Marius Borg Høiby rendkívül súlyos bűnügyi per vádlottjaként áll bíróság elé Oslóban. A 29 éves férfit többek között nemi erőszakkal, testi sértéssel, fenyegetéssel és látogatási tilalom megsértésével vádolják – összesen 38 vádpontban. Mette-Marit pedig a legnagyobb botrányok közepette úgy döntött, hogy elutazik -  sokak szerint menekül. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Megszólalt a táncosnő, aki édeshármasozott Jeffrey Epsteinnel és András herceggel – durva dolgokról számolt be

Újabb zavarba ejtő részletek derültek ki Jeffrey Epsteinről és köreiről. Egy nő azt állítja, 2006-ban Epstein palm beach-i házában táncolt a milliárdosnak és András hercegnek - a két férfi később édeshármasra akarta rávenni.

Totális fertő: András lányai, Beatrix és Eugénia fotóival kedveskedett Epsteinnek

Miközben az új dokumentumok miatt a lapok ismét címoldalon hozzák Andrew Mountbatten-Windsor és Sarah Ferguson Jeffrey Epsteinhez fűződő egészségtelen kapcsolatát, egy PR-szakértő arról beszélt, ha Beatrix és Eugénia hercegnők végső megoldásként lemondanak a királyi címeikről, az akár vissza is üthet. Tény: így vagy úgy, az Epstein-akták a yorki hercegnőket is érintik, de az nem mindegy, mit lépnek ezután.

Anyám borogass! Jeffrey Epsteintől kért gyereknevelési tanácsokat a norvég hercegné

A norvég koronahercegné legidősebb fia nemsokára bíróság előtt felel bűneiért.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu