Citromos felhőmuffin: a diétás desszertek koronázatlan, pihe-puha királynője

Ha már a pokolba kívánod a fehérjeszeleteket és a natúr joghurtot bogyós gyümölcsökkel, akkor itt az ideje, hogy kipróbáld azt a diétás desszertet, amivel tényleg nem kell kompromisszumot kötnöd! Ez a citromos muffin ugyanis új szintre emeli a fogyókúrás nasik fogalmát!

Ez a pihekönnyű muffin az egyik legjobb diétás desszert.

Forrás: Shutterstock

Diétás desszert még sosem volt ilyen csábító: íme a citromos felhőmuffin Nem kell lemondanod az izgalmas ízekről akkor sem, ha próbálsz odafigyelni a vonalaidra.

Ezzel a diétás desszerttel könnyedén csillapíthatod az édesség iránti sóvárgásodat és közben az ízlelőbimbóidat is kényeztetheted!

Minden nő életében eljön az a pillanat (a miénkben elég gyakran), amikor egyszerre kívánjuk a sütit és a kockás hasat. Ilyenkor az univerzum két egyszerű dolgot tehet: vagy a képünkbe nevet, vagy küld egy alacsony kalóriás, diétás süteményreceptet, aminek nem feltett szándéka, hogy örökké elvegye a kedvedet a szűk ruháktól.

A mai egy szerencsés nap, ugyanis az utóbbi történt, méghozzá egy citromos, habkönnyű csoda képében, ami legalább olyan jól esik egy fárasztó nap végén, mint a melltartónk szertartásos letépése a testünkről.

Ez a kis cukiság jóval könnyedebb, mint a jó öreg alakbarát brownie, és jóval gyorsabb, mint a diétás feketeerdő-torta, így igazából semmi okát nem látjuk annak, hogy kihagyd a repertoárodból!

Hozzávalók:

1 tojás

20 g mandulaliszt

10 g méz

2 kiskanál citromlé

fél kiskanál sütőpor

1 csipet fahéj

Elkészítés:

A tojást keverd össze a citromlével, a mézzel, a mandulaliszttel és a sütőporral, majd öntsd ki szilikonos muffin formákba. Tedd be az airfryerbe 10 percre 160 fokon, majd ha elkészült, szórd meg egy kis fahéjjal. Jó étvágyat!

Ha szeretnél még további diétás nassolnivalókat kipróbálni, csekkold ezeket a recepteket: