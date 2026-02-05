Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Citromos felhőmuffin: a diétás desszertek koronázatlan, pihe-puha királynője

Shutterstock - Sergii Koval
egészség diétás nasi recept
Nagy Kata
2026.02.05.
A nassolás és az egészséges életmód csak a legritkább esetekben járnak kéz a kézben, de most az egyszer kivételt tesznek! A legújabb diétás desszert, a citromos felhőmuffin ugyanis nem csupán üde és ellenállhatatlan, de a bikinibodyd formálását is támogatja!

Ha már a pokolba kívánod a fehérjeszeleteket és a natúr joghurtot bogyós gyümölcsökkel, akkor itt az ideje, hogy kipróbáld azt a diétás desszertet, amivel tényleg nem kell kompromisszumot kötnöd! Ez a citromos muffin ugyanis új szintre emeli a fogyókúrás nasik fogalmát!

Citromos muffin, a diétás desszert
Ez a pihekönnyű muffin az egyik legjobb diétás desszert. 
Forrás: Shutterstock

Diétás desszert még sosem volt ilyen csábító: íme a citromos felhőmuffin

  • Nem kell lemondanod az izgalmas ízekről akkor sem, ha próbálsz odafigyelni a vonalaidra. 
  • Ezzel a diétás desszerttel könnyedén csillapíthatod az édesség iránti sóvárgásodat és közben az ízlelőbimbóidat is kényeztetheted! 

Minden nő életében eljön az a pillanat (a miénkben elég gyakran), amikor egyszerre kívánjuk a sütit és a kockás hasat. Ilyenkor az univerzum két egyszerű dolgot tehet: vagy a képünkbe nevet, vagy küld egy alacsony kalóriás, diétás süteményreceptet, aminek nem feltett szándéka, hogy örökké elvegye a kedvedet a szűk ruháktól.

A mai egy szerencsés nap, ugyanis az utóbbi történt, méghozzá egy citromos, habkönnyű csoda képében, ami legalább olyan jól esik egy fárasztó nap végén, mint a melltartónk szertartásos letépése a testünkről. 

Ez a kis cukiság jóval könnyedebb, mint a jó öreg alakbarát brownie, és jóval gyorsabb, mint a diétás feketeerdő-torta, így igazából semmi okát nem látjuk annak, hogy kihagyd a repertoárodból!

Hozzávalók: 

  • 1 tojás
  • 20 g mandulaliszt
  • 10 g méz
  • 2 kiskanál citromlé
  • fél kiskanál sütőpor
  • 1 csipet fahéj

Elkészítés:

A tojást keverd össze a citromlével, a mézzel, a mandulaliszttel és a sütőporral, majd öntsd ki szilikonos muffin formákba. Tedd be az airfryerbe 10 percre 160 fokon, majd ha elkészült, szórd meg egy kis fahéjjal. Jó étvágyat! 

@little.sunrayy Low calorie lemon muffin recipe ⬇️ 1 egg (45g) 20g almond flour 10g honey 2 small spoons lemon juice 1/2 small spoon baking powder cinnamon Enjoy this lowcalorie high protein dessert 🫶🏻✨ #lowcaloriehighprotein #lowcaloriedessert #lowcalorierecipe #modeltok #modelrecipe ♬ Originalton - Sinja | petite model ✨

Ha szeretnél még további diétás nassolnivalókat kipróbálni, csekkold ezeket a recepteket: 

Alakbarát spenótos palacsinta, ami igazi szupermodellderekat varázsol

Ha eddig azt hitted, a palacsinta kizárólag a lelkiismeret-furdalás legmélyebb bugyra lehet, akkor ideje újragondolnod mindent, amit eddig a tésztákról hittél! Bemutatjuk az alakbarát spenótos palacsintát, amivel csak úgy leolvadnak rólad a kilók!

Édes bűnbeesés, avagy Raffaello golyó házilag − a legegyszerűbb recept

A recept végtelenül egyszerű, nem is kell hozzá sok hozzávaló, csak egy kis önfegyelem, hogy ne edd meg az összeset egyben.

Nem kell többet csokit venned, készítsd el otthon a saját ízlésed szerint – Ínycsiklandó, téli és egészséges csokirecept

A cukros, bolti csoki helyett próbáld ki ezt az egészséges és ínycsiklandó csokireceptet!

 

 

 

