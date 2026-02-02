Most már szinte biztos: Brooklyn Beckham botránykönyvet akar kiadni a családjáról

Váratlan fordulat! Néhány héttel a botránykeltő bejegyzése után, arra készülhet Brooklyn Beckham, hogy folytassa a szülei elleni médiakampányát. Hogyan tervezi mindezt? Sajtóhírek szerint a tékozló Beckham fiú Harry herceg példáját követi és egy könyvkiadó segítségével tálalna ki a családjukban lévő konfliktusról. A jelek szerint már elkezdődtek a tárgyalások Brooklyn és Harry herceg könyvének kiadója között.

Brooklyn Beckham botránykönyvben tálalna ki a családjáról

Forrás: Getty Images

Brooklyn Beckham memoárja csak a kezdet

A Mirror információi szerint David Beckham fia arra készül, hogy egy memoárban rántja le a leplet a családi viszályuk részleteiről és kiadja magából minden sérelmét. Ismerős valahonnan ez az ötlet? Az nem véletlen. Harry herceg kiválása a királyi családból ugyanígy kezdődött. Egy interjú itt, egy önéletrajzi könyv ott és lássanak csodát, már a Netflix kopog az ajtódon, hogy minél több sztorit tudjanak elkészíteni az életedről. A jelek pedig arra utalnak, hogy Brooklyn tudatosan erre készül:

Brooklyn egy év után törte meg a hallgatását és terjedelmes Instagram-posztban osztotta meg a sérelmeit a nyilvánossággal

Pár nappal a nyilatkozata után nyaralni ment a feleségével, Nicola Peltz-zel

A házaspár tagjai „véletlenül" pont ugyanott szálltak meg, ahol Harry herceg háromévvel korábban a családi botrányt kirobbantó interjúját adta Tom Bradburynak

Most kiderült, hogy a herceg Spare című könyvének kiadója a napokban felvette a kapcsolatot Becham-Peltz házaspárral

A lap számára a nepo baby egyik ismerőse osztotta meg az információit a készülő műről:

„Brooklyn látta, hogy milyen jól sikerült Harry herceg memoárja és úgy döntött, hogy ő is belevágna egy ilyen projektbe. Ugyanaz a kiadó. Ugyanaz az alapötlet: végre elmondhatod az igazságot a te szemszögedből. Ez nem véletlen. Ugyanakkora szenzációt akar, mint a sussexi herceg" - árulta el a jól értesült forrás.

