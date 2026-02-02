Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 2., hétfő Aida, Karolina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
leleplezés

Most már szinte biztos: Brooklyn Beckham botránykönyvet akar kiadni a családjáról

leleplezés Brooklyn Beckham botránykönyv Harry herceg
Komáromi Bence
2026.02.02.
Harry herceg után a legidősebb Beckham fiú is arra készül, hogy egy memoárban nyilvánosságra hozza a családi konfliktusuk részleteit. Most kiderült, hogy Brooklyn Beckham több jelét is adta annak, hogy ilyen tervei vannak.

Váratlan fordulat! Néhány héttel a botránykeltő bejegyzése után, arra készülhet Brooklyn Beckham, hogy folytassa a szülei elleni médiakampányát. Hogyan tervezi mindezt? Sajtóhírek szerint a tékozló Beckham fiú Harry herceg példáját követi és egy könyvkiadó segítségével tálalna ki a családjukban lévő konfliktusról. A jelek szerint már elkezdődtek a tárgyalások Brooklyn és Harry herceg könyvének kiadója között.

Brooklyn Beckham botránykönyvben tálalna ki a családjáról
Brooklyn Beckham botránykönyvben tálalna ki a családjáról
Forrás:  Getty Images

Brooklyn Beckham memoárja csak a kezdet

A Mirror információi szerint David Beckham fia arra készül, hogy egy memoárban rántja le a leplet a családi viszályuk részleteiről és kiadja magából minden sérelmét. Ismerős valahonnan ez az ötlet? Az nem véletlen. Harry herceg kiválása a királyi családból ugyanígy kezdődött. Egy interjú itt, egy önéletrajzi könyv ott és lássanak csodát, már a Netflix kopog az ajtódon, hogy minél több sztorit tudjanak elkészíteni az életedről. A jelek pedig arra utalnak, hogy Brooklyn tudatosan erre készül:

  • Brooklyn egy év után törte meg a hallgatását és terjedelmes Instagram-posztban osztotta meg a sérelmeit a nyilvánossággal
  • Pár nappal a nyilatkozata után nyaralni ment a feleségével, Nicola Peltz-zel
  • A házaspár tagjai „véletlenül" pont ugyanott szálltak meg, ahol Harry herceg háromévvel korábban a családi botrányt kirobbantó interjúját adta Tom Bradburynak
  • Most kiderült, hogy a herceg Spare című könyvének kiadója a napokban felvette a kapcsolatot Becham-Peltz házaspárral

A lap számára a nepo baby egyik ismerőse osztotta meg az információit a készülő műről:

„Brooklyn látta, hogy milyen jól sikerült Harry herceg memoárja és úgy döntött, hogy ő is belevágna egy ilyen projektbe. Ugyanaz a kiadó. Ugyanaz az alapötlet: végre elmondhatod az igazságot a te szemszögedből. Ez nem véletlen. Ugyanakkora szenzációt akar, mint a sussexi herceg" - árulta el a jól értesült forrás.

 Ha kíváncsi vagy a Brooklyn Beckhammel kapcsolatos további cikkeinkre, azokat itt tudod elolvasni:

Brooklyn Beckham Harry herceg útján jár: leleplező könyvben mesélne a családi viszályról

A külföldi sajtó úgy tudja, Brooklyn Beckham és Nicola Peltz könyvben is megszólalhat, hogy elmondják saját igazukat a családi viszályról.

Nicola Peltz drámaian lefogyott: kiderült, mi áll a drasztikus átalakulás hátterében - Fotó

Brooklyn Beckham és a felesége egy romantikus nyaraláson vett részt a héten. A kiruccanáson készült fotókon jól látható, hogy Nicola Peltz csontsoványra fogyott az elmúlt hónapokban.

David Beckham állítólagos szeretője is megszólalt a családi viszály kapcsán: „Victoria túlment egy határon"

Rebecca Loos nem tudta magában tartani a véleményét az esküvőn történtekkel kapcsolatban. David Beckham korábbi alkalmazottja kendőzetlen őszinteséggel beszélt a családi viszályt kirobbantó táncról.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu