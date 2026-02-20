Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Az Üvöltő szelek után újabb klasszikushoz nyúlt Hollywood: jön az új Büszkeség és balítélet

Netflix feldolgozás Büszkeség és balítélet
Kis Dalma Róza
2026.02.20.
Újabb klasszikushoz nyúlnak Hollywoodban. Az Üvöltő szelek után jön minden idők legsikeresebb Jane Austen regényének, a Büszkeség és balítéletnek új adaptációja is. Bár a pontos premiert még nem tudni, a színészgárda már megvan. Íme minden, amit tudni lehet az új feldolgozásról.

Mostanában olyan, mintha jobb ötlet híján Hollywoodban mindenki fellapozta volna az iskolai kötelező olvasmányokat egy kis ihletért. Az Üvöltő szelek után most új köntöst kap az angol próza egyik legnagyobb írójának bestsellere is. Jön a Büszkeség és balítélet új adaptációja, ráadásul ismét sorozatként és ezúttal a Netflixre. A klasszikust már 2025 nyarán elkezdték forgatni, de egyelőre hivatalos premier dátum még nincs. A szereplőgárda viszont már megvan és az első fotó is. Mutatjuk a részleteket. 

Az új Büszkeség és balítélet feldolgozás Bennet lányai egy fotón.
Az új Büszkeség és balítélet feldolgozás egy 6 részes Netflix sorozat lesz. Forrás: profimedia

Jön a Büszkeség és balítélet új feldolgozása a Netflixre

  • Jane Austen klasszikusát már számos alkalommal vászonra vitték. Leghíresebb az 1995-ös minisorozat és a 2005-ös mozifilm, utóbbiért Keira Knightley-t Oscar-díjra is jelölték. 
  • A regény annyira örökérvényű, hogy a világ kőszínházaiban folyamatosan műsoron van, a regényt pedig újból és újból kiadják. 
  • Most a streaming platformokra is betör a Büszkeség és balítélet, szintén minisorozatként hozza vissza a Bennet-lányok történetét a Netflix.

Elizabeth Bennet és Mr. Darcy sztorija örök, ahogy az általuk bemutatott örök érvényű tanulság is: ne ítélj elsőre és a legnagyobb szerelemhez olykor minden büszkeségünket le kell vetkőznünk. Így nem is meglepő, hogy az 1813-ban megjelent műnek több nagy sikerű filmes feldolgozása is született. Míg vannak, akik Colin Firth-re esküsznek Mr. Darcyként, másoknak Matthew Macfadyen az igazi, és ez így is van rendben. Az új generációt viszont Jack Lowdennel szeretnék megfogni, a közelgő netflixes feldolgozásban ugyanis ő játssza a Pemberley birtok jó lelkű ám elsőre kissé pökhendinek tűnő urát. A Dunkirkből és a Családi bunyóból ismert színész első pillantásra jó választásnak tűnik, bár egy fokkal szőkébb, mint a megszokott Mr. Darcy karakter. 

Jack Lowden
Jack Lowden, a Netflix új Mr. Darcy-ja. Forrás: GettyImages

Elizabeth Bennetet Emma Corrin fogja játszani, akit A Korona Diana hercegnőjeként ismerhettünk meg, de a Lady Chatterley szeretőjében, a Deadpool & Rozsomákban és a Nosferatuban is bizonyította tehetségét. 

Főbb szerepekben pedig Olivia Colman ( Mrs. Bennet), Rufus Sewell (Mr. Bennet), Freya Mavor (Jane Bennet), Rhea Norwood (Lydia Bennet), Louis Partridge (Mr. Wickham), Daryl McCormack (Mr. Bingley), Jamie Demetriou (Mr. Collins) és a Harry Potterből ismert Fiona Shaw (Lady Catherine de Bourgh) lesz látható.

Bár pontos premier dátum még nincs, 2025 nyarán már elkezdték a forgatást az Egyesült Királyságban, főleg London környékén, ami valószínűleg november körül be is fejeződött. Így a premier legvalószínűbb ideje 2026 vége vagy 2027 eleje lehet. A forgatókönyvíró Dolly Alderton, a rendező pedig Euros Lyn. 

Az új Büszkeség és balítélet Elizabeth Bennetje, Emma Corrin
Elizabeth Bennetet Emma Corrin fogja játszani az új Büszkeség és balítélet feldolgozásban. Forrás: GettyImages

A Netflix azt állítja, hogy a limitált sorozat „hű, klasszikus adaptációja lesz a regénynek"  

Generációnként egyszer egy csoport elmesélheti ezt a csodálatos történetet, és nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy részese lehetek ennek

 – nyilatkozta korábban Alderton. A regényhez való hűség gondolata azoknak kifejezett jól esik, akik kiborultak az Üvöltő szelek modern feldolgozásán és értelmezésén. Így az angol próza rajongóinak már nem kell sokáig várniuk, hamarosan ugyanis egy igazi klasszikust kapnak, egyenesen a nappalijukba. A gyártáshoz közel álló források szerint pedig a már-már ikonikusnak számító, tökéletesen áramló fehér, gombos ing kiválasztásáért mindent megtettek az alkotók, hogy remekül nézzen ki mind nedvesen, mind szárazon az új Mr. Darcyn. 

