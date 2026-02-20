Az Üvöltő szelek után újabb klasszikushoz nyúlt Hollywood: jön az új Büszkeség és balítélet

Mostanában olyan, mintha jobb ötlet híján Hollywoodban mindenki fellapozta volna az iskolai kötelező olvasmányokat egy kis ihletért. Az Üvöltő szelek után most új köntöst kap az angol próza egyik legnagyobb írójának bestsellere is. Jön a Büszkeség és balítélet új adaptációja, ráadásul ismét sorozatként és ezúttal a Netflixre. A klasszikust már 2025 nyarán elkezdték forgatni, de egyelőre hivatalos premier dátum még nincs. A szereplőgárda viszont már megvan és az első fotó is. Mutatjuk a részleteket.

Az új Büszkeség és balítélet feldolgozás egy 6 részes Netflix sorozat lesz. Forrás: profimedia

Jön a Büszkeség és balítélet új feldolgozása a Netflixre

Jane Austen klasszikusát már számos alkalommal vászonra vitték. Leghíresebb az 1995-ös minisorozat és a 2005-ös mozifilm, utóbbiért Keira Knightley-t Oscar-díjra is jelölték.

A regény annyira örökérvényű, hogy a világ kőszínházaiban folyamatosan műsoron van, a regényt pedig újból és újból kiadják.

Most a streaming platformokra is betör a Büszkeség és balítélet, szintén minisorozatként hozza vissza a Bennet-lányok történetét a Netflix.

Elizabeth Bennet és Mr. Darcy sztorija örök, ahogy az általuk bemutatott örök érvényű tanulság is: ne ítélj elsőre és a legnagyobb szerelemhez olykor minden büszkeségünket le kell vetkőznünk. Így nem is meglepő, hogy az 1813-ban megjelent műnek több nagy sikerű filmes feldolgozása is született. Míg vannak, akik Colin Firth-re esküsznek Mr. Darcyként, másoknak Matthew Macfadyen az igazi, és ez így is van rendben. Az új generációt viszont Jack Lowdennel szeretnék megfogni, a közelgő netflixes feldolgozásban ugyanis ő játssza a Pemberley birtok jó lelkű ám elsőre kissé pökhendinek tűnő urát. A Dunkirkből és a Családi bunyóból ismert színész első pillantásra jó választásnak tűnik, bár egy fokkal szőkébb, mint a megszokott Mr. Darcy karakter.

Jack Lowden, a Netflix új Mr. Darcy-ja. Forrás: GettyImages

Elizabeth Bennetet Emma Corrin fogja játszani, akit A Korona Diana hercegnőjeként ismerhettünk meg, de a Lady Chatterley szeretőjében, a Deadpool & Rozsomákban és a Nosferatuban is bizonyította tehetségét.

Főbb szerepekben pedig Olivia Colman ( Mrs. Bennet), Rufus Sewell (Mr. Bennet), Freya Mavor (Jane Bennet), Rhea Norwood (Lydia Bennet), Louis Partridge (Mr. Wickham), Daryl McCormack (Mr. Bingley), Jamie Demetriou (Mr. Collins) és a Harry Potterből ismert Fiona Shaw (Lady Catherine de Bourgh) lesz látható.