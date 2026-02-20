Meghalt Eric Dane: 5 érdekesség a tragikusan fiatalon elhunyt színészről

Lesújtó hírek érkeztek a tengerentúlról: életének 53. életévében elhunyt Eric Dane. A Grace klinika sztárja az elmúlt hónapokban számtalanszor beszélt az ALS-diagnózisáról és arról, hogy mennyire megnehezíti az életét a gyógyíthatatlan betegsége. A rajongók azonban végig reménykedtek benne, hogy sokáig láthatják még kedvencüket, aki élete utolsó heteiben is aktívan játszott.
Eric Dane gyógyíthatatlan betegséggel küzdött
- A sorozatsztár február 19-én csütörtökön hunyt el, 53 évesen
- Dane mindössze egy évvel korábban, 2025 áprilisában jelentette be, hogy ALS-betegséget diagnosztizáltak nála
- Néhány héttel később a színész arról beszélt, hogy lebénult a jobb oldala és emiatt már nem mer mély vízbe menni
- Pár hónappal később kerekesszékbe kényszerült, ennek ellenére aktívan dolgozott és arról beszélt, hogy nem tervezi a visszavonulását
- Halála után nem sokkal nyilvánosságra került, hogy utolsó napjait Johnny Depp egyik Los Angeles-i otthonában töltötte
Öt érdekesség Eric Dane életéről és karrierjéről
Bár Eric Dane-t a legtöbben az Eufória és a Grace klinika sztárjaként ismerték és szerették meg, ezeken a sorozatokon kívül számtalan másik alkotásban is viszontláthattuk a színészt. Emellett az elmúlt hónapokban szinte minden vele kapcsolatos hír a házasságáról vagy a betegségéről szólt, miközben a színész egy rendkívül izgalmas életet tudhat a háta mögött. Éppen ezért most összegyűjtöttünk néhány kevésbé ismert érdekességet Eric Dane-ről.
1. Nem A Grace klinika volt az első sikersorozata
Talán már kevesen emlékeznek rá, de a sármos színész első visszatérő szerepe nem A Grace klinikában, hanem a szintén hatalmas rajongótáborral rendelkező Bűbájos boszorkákban volt. Dane a sorozatban többször is feltűnt Jason Dean szerepében, és a rajongók 9 epizódon keresztül izgulhattak a kedvencükért.
2. Vendégszereplőből lett A Grace klinika abszolút sztárja
Szívszorító belegondolni, hogy Eric Dane halálának időpontja egybeesett a sorozat 20 éves jubileumával. De azt tudtátok-e, hogy a számára áttörést és világhírnevet szerző sorozatba eredetileg csak vendégszereplőként érkezett? A második évadban megjelenő Mark Sloant ugyanis eredetileg csak egy epizódszereplő lett volna, azonban rövid időn belül akkora népszerűségre tett szert a rajongók körében, hogy a showrunnerek átírták a sztorit, hogy Eric Dane a következő 7 évadban is szerepelhessen. Az eredmény? A sorozatsztár közönségkedvenc karakterré vált, és hosszú évekkel a lezárást követően is milliók rajonganak a szép szemű dokiért.
3. Az édesapja rejtélyes körülmények között halt meg
Eric Dane mindössze hétéves volt, amikor elveszítette az édesapját. A fiatalon elhunyt férfi korábban a haditengerészetnél szolgált, és a leszerelése után belsőépítészként helyezkedett el, azonban sosem tudott teljesen visszailleszkedni a hétköznapi életbe. A sorozatsztár korábban így nyilatkozott az apja tragikus haláláról:
„Zavart lélek volt egész életében. Végül egy lövés vette el az életét. A nagyanyám szerint csupán baleset volt. Mindenkinek más a véleménye erről. Az viszont biztos, hogy édesanyámnak két gyermeket kellett egyedül felnevelnie" — árulta el a színész.
4. Meztelenvideó-botrány
2009-ben kiszivárgott egy meztelen felvétel Ericről és a feleségéről, Rebecca Gayheartről, valamint egy korábbi Playboy-modellről, Kari Ann Peniche-ről. Bár a trió tagjai a videón nem keveredtek szexuális aktusba, az akkori sajtó a címlapokon foglalkozott az üggyel. A képsorokon ugyanis az látható, ahogy a három csupasz híresség közösen pezsgőzik, táncol, és Rebecca a beszélgetés egy pontján kijelenti, hogy le kellene feküdnie, mert nagyon be van tépve. A házaspár később nyilvános közleményben árulta el, hogy ez egy privát házibuli felvétele, amelyhez a nyilvánosságnak semmi köze. Ráadásul tagadták azt is, hogy bármilyen szexuális jellegű cselekmény történt volna az említett buliban.
5. Szerelmi háromszög Jack Nicholsonnal
Jól olvastátok! Házassága előtti években Eric Dane még nagy kanállal ette az életet, és a csajozgatások során szembetalálta magát a több mint kétszer annyi idős Jack Nicholsonnal. A Fame10 beszámolója szerint a két férfi egyidőben kezdett el randizgatni Lara Flynnel. Ez a szerelmi háromszög azonban néhány hónap után véget ért, a hölgy pedig az idősebb színészt választotta. Eric Dane a visszautasítás után keresetlen szavakkal illette Larát és Nicholsont.
„A srác hatalmas személyiség, és biztos vagyok benne, hogy elbűvölő, meg jól érzi magát vele Lara. De erről az egészről az a véleményem, hogy én 30 éves vagyok, ő 70. Ez nem fog jól elsülni. Nem tudom elképzelni, hogy egy 35 éves nő képes egy 70 éves férfihoz vonzódni" — nyilatkozta akkoriban a feltörekvő sorozatsztár.
