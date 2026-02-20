Meghalt Eric Dane: 5 érdekesség a tragikusan fiatalon elhunyt színészről

Lesújtó hírek érkeztek a tengerentúlról: életének 53. életévében elhunyt Eric Dane. A Grace klinika sztárja az elmúlt hónapokban számtalanszor beszélt az ALS-diagnózisáról és arról, hogy mennyire megnehezíti az életét a gyógyíthatatlan betegsége. A rajongók azonban végig reménykedtek benne, hogy sokáig láthatják még kedvencüket, aki élete utolsó heteiben is aktívan játszott.

Meghalt Eric Dane, a Grace klinika és az Eufória sztárja

Forrás: Getty Images North America

Eric Dane gyógyíthatatlan betegséggel küzdött A sorozatsztár február 19-én csütörtökön hunyt el, 53 évesen

Dane mindössze egy évvel korábban, 2025 áprilisában jelentette be, hogy ALS-betegséget diagnosztizáltak nála

Néhány héttel később a színész arról beszélt, hogy lebénult a jobb oldala és emiatt már nem mer mély vízbe menni

Pár hónappal később kerekesszékbe kényszerült, ennek ellenére aktívan dolgozott és arról beszélt, hogy nem tervezi a visszavonulását

Halála után nem sokkal nyilvánosságra került, hogy utolsó napjait Johnny Depp egyik Los Angeles-i otthonában töltötte

Öt érdekesség Eric Dane életéről és karrierjéről

Bár Eric Dane-t a legtöbben az Eufória és a Grace klinika sztárjaként ismerték és szerették meg, ezeken a sorozatokon kívül számtalan másik alkotásban is viszontláthattuk a színészt. Emellett az elmúlt hónapokban szinte minden vele kapcsolatos hír a házasságáról vagy a betegségéről szólt, miközben a színész egy rendkívül izgalmas életet tudhat a háta mögött. Éppen ezért most összegyűjtöttünk néhány kevésbé ismert érdekességet Eric Dane-ről.

1. Nem A Grace klinika volt az első sikersorozata

Talán már kevesen emlékeznek rá, de a sármos színész első visszatérő szerepe nem A Grace klinikában, hanem a szintén hatalmas rajongótáborral rendelkező Bűbájos boszorkákban volt. Dane a sorozatban többször is feltűnt Jason Dean szerepében, és a rajongók 9 epizódon keresztül izgulhattak a kedvencükért.

2. Vendégszereplőből lett A Grace klinika abszolút sztárja

Szívszorító belegondolni, hogy Eric Dane halálának időpontja egybeesett a sorozat 20 éves jubileumával. De azt tudtátok-e, hogy a számára áttörést és világhírnevet szerző sorozatba eredetileg csak vendégszereplőként érkezett? A második évadban megjelenő Mark Sloant ugyanis eredetileg csak egy epizódszereplő lett volna, azonban rövid időn belül akkora népszerűségre tett szert a rajongók körében, hogy a showrunnerek átírták a sztorit, hogy Eric Dane a következő 7 évadban is szerepelhessen. Az eredmény? A sorozatsztár közönségkedvenc karakterré vált, és hosszú évekkel a lezárást követően is milliók rajonganak a szép szemű dokiért.