53 évet várt a férfira, aki levegőnek nézte: Jagelló Anna szerencsétlen házassága

Romantikus lányregények gyakori eleme, hogy a vénlány szerelemre és házasságra lel. Azonban a való életben egy ilyen frigy a legritkább esetben végződött boldogan, ahogy azt Jagelló Anna története is illusztrálja. A lengyel hercegnő bőven ötven felett volt, amikor oltár elé állt, Báthory Istvánnal kötött frigye pedig hűvösebb volt, mint a Balti-tenger egy szeles őszi napon. Elkalauzolunk a lengyel hercegnő kálváriájában.

Több tényező kellett ahhoz, hogy Jagelló Anna csak 50 felett menjen férjhez.

Jagelló Anna hosszú lánykora 1523. október 18-án született Jagelló Anna, de csak 1576-ban ment férjhez.

Szülői nevelés, politikai érdekek akadályozták házasságát.

Báthory István mellett sem lelhetett boldogságra.

Miért nem ment férjhez korábban Jagelló Anna?

Öreg Zsigmond lengyel király és Bona Sforza házasságából öt gyerek született, de legnagyobb bánatukra csak az 1520-ban született Zsigmond Ágost lett fiú. Az utána született három lány, Zsófia (1519), Anna (1523), illetve Katalin (1526) csalódást keltettek, így szüleik elhanyagolták őket. Míg két idősebb testvérük külön udvartartást kapott, és a kor szokásai szerint már húszas éveikben megházasodtak, addig a három hercegnő harminc fölött öltött menyasszonyi ruhát.

Édesanyjuk, az akaratos Bona Sforza leginkább udvari díszekként kezelte lányait, akiket gondosan felcicomázott, a krakkói Wawel fogadásainak „divatbabáivá” váltak. Rangjukhoz méltó oktatásban részesültek, ám nem gondoskodtak dinasztikus házasságukról, szüleik maguk mellett akarták tudni őket. Változás Öreg Zsigmond halálával állt be, ami után Jagelló Anna megszokott világa egy pillanat alatt összetört.

Jagelló Anna lengyel hercegnő korabeli portréja.

Ugyanis bátyja, az 1548-ban trónra lépő Zsigmond Ágost titkos felesége, Barbara Radzivill öt hónapon belül elhunyt, az ifjú király pedig családját okolta felesége haláláért. (Ennek az adhatott alapot, hogy az intrikában mesteri édesanyjuk hírhedt méregkeverő volt.) Így talán nem meglepő, hogy bátyjuk közömbös maradt húgai iránt, nemhogy házasságukról, de még anyagi helyzetükről sem gondolkodott megfelelően.

Pedig Jagelló Annának voltak bőven kérői, de két esetben nővére és húga érdekében félreállt, a többi esetben pedig külső-belső körülmények akadályozták a Jagelló-ház sarjának frigyét. IV. Rettegtt Iván orosz cárral például a vőlegény mohó területi követelései miatt nem került sor eljegyzésre, míg Magnus dán herceget iszákossága miatt utasították el.