Csak a férje tudta, hogy beteg − Catherine O'Hara utolsó órái körül egyre több a kérdőjel

forgatás betegség Catherine O'Hara
A 71 éves színésznő rövid betegség után halt meg Los Angeles-i otthonában. Azt, hogy miben hunyt el, nem hozták nyilvánosságra, ismerősei nem is tudták, hogy Catherine O'Hara egészségi problémákkal küzdött.

Catherine O'Hara halálát pénteken erősítette meg ügynöksége. Azt írták, légzési nehézség miatt vitték kórházba, ahol nem sokkal később elhunyt. Lapinformációk szerint a színésznő betegségéről férje, Bo Welch senkinek nem beszélt.

Catherine O'Hara betegségéről csak a férje tudott.
Forrás: Getty Images North America

Catherine O'Hara halála előtt nem sokkal lemondta a forgatást

A színésznő a hírek szerint rövid betegség után halt meg. Úgy tudni, Catherine O'Hara és férje, Bo Welch szűk körben sem beszéltek a színésznő egészségi állapotáról. „Welch talán tudta, mi fog történni” − állítják bennfentesek, és hozzátették sok, O'Harához közel álló személy egyáltalán nem volt tisztában azzal, hogy barátjuk beteg. A halála előtti napokban O'Hara lemondta a The Studio második évadának forgatását és a stábbal közölték, hogy a színésznő karaktere nélküli jelenetekre összpontosítsanak, mivel annak magánjellegű elfoglaltsága van − írja a Page Six.

Szerettei gyászolnak, de az életét is ünneplik

O'Hara férje és két gyermeke úgy döntöttek, különleges módon emlékeznek meg elhunyt szerettükről. Rokonokkal és barátokkal együtt elevenítik fel a komika legviccesebb szerepeit és a legvidámabb közös történeteiket. Arról írtak, hogy a pénteki összejövetelen a halál fájdalma helyett, az élet örömeire koncentrálnak.

