Az adult children jelenség: vajon miért élnek a harmincasok tinédzserként?

Az adult children — magyarul felnőtt gyerekek — kifejezés nem egy hivatalos állapot, inkább egy érzés. Papíron már rég felnőtt vagy, dolgozol, fizetsz, intézed a dolgaidat. De belül gyakran olyan, mintha valahol félúton ragadtál volna: már nem vagy gyerek, de még nem is vagy igazán felnőtt, legalábbis nem úgy, ahogy azt korábban elképzelted.

Az adult children szindróma ma már egyre gyakoribb társadalmi jelenség a fiatal felnőttek körében.

Forrás: 123rf.com

5 felismerés, ha harmincasként még a mamahotelben élsz Nem feltétlenül a te kudarcod

A lakhatás ma már luxusnak tűnik

A belső „félúton ragadás” érzése természetes

A szülők is a „legkisebb rosszat” választják

Mindenki a saját tempójában halad

Adult children: amikor a felnőtt lét nem indul be magától

Az adult children életérzés inkább egy állapot, amikor te magad sem tudod mit szeretnél igazán. Reggel elindulsz dolgozni, megiszod a kávét, de közben azon pörögsz, hogy el kellene már költözni, vagy munkát váltani, de ha már ezen gondolkodsz, akkor fontolgatod, akarsz-e egyáltalán gyereket vállalni? A helyzet azonban semmit sem változik, és este mégis a mamahotel régi foteljébe ülsz le, ahol a tévét nézted gyerekkorodban.

Sokan szégyennek érzik, hogy otthon laknak az ősökkel és félnek attól, hogy lemaradnak, miközben a barátaik már házasok és családot alapítottak. Azonban bármilyen meglepő, ez valójában egyre általánosabb jelenség a mai társadalomban.

Miért ilyen nehéz most önállósodni?

Az egyik legfőbb indok, hogy magasak a lakhatási költségek. Egy mai fiatal a fizetéséből nehezen tart fenn egy albérletet, a saját lakás vásárlása pedig csak mostanában vált valós lehetőséggé. Ezért sokkal biztonságosabbnak tűnhet otthon maradni a szülőknél, ami kényelmes megoldás, de közben folyton ott motoszkál a fejekben: „meddig lehet ezt még így csinálni?”

Meddig segítsenek a szülők?

A szülők is sokszor bizonytalanok: meddig segítsenek? Mikor hagyjanak magadra és engedjék el a kezed? Egy bizonyos kor felett a szülőkkel való együttélés gyakran egyik félnek sem kényelmes, mégis benne maradnak, mert úgy tűnik, ez a „legkevésbé rossz” megoldás.

Baj az, ha később érsz meg bizonyos dolgokra?

Egyáltalán nem biztos. Lehet, hogy te harmincöt évesen találod meg azt az életformát, amit huszonévesen még el sem tudtál volna képzelni, vagy kiderül, hogy nem is az kell neked, amit eddig hajszoltál. A lényeg inkább az, ahogyan most élsz, azt te választottad vagy csak úgy alakult? Az áramlattal való sodródás egy idő után nagyon fárasztó, viszont, ha tudatos döntés van mögötte, akkor csak más tempóban haladsz, mint mások.