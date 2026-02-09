Most érkezett: megúszta a börtönt a Reszkessetek, betörők! botrányhőse, Daniel Stern

Friss hírek érkeztek Daniel Stern büntetőügyével kapcsolatban. Sajtóhírek szerint szerint első fokon felmentették minden vádpont alól a botrányba keveredő színészt. A Reszkessetek, betörők sztárja 2025 év végén keveredett rendőrségi ügybe, miután a gyanú szerint prostituáltak szolgáltatásait vette igénybe egy félreeső motelben.

Első fokon felmentette a bíróság Daniel Sternt az ellene folyó büntetőügyben

Forrás: arhiv

Daniel Stern-botrány A színészt egy camarillói motelben kapták rajta a rendőrök

A rendőrségi akció során igazoltatták, azonban nem tartóztatták a világsztárt

Január 12-én hivatalosan is vádat emeltek Daniel Stern ellen egy prostitúcióval összefüggő vétség miatt

Amennyiben elítélték volna, akkor 1000 dolláros pénzbírság és 6 hónapos szabadságvesztés várt volna rá

Daniel Stern visszavonultan él, a nyilvánosságtól távol

Az Unilad információi szerint a Marvot játszó színész évek óta visszavonultan él egy kaliforniai farmon, azonban a bírósági ügy miatt teljesen elvágta magát Hollywoodtól és nem szívesen nyilatkozik már a médiának. A lap tájékoztatása szerint jelenleg szarvasmarhát tenyészt, gyümölcsöt termeszt és képzőművészként dolgozik. Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, még a Reszkessetek, betörők! jubilumi rendezvényeit sem látogatja. Ezekről korábban azt nyilatkozta:

„Nem nagyon hagyom el a farmot. Egy telefonhívás, vagy Zoom-hívás rendben van, bármikor benne vagyok. De alapvetően otthonülő típus vagyok"

A rajongókkal kapcsolatban pedig elmondta, hogy sokszor már terhes volt neki, amikor odamennek hozzá az utcán.

„Jó érzés, hogy nem felejtettek el, de amikor odajönnek hozzám és azt mondják: Imádjuk, az néha egy kicsit nyomasztó tud lenni" - árulta el korábban a filmsztár.

A Reszkessetek, betörők! sztárjával kapcsolatos további érdekességeket itt tudtok elolvasni: