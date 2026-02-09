Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Megállíthatatlan: Shakira hatalmasatt esett a színpadon, de így is lenyomta a koncertjét - Videó

csúnya baleset baki Shakira sérülés
Komáromi Bence
2026.02.09.
A világsztár éppen San Salvadorban turnézott, amikor váratlanul összeesett a színpadon. Shakira néhány másodperccel később összeszedte magát és kificamodott bokával is lenyomta a koncertet.

Megrázó jelenetnek lehettek szemtanúi azok a rajongók, akik személyesen látogattak el Shakira San Salvador-i koncertjére. A kolumbiai énekesnő ugyanis az egyik dala közben balesetet szenvedett: a jobb lába maga alá fordult, majd összeesett éneklés közben. Még a zene is leállt néhány pillanatig, azonban a világsztárt nem olyan fából faragták, hogy ez megállítsa őt. Shakira felpattant, megigazította a ruháját, majd folytatta az éneklést kificamodott bokával is.

A rajongók élőben nézték végig Shakira balesetét
A rajongók élőben nézték végig Shakira balesetét 
Forrás: Getty Images North America

Shakira nem jött zavarba a váratlan bakitól

A The Sun beszámolója szerint a 49 éves énekesnő mindössze egy pillanatra esett csak ki a szerepéből, majd azonnal megrázta magát és folytatta az éneklést. Az egyik zenésztársa közvetlen mellette állt, miközben a baleset történt, de nem volt szükség a segítségére, ugyanis Shakira rá jellemző profizmussal kezelte a helyzetet. Felállt és mintha mi sem történt volna, továbbsétált a színpadon. Annak ellenére is, hogy a lap tájékoztatása szerint a világsztárnak kificamodott a bokája és a koncert hátralévő részében fájdalmak gyötörték

Shakira a koncert után egy Instagram-sztoriban reagált a történtekre és elárulta, hogy miért nem történt nagyobb baj:

„Ne aggódjatok miattam, gumiból vagyok"

 - jelezte viccesen az énekesnő.

Shakira esését itt tudjátok megtekinteni:

További érdekességet a világsztárról itt tudtok elolvasni:

49 éves lett Shakira, aki még a megcsalásából is slágert csinált: az énekesnőnek nem ellensége az idő

Van, aki egy válás után csendben eltűnik. Shakira pedig inkább egy globális bosszúdallamot csinált belőle és még randizott is pár A-listás férfival. Mutatjuk az énekesnő legnagyobb mérföldköveit!

Shakira megmutatta ritkán látott fiait: Milan már 12 éves, Sasha pedig 10 – Fotó

Shakira ritkán mutatkozik gyermekeivel a nyilvánosság előtt, de most egy különleges alkalom miatt kivételt tettek: a kolumbiai popsztár két fiával, Milannal és Sashával együtt érkezett a Zootropolis 2 Los Angeles-i világpremierjére – ráadásul összeöltöztek.

Sztárok, akik hatalmasat glow upoltak a szakítás után – FOTÓK

Van, aki egy szakítás után pizzával és Netflixszel gyógyítja a sebeit, és van, aki vörös szőnyeges ikonként támad fel a hamvaiból. Ezek a sztárok bebizonyították, néha egy szakítás a legjobb dolog, ami történhetett velünk.

 

