Megállíthatatlan: Shakira hatalmasatt esett a színpadon, de így is lenyomta a koncertjét - Videó

Megrázó jelenetnek lehettek szemtanúi azok a rajongók, akik személyesen látogattak el Shakira San Salvador-i koncertjére. A kolumbiai énekesnő ugyanis az egyik dala közben balesetet szenvedett: a jobb lába maga alá fordult, majd összeesett éneklés közben. Még a zene is leállt néhány pillanatig, azonban a világsztárt nem olyan fából faragták, hogy ez megállítsa őt. Shakira felpattant, megigazította a ruháját, majd folytatta az éneklést kificamodott bokával is.

Forrás: Getty Images North America

Shakira nem jött zavarba a váratlan bakitól

A The Sun beszámolója szerint a 49 éves énekesnő mindössze egy pillanatra esett csak ki a szerepéből, majd azonnal megrázta magát és folytatta az éneklést. Az egyik zenésztársa közvetlen mellette állt, miközben a baleset történt, de nem volt szükség a segítségére, ugyanis Shakira rá jellemző profizmussal kezelte a helyzetet. Felállt és mintha mi sem történt volna, továbbsétált a színpadon. Annak ellenére is, hogy a lap tájékoztatása szerint a világsztárnak kificamodott a bokája és a koncert hátralévő részében fájdalmak gyötörték.

Shakira a koncert után egy Instagram-sztoriban reagált a történtekre és elárulta, hogy miért nem történt nagyobb baj:

„Ne aggódjatok miattam, gumiból vagyok"

- jelezte viccesen az énekesnő.

Shakira esését itt tudjátok megtekinteni:

