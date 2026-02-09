Az új The Beatles-film erősebb lesz, mint eddig bármelyik: íme, az első betekintés – Galéria

A The Beatles történetét már feldolgozták dokumentumfilmben, könyvben, bakeliten és végtelen számú vitában, de Sam Mendes most úgy döntött, ideje szintet lépni. Jön ugyanis a négy The Beatles-film — A Four-Film Cinematic Event, ami nem kevesebbet vállal, mint hogy négy különálló mozifilmben, négy nézőpontból meséli el a Fab Four történetét. A premiert 2028 áprilisára lőtték be, és már most úgy emlegetik, mint az első „binge-elhető” mozis élményt. Igen, popcornból sok kell majd.

Bemutatkoztak a The Beatles-film szereplői.

Forrás: Getty Images

Ki kicsoda lesz a The Beatles-filmekben? Íme Sam Mendes nagy dobása Sam Mendes négy külön filmmel szedi darabokra – majd rakja újra össze – a Beatles-mítoszt.

A szereposztás annyira erős, hogy már most Oscar-szagú a levegő.

John Lennon története újra reflektorfényben: szerelem, tragédia, gyilkosság és popkultusz.

Már a szereposztás olyan, mintha egy casting director túl sok időt töltött volna az IMDb toplistájának nézegetésével. Paul McCartney szerepében Paul Mescal, John Lennonként Harris Dickinson, George Harrisonként Joseph Quinn, míg Ringo Starr bőrébe Barry Keoghan bújik.

Mendes nem nosztalgia-tribute-ot forgat, hanem karakterdrámát: zsenialitás, rivalizálás, sértett egók és a világhír árnyoldala minden mennyiségben.

Hatalmas a nyomás a The Beatles-film szereplőkön

A projekt súlyát jól mutatja, hogy ez az első alkalom, amikor a Beatles teljes életútját és ikonikus zenéit engedélyezték egy fikciós feldolgozáshoz. Paul McCartney és Ringo Starr személyesen mondtak igent, John Lennon és George Harrison családja pedig szintén rábólintott – ennél „hivatalosabb” Beatles-sztori már nem is lehetne.

A női karakterek végre nem lábjegyzetek

Saoirse Ronan alakítja Linda McCartney-t, Anna Sawai Yoko Onót, Aimee Lou Wood Pattie Boyd szerepében tűnik fel, míg Mia McKenna-Bruce Ringo első felesége, Maureen Starkey lesz. Ezek a kapcsolatok nemcsak inspiráltak, hanem konfliktusokat is hoztak – és a filmek ezt nem fogják elkenni.

A legendás együttes újra együtt

Természetesen nem maradhat ki a „ötödik Beatle”, George Martin sem, akit Harry Lloyd formál meg, míg Brian Epstein menedzserként James Norton érkezik. Feltűnik Allen Klein is, aki sokak szerint többet tett a zenekar felbomlásáért, mint bármelyik belső vita. Szóval végre talán megtudhatjuk a teljes sztorit.