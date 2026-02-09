Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Az új The Beatles-film erősebb lesz, mint eddig bármelyik: íme, az első betekintés – Galéria

film John Lennon szereplőválogatás Paul McCartney The Beatles
Hajdu Viktória
2026.02.09.
A Fab Four újra összeáll – legalábbis a vásznon. És most tényleg mindenki benne van. Mintha nem lett volna elég egy The Beatles-film, Sam Mendes rögtön négyet csinál. Mert miért is ne?

A The Beatles történetét már feldolgozták dokumentumfilmben, könyvben, bakeliten és végtelen számú vitában, de Sam Mendes most úgy döntött, ideje szintet lépni. Jön ugyanis a négy The Beatles-film — A Four-Film Cinematic Event, ami nem kevesebbet vállal, mint hogy négy különálló mozifilmben, négy nézőpontból meséli el a Fab Four történetét. A premiert 2028 áprilisára lőtték be, és már most úgy emlegetik, mint az első „binge-elhető” mozis élményt. Igen, popcornból sok kell majd.

a The Beatles-film szereplői
Bemutatkoztak a The Beatles-film szereplői. 
Ki kicsoda lesz a The Beatles-filmekben? Íme Sam Mendes nagy dobása

  • Sam Mendes négy külön filmmel szedi darabokra – majd rakja újra össze – a Beatles-mítoszt.
  • A szereposztás annyira erős, hogy már most Oscar-szagú a levegő.
  • John Lennon története újra reflektorfényben: szerelem, tragédia, gyilkosság és popkultusz.

Már a szereposztás olyan, mintha egy casting director túl sok időt töltött volna az IMDb toplistájának nézegetésével. Paul McCartney szerepében Paul Mescal, John Lennonként Harris Dickinson, George Harrisonként Joseph Quinn, míg Ringo Starr bőrébe Barry Keoghan bújik. 

Mendes nem nosztalgia-tribute-ot forgat, hanem karakterdrámát: zsenialitás, rivalizálás, sértett egók és a világhír árnyoldala minden mennyiségben.

Hatalmas a nyomás a The Beatles-film szereplőkön

A projekt súlyát jól mutatja, hogy ez az első alkalom, amikor a Beatles teljes életútját és ikonikus zenéit engedélyezték egy fikciós feldolgozáshoz. Paul McCartney és Ringo Starr személyesen mondtak igent, John Lennon és George Harrison családja pedig szintén rábólintott – ennél „hivatalosabb” Beatles-sztori már nem is lehetne. 

A női karakterek végre nem lábjegyzetek

Saoirse Ronan alakítja Linda McCartney-t, Anna Sawai Yoko Onót, Aimee Lou Wood Pattie Boyd szerepében tűnik fel, míg Mia McKenna-Bruce Ringo első felesége, Maureen Starkey lesz. Ezek a kapcsolatok nemcsak inspiráltak, hanem konfliktusokat is hoztak – és a filmek ezt nem fogják elkenni.

A legendás együttes újra együtt

Természetesen nem maradhat ki a „ötödik Beatle”, George Martin sem, akit Harry Lloyd formál meg, míg Brian Epstein menedzserként James Norton érkezik. Feltűnik Allen Klein is, aki sokak szerint többet tett a zenekar felbomlásáért, mint bármelyik belső vita. Szóval végre talán megtudhatjuk a teljes sztorit.

John Lennon története különösen hangsúlyos

Halálának évfordulói, gyilkosa által tett újabb vallomások, valamint az elképesztő összegekért elárverezett szerelmes levelek mind azt mutatják, hogy Lennon kultusza nem csillapodik. A filmek várhatóan nem kerülik meg a tragédiát, sem a komplex személyiségét: egyszerre volt zseni, provokátor és törékeny ember.

A forgatás első képei már most felrobbantották az internetet, miközben több kulcsszereplő – például Cynthia Lennon vagy Ravi Shankar – castingja még várat magára.

Egy dolog viszont biztos: Sam Mendes nem csak filmet forgat, hanem újraírja, hogyan lehet zenetörténetet moziban elmesélni.

A film várhatólag 2028 áprilisában kerül a mozikba. Addig is lesd meg a galériánkat a szereplőkről!

Paul Mescal - Paul McCartney
Joseph Quinn - George Harrison
Harris Dickinson - John Lennon
Barry Keoghan - Ringo Starr
Adam Pally - Allen Klein
Arthur Darvill - Derek Taylor
Daniel Hoffman-Gill - Mal Evans
Bobby Schofield - Neil Aspinall
Harry Lloyd - George Martin
James Norton - Brian Epstein
Leanne Best - John Lennon’s Aunt Mimi
Paul Mescal - Paul McCartney
