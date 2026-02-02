Grammy 2026: Kendrick Lamar padlóra küldte Jay-Z-t

A 38 éves zenész volt az est sztárja. Kendrick Lamar a Grammy 2026-os ünnepségén több kategóriában is győzedelmesekedett, többek között az övé lett a legjobb album rap kategóriában.

Grammy 2026: Kendrick Lamar megdönötte Jay-Z rekordját

Forrás: Getty Images North America

„Nem vagyok az a típus, aki sokat beszél magáról, de a zenén keresztül elmondok mindent” – mondta Kendrick Lamar meghatottan a színpadon. Köszönetet mondott Istennek, a rajongóinak, és kiemelte a kategória többi jelöltjét is: „Tyler, Clipse, Pusha T, Malice – testvérek vagytok. A hiphop mindig itt lesz. Itt leszünk mi, az öltönyökben, a barátainkkal, a kultúránkkal együtt.”

A gála során további díjakat is begyűjtött: a Chains & Whips című száma, amelyben Clipse, Pusha T, Malice és Pharrell Williams is közreműködik, a legjobb rapelőadásnak járó díjat kapta meg. A Luther a legjobb melodikus rapelőadás kategóriában is győzött, míg a tv off a legjobb rap dal díját hozta el.

A GNX című lemeze az év albuma díjra is esélyes volt, de ebben a kategóriában végül Bad Bunny DeBÍ TiRAR MáS FOToS című munkája nyert.

Grammy 2026: Kendrick Lamart jelölték idén a legtöbb díjra

A 2026-os Grammy-gálán Kendrick Lamar lett az este legtöbb jelöléssel rendelkező előadója: kilenc kategóriában nevezték. Lady Gaga, Jack Antonoff és Cirkut hét-hét, míg Bad Bunny, Sabrina Carpenter és Leon Thomas hat-hat jelölést kaptak.

Kendrick Lamar tavaly sem maradt díjak nélkül: a 2025-ös gálán a Not Like Us című dalával tarolt, és a Super Bowl félidei show-jának is ő volt a főszereplője.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: