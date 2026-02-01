Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 1., vasárnap Ignác

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Grammy-gála

Grammy 2026: Ők lépnek színpadra az idei gálán – Lady Gaga és Sabrina Carpenter is mikrofont ragad

Grammy-gála Grammy-díjak Grammy-jelölés Grammy-gála 2026 Grammy 2026
Rideg Léna
2026.02.01.
Az idei gálán a világsztárok és feltörekvő előadók egyaránt színpadra állnak, miközben egy külön műsorblokk a közelmúltban elhunyt zenei legendák előtt tiszteleg. A Grammy 2026-os gálája igazán nagyot fog szólni!

Nyilvánosságra hozták Grammy 2026 fellépőinek névsorát. A gálán több ismert nemzetközi előadó mellett a legjobb új előadó kategória jelöltjei is színpadra állnak.

Ikonikus előadók és nagy visszatérők is fellépnek a Grammy 2026-os gáláján
Ikonikus előadók és nagy visszatérők is fellépnek a Grammy 2026-os gáláján
Forrás: Getty Images North America

Kik lesznek a Grammy 2026-os díjátadó fellépői?

Tyler, the Creator 2020 után tér vissza a Grammy színpadára, ráadásul nemcsak fellépőként, hanem esélyesként is. Nyolcadik stúdióalbuma, a Chromakopia az év albuma és a legjobb rapalbum kategóriában is versenyben van, míg a mindössze kilenc hónappal később megjelent Don’t Tap the Glass a legjobb alternatív album jelöltjei közé került.

 A legfrissebb hírek szerint a gála előadói között Tyler mellett fellép the Creator, Lady Gaga és Sabrina Carpenter is.

Ozzy Osbourne dalai is felcsendülnek

Az idei gálán egy új, emlékező blokk is helyet kap, amely a 2025-ben elhunyt zenei legendák előtt tiszteleg. Ebben a szegmensben olyan művészek dalai csendülnek fel, mint Ozzy Osbourne, D’Angelo és Roberta Flack. A megemlékezés során színpadra lép Reba McEntire, Lauryn Hill, valamint Post Malone is, aki korábban közös dalt készített Osbourne-nal.

A díjátadón bemutatkozik a legjobb új előadó kategória valamennyi jelöltje is: Leon Thomas, Olivia Dean, KATSEYE, Lola Young, Addison Rae, a The Marías, Alex Warren és Sombr, aki az idei Sziget Fesztivál egyik kiemelt fellépője lesz – írja a The Hollywood Reporter

A 2026-os Grammy-gála február 2-án éjjel kezdődik, magyar idő szerint hajnali 2-kor.

Dekadens estélyi ruhák és szemet gyönyörködtető csillogás: a Grammy-gála történelmének eddigi legszebb ruhái

Káprázatos luxus egyenes a vörös szőnyegről! Mutatjuk a Grammy-gála eddigi legszebb ruhatervezéseit, és legstílusosabb sztárjait! Nézd meg, mit viseltek a kedvenc előadóink az előző években!

Egy karmester, aki még Beyoncét is lekörözte – Magyar Grammy-díjasok

A magyarok mindenhol ott vannak. Ez tény. Mi sem lenne erre jobb példa, minthogy a világ legrangosabb zenei díjátadóján hazánk gyermekei is időről-időre képviseltetik magukat. Ismerd meg a magyar Grammy-díjasokat!

Ezek voltak a Grammy-gálák legsokkolóbb pillanatai: Bianca Censori tavalyi meztelenkedése a jéghegy csúcsa

Az alábbiakban a Grammy-díjátadó elmúlt évtizedeinek legemlékezetesebb és legvitatottabb pillanatait idézzük fel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu