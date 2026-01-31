Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Dekadens estélyi ruhák és szemet gyönyörködtető csillogás: a Grammy-gála történelmének eddigi legszebb ruhái

Getty Images North America - Kevin Mazur
vörös szőnyeg világsztárok Grammy-gála estélyi ruha
Káprázatos luxus egyenes a vörös szőnyegről! Mutatjuk a Grammy-gála eddigi legszebb ruhatervezéseit, és legstílusosabb sztárjait! Nézd meg, mit viseltek a kedvenc előadóink az előző években!

Hamarosan itt a Grammy-gála 2026-os eseménye. Minden évben egyre szebb, különlegesebb és egyedibb ruhákban jelennek meg a hírességek. Amíg az idei vörös szőnyeges pillanatokra várunk, összegyűjtöttük az eddigi évek legstílusosabb hírességeit és ruháit. Nézd meg, hogy mit viseltek kedvenc előadóink!

Grammy-gála ruhák
A Grammy-gála eddigi legszebb vörös szőnyeges outfitjei.
Forrás: Getty Images North America

A Grammy-gála történelmének legstílusosabb sztárjai

  • Február 1-jén kerül megrendezésre a 2026-os Grammy-gála.
  • Minden évben láthatunk banális divatbakikat és sokkoló tervezéseket a vörös szőnyegen. 
  • Mutatjuk az elmúlt 26 év legszebb ruháit!

A Grammy-gála az év legfontosabb zeneipari rendezvénye. Ilyenkor nemcsak a zene, de a divat is különleges reflektorfénybe kerül. Az Oscar és a Golden Globe vörös szőnyegétől eltérően a Grammy nem egy szigorú, black tie dress code-os esemény. Egyes sztárok laza outfitekben, míg mások bevállalós estélyi ruhákban vonulnak fel. Ez lehetőséget ad nekik a divaton keresztül is kiteljesedni. A következőkben összegyűjtöttük az elmúlt 26 év legszebb tervezéseit, és legdivatosabb hírességeit!

A Grammy-gála legszebb ruhái

Charli XCX 2025 

Charli XCX egy csodaszép szürke Jean Paul Gaultier ruhában jelent meg a vörös szőnyegen, amihez egy fekete térdig érő csizmát viselt. A fodros ruhához szűk fűzőt terveztek, ami érzéki homokóra alakot kölcsönzött az énekesnőnek.  

charli xcx grammy
Charli XCX a 2025-ös Grammy-gálán.
Forrás: Getty Images North America

Sabrina Carpenter 2025 

A ruhát JW Anderson tervezte, és egy modern kori Hamupipőkét idézett meg. A tervezés utalt Shirley MacLaine 1964-es filmjében, a What a Way to Go-ban viselt, hátul nyitott ruhára, így ez egy igazi divatpillanat volt. Sabrina haját Marilyn Monroe stílusban készítették el.  

sabrina carpenter grammy
Sabrina Carpenter a 2025-ös Grammy-gálán.
Forrás: Getty Images North America

Harry Styles 2023

Harry Styles 2023-as Grammy fellépése és vörös szőnyeges megjelenése is felrobbantotta az internetet. Egy színes gyémántokkal kirakott Egonlab x Swarovski kollaborációs kezes lábast viselt. Izgalmas, egyedi és nagyon kreatív outfit volt.

Harry styles grammy
Harry Styles a 2023-as Grammy-gálán.
Forrás: Getty Images North America

Lenny Kravitz 2022

Ha már férfiak a Grammy vörös szőnyegen, muszáj megemlítenünk Lenny Kravitzet is. Az énekes egy igazi rock and roll szettet választott, és tudta is viselni a bevállalós darabokat. Külön érdekesség, hogy lánya, Zoe Kravitz most Harry Styles párja, így úgy tűnik a két divatikon férfi most már egy társaság tagja is. 

Lenny kravitz grammy
Leny Kravitz a 2022-es Grammy-gálán.
Forrás:  Getty Image

Dua Lipa 2021 

Dua Lipa 2021-ben egy tündérmesébe illő Versace ruhát viselt. A tervezői darab különlegességét a ruha elejét díszítő, kövekkel kirakott pillangó adta.  Mindezt szintén Versace cipővel és Bulgari ékszerekkel egészítettek ki.  

dua lipa grammy
Dua Lipa a 2021-es Grammy-gálán.
Forrás: Getty Images North America

Billie Eilish 2020 

Bár ez nem mindenki stílusa, de be kell vallanunk, ikonikus ez a szett. Billie Eilish tetőtől talpig Gucciban volt, beleértve a cipőjét, a kesztyűit és még az arcmaszkját is. Ebben az évben 6 Grammy-díjat nyert.  

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 26: Billie Eilish attends the 62nd Annual GRAMMY Awards at STAPLES Center on January 26, 2020 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for The Recording Academy)
Billie Eilish a 2020-as Grammy-gálán.
Forrás: Getty Images North America

Ariana Grande 2020 

Ariana Grande egyik legnépszerűbb vörös szőnyeges megjelenése ez a szürke tüllruha. Az estélyt Giambattista Valli tervezte. A hatalmas, puffos ruhát szaténkesztyűkkel egészítették ki.  

Ariana Grande grammy
Ariana Grande a 2020-as Grammy-gálán.
Forrás: WireImage

Cardi B 2019 

Cardi B a botrányos és extravagáns vörös szőnyeges megjelenéseiről híres. Ezúttal azonban jól sült el a különleges ötlete. Egy ikonikus Mugler ruhát választott, amely a divattörténelem könyveinek lapjairól szökött le.  

Cardi b grammy
Cardi B a 2019-es Grammy-gálán.
Forrás:  Getty Image

Britney Spears 2000 

Ez a fehér testhezálló ruha és a hozzá illő szőrmés boleró örökre ikonikus marad. Britney csodásan festett a 2000-es Grammy-gálán, bár a legjobb előadónak járó díjat elvesztette. 

Britney spears grammy
Britney Spears a 2000-es Grammy-gálán.
Forrás:  Getty Image

