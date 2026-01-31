Dekadens estélyi ruhák és szemet gyönyörködtető csillogás: a Grammy-gála történelmének eddigi legszebb ruhái

Hamarosan itt a Grammy-gála 2026-os eseménye. Minden évben egyre szebb, különlegesebb és egyedibb ruhákban jelennek meg a hírességek. Amíg az idei vörös szőnyeges pillanatokra várunk, összegyűjtöttük az eddigi évek legstílusosabb hírességeit és ruháit. Nézd meg, hogy mit viseltek kedvenc előadóink!

A Grammy-gála eddigi legszebb vörös szőnyeges outfitjei.

Forrás: Getty Images North America

A Grammy-gála történelmének legstílusosabb sztárjai Február 1-jén kerül megrendezésre a 2026-os Grammy-gála.

Minden évben láthatunk banális divatbakikat és sokkoló tervezéseket a vörös szőnyegen.

Mutatjuk az elmúlt 26 év legszebb ruháit!

A Grammy-gála az év legfontosabb zeneipari rendezvénye. Ilyenkor nemcsak a zene, de a divat is különleges reflektorfénybe kerül. Az Oscar és a Golden Globe vörös szőnyegétől eltérően a Grammy nem egy szigorú, black tie dress code-os esemény. Egyes sztárok laza outfitekben, míg mások bevállalós estélyi ruhákban vonulnak fel. Ez lehetőséget ad nekik a divaton keresztül is kiteljesedni. A következőkben összegyűjtöttük az elmúlt 26 év legszebb tervezéseit, és legdivatosabb hírességeit!

A Grammy-gála legszebb ruhái

Charli XCX 2025

Charli XCX egy csodaszép szürke Jean Paul Gaultier ruhában jelent meg a vörös szőnyegen, amihez egy fekete térdig érő csizmát viselt. A fodros ruhához szűk fűzőt terveztek, ami érzéki homokóra alakot kölcsönzött az énekesnőnek.

Charli XCX a 2025-ös Grammy-gálán.

Forrás: Getty Images North America

Sabrina Carpenter 2025

A ruhát JW Anderson tervezte, és egy modern kori Hamupipőkét idézett meg. A tervezés utalt Shirley MacLaine 1964-es filmjében, a What a Way to Go-ban viselt, hátul nyitott ruhára, így ez egy igazi divatpillanat volt. Sabrina haját Marilyn Monroe stílusban készítették el.

Sabrina Carpenter a 2025-ös Grammy-gálán.

Forrás: Getty Images North America

Harry Styles 2023

Harry Styles 2023-as Grammy fellépése és vörös szőnyeges megjelenése is felrobbantotta az internetet. Egy színes gyémántokkal kirakott Egonlab x Swarovski kollaborációs kezes lábast viselt. Izgalmas, egyedi és nagyon kreatív outfit volt.

Harry Styles a 2023-as Grammy-gálán.

Forrás: Getty Images North America

Lenny Kravitz 2022

Ha már férfiak a Grammy vörös szőnyegen, muszáj megemlítenünk Lenny Kravitzet is. Az énekes egy igazi rock and roll szettet választott, és tudta is viselni a bevállalós darabokat. Külön érdekesség, hogy lánya, Zoe Kravitz most Harry Styles párja, így úgy tűnik a két divatikon férfi most már egy társaság tagja is.