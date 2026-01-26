Jóbarátok, Így jártam anyátokkal, The Office vagy Modern család? Töltsd ki a tesztet, és tudd meg, melyik sitcom illik a személyiségedhez!

Egy könnyed vacsora úgy lesz tökéletes, ha berakod mellé a kedvenc sitcomodat. Pont tökéletes hosszúságú egy rész és még jól is szórakozol rajta. Most viszont eljött az ideje annak, hogy a saját életedet is teszteld! Te melyik szituációs komédiába tartozol? Személyiségtesztünkkel kiderítheted.

Te melyik sitcomba illenél bele? — A személyiségtesztből gyorsan kiderül

Sitcom-személyiségteszt – Te melyik sorozatba illenél bele?

Persze a kiválóbbnál kiválóbb sitcomok listája végeérhetetlen, cikkünkbe viszont csak a legklasszikusabbakat raktuk bele.

Töltsd ki a sitcom-személyiségtesztet, és nézd meg, hogy a te életed inkább a Jóbarátokra, a Modern családra, a The Office-ra vagy az Így jártam anyátokkal történetére hajaz!

Személyiségteszt

1. Milyen a munkád?

A: Azt csinálom, amit szeretek.

B: Unalmas irodai, csak a pénz miatt csinálom.

C: Nagyon vicces, és általában kiszámíthatatlan.

D: Nagyon jó! Imádok vezető pozícióban lenni!

2. Mit csinálnál egy zombiapokalipszisben?

A: A bunkerem és az ellátásom már régóta készen áll!

B: Harcolok és túlélek!

C: Egy tervem van: PÁNIK!

D: Barátkoznék a fura lényekkel. Ha egy oldalon állunk, akkor sokkal egyszerűbb a túlélés!

3. Milyen az öltözködési stílusod?

A: Mindig a legújabb divat szerint válogatom a ruháimat.

B: Praktikus, a munkahelyemen nyilván nem fogok kihívóan öltözködni.

C: Vagány! Csakis az őszinte önkifejezést támogatom!

D: Ahhoz képest válogatom a cuccaimat, hogy mások vajon mit gondolnak majd rólam.

4. Mit csináltál, amikor megtudtad, hogy nem létezik a Mikulás?

A: A szüleimhez rohantam, hogy komfortot adjanak.

B: Természetesen bömböltem, és nem akartam elfogadni.

C: Belevertem a fejemet a szekrénybe.

D: Vállat vontam, hiszen mindig is sejtettem.

5. Be tudod indítani a mosógépet?

A: Be tudnám, de soha nem én mosok, hanem az, akivel élek.

B: Még szép! Én magam kötöttem be a gépet is!

C: Ömm...aha! Ott a bekapcsológombnál kell, ugye?

D: Hát, ha őszinte akarok lenni, akkor fogalmam sincs, hogy melyik programot kell választani.

Ha a legtöbb válaszod A:

A te személyiségedhez a Jóbarátok illik a leginkább! Szereted a barátaidat, és sokszor támaszkodsz a segítségükre, hiszen nagyon szuper barátaid vannak. Te magad pedig nemcsak vagány vagy, de ambiciózus is. Az esetek többségében pontosan tudod, mit csinálsz, viszont a praktikus dolgok elsajátításával hadilábon állsz.