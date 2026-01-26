Jóbarátok, Így jártam anyátokkal, The Office vagy Modern család? Töltsd ki a tesztet, és tudd meg, melyik sitcom illik a személyiségedhez!

Egy könnyed vacsora úgy lesz tökéletes, ha berakod mellé a kedvenc sitcomodat. Pont tökéletes hosszúságú egy rész és még jól is szórakozol rajta. Most viszont eljött az ideje annak, hogy a saját életedet is teszteld! Te melyik szituációs komédiába tartozol? Személyiségtesztünkkel kiderítheted.
Persze a kiválóbbnál kiválóbb sitcomok listája végeérhetetlen, cikkünkbe viszont csak a legklasszikusabbakat raktuk bele.
Töltsd ki a sitcom-személyiségtesztet, és nézd meg, hogy a te életed inkább a Jóbarátokra, a Modern családra, a The Office-ra vagy az Így jártam anyátokkal történetére hajaz!
1. Milyen a munkád?
A: Azt csinálom, amit szeretek.
B: Unalmas irodai, csak a pénz miatt csinálom.
C: Nagyon vicces, és általában kiszámíthatatlan.
D: Nagyon jó! Imádok vezető pozícióban lenni!
2. Mit csinálnál egy zombiapokalipszisben?
A: A bunkerem és az ellátásom már régóta készen áll!
B: Harcolok és túlélek!
C: Egy tervem van: PÁNIK!
D: Barátkoznék a fura lényekkel. Ha egy oldalon állunk, akkor sokkal egyszerűbb a túlélés!
3. Milyen az öltözködési stílusod?
A: Mindig a legújabb divat szerint válogatom a ruháimat.
B: Praktikus, a munkahelyemen nyilván nem fogok kihívóan öltözködni.
C: Vagány! Csakis az őszinte önkifejezést támogatom!
D: Ahhoz képest válogatom a cuccaimat, hogy mások vajon mit gondolnak majd rólam.
4. Mit csináltál, amikor megtudtad, hogy nem létezik a Mikulás?
A: A szüleimhez rohantam, hogy komfortot adjanak.
B: Természetesen bömböltem, és nem akartam elfogadni.
C: Belevertem a fejemet a szekrénybe.
D: Vállat vontam, hiszen mindig is sejtettem.
5. Be tudod indítani a mosógépet?
A: Be tudnám, de soha nem én mosok, hanem az, akivel élek.
B: Még szép! Én magam kötöttem be a gépet is!
C: Ömm...aha! Ott a bekapcsológombnál kell, ugye?
D: Hát, ha őszinte akarok lenni, akkor fogalmam sincs, hogy melyik programot kell választani.
- Ha a legtöbb válaszod A:
A te személyiségedhez a Jóbarátok illik a leginkább! Szereted a barátaidat, és sokszor támaszkodsz a segítségükre, hiszen nagyon szuper barátaid vannak. Te magad pedig nemcsak vagány vagy, de ambiciózus is. Az esetek többségében pontosan tudod, mit csinálsz, viszont a praktikus dolgok elsajátításával hadilábon állsz.
- Ha a legtöbb válaszod B:
Hozzád a Michael Scott-féle The Office illik a leginkább. Imádod a kellemetlen dolgokat, hiszen te magad is kicsit kínos vagy. Egyelőre nem mersz nagyokat álmodni, de igyekszel megtalálni magadat a hétköznapokban is.
- Ha a legtöbb válaszod C:
Te egy az egyben a Modern családba illesz bele. Az életed kaotikus, ugyanakkor felettébb szórakoztató. Kimaxolod a napjaidat és igyekszel a lehető legfurább álmaidat is megvalósítani.
- Ha a legtöbb válaszod D:
A te életed az Így jártam anyátokkal című sorozatba illik. Talpra esett vezéregyéniség vagy. Csak néha kicsit előjön a megfelelési kényszered, de ezt könnyen leküzdheted, ha saját magadra hallgatsz.