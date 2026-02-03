Ő volt Fenyő Miklós titokzatos szerelme: Erikával úgy éltek, mintha házasok lennének

Szombat hajnalban búcsúzott a magyar zenei élet egy ikonikus alakjától, Fenyő Miklóstól, aki egész pályafutása alatt igyekezett a magánéletét a nyilvánosságtól távol tartani. A legendás zenész neve a minőségi rock and rollal forrt össze, miközben szerelmi életéről csak nagyon keveset lehetett tudni, a nyilvánosság előtt mindig titokzatos maradt.
- Fenyő Miklós 78 évesen hunyt el, miután súlyos tüdőgyulladással kezelték.
- Első házasságából, Ágnes Veronikával két gyermeke született: Diána és Dávid.
- Felesége 2013-ban hunyt el, egy évvel az aranylakodalomuk előtt.
- Két unokájával is aktívan foglalkozott: Balázst Mikulásnak, Laurát Ribizkének becézte.
- Utolsó éveiben új párra talált, Erikára, akit feleségként emlegetett, bár hivatalos házasság nem volt köztük.
- 2025-ben még koncertezett, sok időt töltött unokáival, nyarait a Balaton partján pihentette, és életrajzi könyvén dolgozott lánya és párja társaságában.
Fenyő Miklós magánélete sokakat foglalkoztatott
A Hungária együttes oszlopos tagja 78 évesen hunyt el, nem sokkal születésnapja előtt. Bár korábban súlyos tüdőgyulladás miatt kórházba került, sokan reménykedtek a gyógyulásában. Halála mély megrendülést keltett a rajongók, pályatársak és természetesen családja körében is.
Fenyő Miki életében mindig is központi szerepet játszott a család. Első házasságából, Ágnes Veronikával kötött szövetségéből két gyermekük született, Diána és Dávid, akiknek becenevei Dió és Dáci voltak. A pár közel öt évtizeden át élt együtt, szeretett felesége 2013-ban hunyt el, egy évvel az aranylakodalomuk előtt. A zenész két unoka büszke nagypapája volt: Balázst kedvesen Mikulásnak becézte, a kétéves Laurát pedig Ribizkének – írja a Borsonline.
Ő volt Fenyő Miklós párja
Fenyő Miklós utolsó éveiben újra párra talált, ám kapcsolatának részletei homályban maradtak. 2025-ben még aktívan koncertezett és sok időt töltött unokáival, nyári estéit a Balaton partján pihentető fröccsözéssel és életrajzi könyvének írásával töltötte – melynek előkészületeiben csak lánya és új párja, Erika vett részt. Bár a zenész egy interjúban feleségként emlegette Erikát, hivatalos esküvőről nem volt szó.
„Hivatalosan nem kötöttük össze az életünket, de olyan mély érzelmi elköteleződés van köztünk, mintha házasok lennénk. Tehát mondhatjuk, hogy a feleségem”
– nyilatkozta az énekes tavaly nyáron a Storynak.
