Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 3., kedd Balázs

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
magánélet

Ő volt Fenyő Miklós titokzatos szerelme: Erikával úgy éltek, mintha házasok lennének

magánélet Fenyő Miki Fenyő Miklós
Rideg Léna
2026.02.03.
Szombat hajnalban hunyt el a Hungária együttes legendás alakja. Fenyő Miklós a magánéletét igyekezett a nyilvánosságtól távol tartani, és csak kevesen tudják, hogy az utolsó éveiben újra rátalált a szerelem, titokzatos párja, Erika személyében.

Szombat hajnalban búcsúzott a magyar zenei élet egy ikonikus alakjától, Fenyő Miklóstól, aki egész pályafutása alatt igyekezett a magánéletét a nyilvánosságtól távol tartani. A legendás zenész neve a minőségi rock and rollal forrt össze, miközben szerelmi életéről csak nagyon keveset lehetett tudni, a nyilvánosság előtt mindig titokzatos maradt.

Fenyő Miklósra a felesége halála után újra rátalált a szerelem
Fenyő Miklósra a felesége halála után újra rátalált a szerelem
Forrás: Mediaworks archívum
  • Fenyő Miklós 78 évesen hunyt el, miután súlyos tüdőgyulladással kezelték.
  • Első házasságából, Ágnes Veronikával két gyermeke született: Diána és Dávid.
  • Felesége 2013-ban hunyt el, egy évvel az aranylakodalomuk előtt.
  • Két unokájával is aktívan foglalkozott: Balázst Mikulásnak, Laurát Ribizkének becézte.
  • Utolsó éveiben új párra talált, Erikára, akit feleségként emlegetett, bár hivatalos házasság nem volt köztük.
  • 2025-ben még koncertezett, sok időt töltött unokáival, nyarait a Balaton partján pihentette, és életrajzi könyvén dolgozott lánya és párja társaságában.

Fenyő Miklós magánélete sokakat foglalkoztatott

A Hungária együttes oszlopos tagja 78 évesen hunyt el, nem sokkal születésnapja előtt. Bár korábban súlyos tüdőgyulladás miatt kórházba került, sokan reménykedtek a gyógyulásában. Halála mély megrendülést keltett a rajongók, pályatársak és természetesen családja körében is.

Fenyő Miki életében mindig is központi szerepet játszott a család. Első házasságából, Ágnes Veronikával kötött szövetségéből két gyermekük született, Diána és Dávid, akiknek becenevei Dió és Dáci voltak. A pár közel öt évtizeden át élt együtt, szeretett felesége 2013-ban hunyt el, egy évvel az aranylakodalomuk előtt. A zenész két unoka büszke nagypapája volt: Balázst kedvesen Mikulásnak becézte, a kétéves Laurát pedig Ribizkének – írja a Borsonline.

Fenyő Miklós és unokái
Fenyő Miklós és unokái

Ő volt Fenyő Miklós párja

Fenyő Miklós utolsó éveiben újra párra talált, ám kapcsolatának részletei homályban maradtak. 2025-ben még aktívan koncertezett és sok időt töltött unokáival, nyári estéit a Balaton partján pihentető fröccsözéssel és életrajzi könyvének írásával töltötte – melynek előkészületeiben csak lánya és új párja, Erika vett részt. Bár a zenész egy interjúban feleségként emlegette Erikát, hivatalos esküvőről nem volt szó. 

„Hivatalosan nem kötöttük össze az életünket, de olyan mély érzelmi elköteleződés van köztünk, mintha házasok lennénk. Tehát mondhatjuk, hogy a feleségem”

– nyilatkozta az énekes tavaly nyáron a Storynak.

Ezek is érdekelhetnek:

Közös gyertyagyújtással emlékeznek meg a rajongók Fenyő Miklósról a Hősök terén

Fenyő Miklós szombat hajnalban, 78 évesen hunyt el, tisztelői és rajongói pedig február 6-án közös megemlékezésre gyűlnek össze a Hősök terén.

Elhunyt Fenyő Miklós: Szandi könnyfakasztó sorokkal búcsúzott el a legendás énekestől - Fotó

Gyászba borult az ország. Elhunyt a Hungária zenekar frontembere és a magyar zene egyik legikonikusabb alakja, Fenyő Miklós. A legendás énekes 78 éves volt.

Fenyő Miklós menedzsere megszólalt: "Egyelőre még én sem fogtam fel"

Ma reggel gyászba borult az ország, elhunyt a legendás zenész. Fenyő Miklós egy generáció bálványa volt, de dalait minden korosztály hallgatta.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu