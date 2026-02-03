Ő volt Fenyő Miklós titokzatos szerelme: Erikával úgy éltek, mintha házasok lennének

Szombat hajnalban búcsúzott a magyar zenei élet egy ikonikus alakjától, Fenyő Miklóstól, aki egész pályafutása alatt igyekezett a magánéletét a nyilvánosságtól távol tartani. A legendás zenész neve a minőségi rock and rollal forrt össze, miközben szerelmi életéről csak nagyon keveset lehetett tudni, a nyilvánosság előtt mindig titokzatos maradt.

Fenyő Miklósra a felesége halála után újra rátalált a szerelem

Forrás: Mediaworks archívum

Fenyő Miklós 78 évesen hunyt el, miután súlyos tüdőgyulladással kezelték.

Első házasságából, Ágnes Veronikával két gyermeke született: Diána és Dávid.

Felesége 2013-ban hunyt el, egy évvel az aranylakodalomuk előtt.

Két unokájával is aktívan foglalkozott: Balázst Mikulásnak, Laurát Ribizkének becézte.

Utolsó éveiben új párra talált, Erikára, akit feleségként emlegetett, bár hivatalos házasság nem volt köztük.

2025-ben még koncertezett, sok időt töltött unokáival, nyarait a Balaton partján pihentette, és életrajzi könyvén dolgozott lánya és párja társaságában.

Fenyő Miklós magánélete sokakat foglalkoztatott

A Hungária együttes oszlopos tagja 78 évesen hunyt el, nem sokkal születésnapja előtt. Bár korábban súlyos tüdőgyulladás miatt kórházba került, sokan reménykedtek a gyógyulásában. Halála mély megrendülést keltett a rajongók, pályatársak és természetesen családja körében is.

Fenyő Miki életében mindig is központi szerepet játszott a család. Első házasságából, Ágnes Veronikával kötött szövetségéből két gyermekük született, Diána és Dávid, akiknek becenevei Dió és Dáci voltak. A pár közel öt évtizeden át élt együtt, szeretett felesége 2013-ban hunyt el, egy évvel az aranylakodalomuk előtt. A zenész két unoka büszke nagypapája volt: Balázst kedvesen Mikulásnak becézte, a kétéves Laurát pedig Ribizkének – írja a Borsonline.

Fenyő Miklós és unokái

Ő volt Fenyő Miklós párja

Fenyő Miklós utolsó éveiben újra párra talált, ám kapcsolatának részletei homályban maradtak. 2025-ben még aktívan koncertezett és sok időt töltött unokáival, nyári estéit a Balaton partján pihentető fröccsözéssel és életrajzi könyvének írásával töltötte – melynek előkészületeiben csak lánya és új párja, Erika vett részt. Bár a zenész egy interjúban feleségként emlegette Erikát, hivatalos esküvőről nem volt szó.

„Hivatalosan nem kötöttük össze az életünket, de olyan mély érzelmi elköteleződés van köztünk, mintha házasok lennénk. Tehát mondhatjuk, hogy a feleségem”

– nyilatkozta az énekes tavaly nyáron a Storynak.