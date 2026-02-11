Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Rejtélyek Angliából: a woolpiti zöld gyerekek legendája

középkor Anglia misztikus zöld
Bába Dorottya
2026.02.11.
A történelem és folklór között nem mindig húzódik éles határ. Ilyen a woolpiti zöld gyerekek története, amely évszázadok óta foglalkoztatja az emberek fantáziáját.

Woolpit egy bájos falucska az angliai Suffolk megyében. Első látásra nem is gondolnánk, hogy az angol folklór egyik legfélelmetesebb története származik erről a tüneményes településről. A 12. század derekán a falusiak két furcsa gyerekre bukkantak: szokatlan ruhát hordtak, ismeretlen nyelvet beszéltek, bőrük pedig zöld volt. Vajon mi lehet az igazság a woolpiti zöld gyerekek legendája mögött? Ennek jártunk utána.

Woolpiti zöld gyerekek legendája
A woolpiti zöld gyerekek az angol folklór legfélelmetesebb történetének főszereplői.
Forrás: "Forrás: YouTube 

A woolpiti zöld gyerekek története

  • 1150 körül két zöld bőrű, különös gyereket találtak Woolpit lakói.
  • Egy angol nemes fogadta be őket, akinél megtanultak angolul írni, olvasni.
  • A woolpiti zöld gyerekekről két elmélet van: mese vagy történelem?

Zöld gyerekek Woolpitban: egy megoldatlan rejtély

Az angol folklór tele van hátborzongató történetekkel, de ezek közül is kiemelkedik a woolpiti zöld gyerekek históriája, ami talán azért olyan rémisztő, mert történelmi források is írnak róla. 1150 tájékán helybeliek egy zöld bőrű testvérpárt találtak egy farkasverem mellett. Ha a fiú és lány bőre nem lett volna már így is elég furcsa, érthetetlen nyelven kommunikáltak és a ruháik is teljesen idegen anyagból készültek.

Egy jó szándékú nemes, Sir Richard de Calne fogadta be őket, akik eleinte semmilyen ételt nem fogadtak el. Amikor a veteményesben lóbabot fedeztek fel, csak azt voltak hajlandóak megenni, nyersen, egyenesen a földből.

A zöld testvérpár megütközést váltott ki a falusiakban, féltek tőlük, ám az évek alatt szépen lassan megtanultak angolul írni-olvasni, és bár hosszú ideig csak lóbabot voltak hajlandóak enni, végül változatosan kezdtek étkezni, ezután pedig zöld színű bőrük is normális árnyalatra váltott.

Woolpiti zöld gyerekek: mítosz és valóság
A woolpiti zöld gyerekek esetén a mítosz és valóság keveredik.
Forrás: Shutterstock

A gyerekeket később megkeresztelték. A fiú, aki a fiatalabbik gyerek volt, nem sokkal ezután elhunyt egy ismeretlen betegségben, de az Agnes névre keresztelt lány megélte a felnőttkort. Férjhez ment egy espereshez, a sors pedig három gyerekkel ajándékozta meg őt, amit korabeli dokumentumok is igazolnak.

Honnan jöttek a woolpiti zöld gyerekek?

Azóta is a középkori legendák egyik legkedveltebbike a zöld gyerekek története, a két gyerek származását azóta is homály fedi. Miután megtanultak angolul, azt mondták, hogy Szent Márton Földjéről származnak, ám ők sem tudják, hogy kerültek a falu közelébe. Állításuk szerit egy kondulást hallottak, amitől elkábultak, majd Woolpit közelében ébredtek.

„Földünket kevéssé vidámítják sugarai; megelégszünk azzal az alkonyattal, amely nálatok megelőzi a napfelkeltét, vagy követi a napnyugtát.”

A woolpiti zöld gyerekek eredetére szolgáló legvalószínűbb magyarázat az, hogy flamand telepesek leszármazottai, akiket a korszakban Blois-i István angol király üldözött. Valószínűsítik, hogy szüleiket angol katonák ölték meg, a gyerekek zavart, gyenge állapotban kóboroltak, így végül a falu mellett kötöttek ki. Mivel kizárólag flamand nyelven beszéltek, valamint helyi népviseletet hordtak, nem csoda, hogy furcsa idegennek tekintették őket.

Azonban a történészek arra is rávilágítanak, hogy a woolpiti zöld gyerekek legendája számos motívumot emel át az angol folklórból, kölcsönöz a népmesékből. Ilyen például az erdőben hagyott gyerekek történetszála, a másik világba átjárást biztosító barlang, a bab pedig hagyományosan a holtak eledele volt.

Miért voltak zöldek a gyerekek?

Kétség kívül a gyerekek bőrszíne a történet legizgalmasabb része, melyről számos összeesküvés elmélet keletkezett. Földönkívüliek, rejtélyes föld alatti nép vagy furcsa rituálé is felmerült. Hacsak nem a történetírók fantáziája, esetleg félrefordítása áll a háttérben, a legvalószínűbb, hogy valamilyen a napfény, valamint a tápanyaghiány miatt kialakult betegégben szenvedtek, ami miatt bőrük zöldes árnyalatot vett fel.

Woolpit települése mindenesetre jövedelmező turizmust épített a misztikumra.

A woolpiti legenda tovább él

A woolpit zöld gyerekek történetében nem a fikció vagy a történelem, hanem a fikció és a történelem egyaránt helyet kap. Hisz régóta tudjuk, hogy a történetírók nem mindig objektíven írják a forrásokat, a folklór pedig a valóságból merít. Végtére is kinek árt egy kis megoldatlan misztikum?

Ide kattintva további misztikus történeteket olvashatsz:

Nők a druidák között? A kelta papnők ismeretlen története

A történelemkönyvekből hajlamosak kifelejteni a nőket, pedig fontosabb szerepük volt a társadalmakban, mint gondolnánk. Erre jó példák azok a nők, akik druidákként alakították a kelta társadalmat.

Miért repülő lepedőként ábrázoljuk a szellemeket? A válasz egészen hideglelős

A halloweeni bulik, rémhistóriák elképzelhetetlenek lennének a jellegzetes, fehér lepedőként lebegő kísértetek nélkül.

Boszorkányok és kalózok védőszentje – 5 meglepő hiedelem a fekete macskákról

A fekete macska hol szerencsét, hol balszerencsét jelent, de vannak olyan országok, ahol a szerelem nagyköveteként tekintenek rá, míg máshol a megtestesült női erő jelképe.

 

