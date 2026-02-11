Rejtélyek Angliából: a woolpiti zöld gyerekek legendája

Woolpit egy bájos falucska az angliai Suffolk megyében. Első látásra nem is gondolnánk, hogy az angol folklór egyik legfélelmetesebb története származik erről a tüneményes településről. A 12. század derekán a falusiak két furcsa gyerekre bukkantak: szokatlan ruhát hordtak, ismeretlen nyelvet beszéltek, bőrük pedig zöld volt. Vajon mi lehet az igazság a woolpiti zöld gyerekek legendája mögött? Ennek jártunk utána.

Zöld gyerekek Woolpitban: egy megoldatlan rejtély

Az angol folklór tele van hátborzongató történetekkel, de ezek közül is kiemelkedik a woolpiti zöld gyerekek históriája, ami talán azért olyan rémisztő, mert történelmi források is írnak róla. 1150 tájékán helybeliek egy zöld bőrű testvérpárt találtak egy farkasverem mellett. Ha a fiú és lány bőre nem lett volna már így is elég furcsa, érthetetlen nyelven kommunikáltak és a ruháik is teljesen idegen anyagból készültek.

Egy jó szándékú nemes, Sir Richard de Calne fogadta be őket, akik eleinte semmilyen ételt nem fogadtak el. Amikor a veteményesben lóbabot fedeztek fel, csak azt voltak hajlandóak megenni, nyersen, egyenesen a földből.

A zöld testvérpár megütközést váltott ki a falusiakban, féltek tőlük, ám az évek alatt szépen lassan megtanultak angolul írni-olvasni, és bár hosszú ideig csak lóbabot voltak hajlandóak enni, végül változatosan kezdtek étkezni, ezután pedig zöld színű bőrük is normális árnyalatra váltott.

A woolpiti zöld gyerekek esetén a mítosz és valóság keveredik.

Forrás: Shutterstock

A gyerekeket később megkeresztelték. A fiú, aki a fiatalabbik gyerek volt, nem sokkal ezután elhunyt egy ismeretlen betegségben, de az Agnes névre keresztelt lány megélte a felnőttkort. Férjhez ment egy espereshez, a sors pedig három gyerekkel ajándékozta meg őt, amit korabeli dokumentumok is igazolnak.

Honnan jöttek a woolpiti zöld gyerekek?

Azóta is a középkori legendák egyik legkedveltebbike a zöld gyerekek története, a két gyerek származását azóta is homály fedi. Miután megtanultak angolul, azt mondták, hogy Szent Márton Földjéről származnak, ám ők sem tudják, hogy kerültek a falu közelébe. Állításuk szerit egy kondulást hallottak, amitől elkábultak, majd Woolpit közelében ébredtek.

„Földünket kevéssé vidámítják sugarai; megelégszünk azzal az alkonyattal, amely nálatok megelőzi a napfelkeltét, vagy követi a napnyugtát.”

A woolpiti zöld gyerekek eredetére szolgáló legvalószínűbb magyarázat az, hogy flamand telepesek leszármazottai, akiket a korszakban Blois-i István angol király üldözött. Valószínűsítik, hogy szüleiket angol katonák ölték meg, a gyerekek zavart, gyenge állapotban kóboroltak, így végül a falu mellett kötöttek ki. Mivel kizárólag flamand nyelven beszéltek, valamint helyi népviseletet hordtak, nem csoda, hogy furcsa idegennek tekintették őket.