Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 23., péntek Rajmund, Zelma

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hollywood

Itt a filmes bukások toplistája: kihirdették a 2026-os Arany Málna-jelölteket

hollywood Hófehérke Arany Málna-díj Sylvester Stallone
Simon Benedek
2026.01.23.
Hollywoodban három igazán fontos díj van: az Oscar-díj, a Golden Globe-díj, valamint az Arany Málna-díj. Az első kettő kitüntetés, azonban az Arany Málna-díjat legszívesebben egyik színész sem tudná magáénak, ugyanis ez éppen az ellenkezője az Oscarnak. Íme a 2026-os jelöltek!

Tegnap bemutatták az Oscar-díj ellentéteként is ismert filmes „kitüntetést”, az Arany Málna-díj jelöltjeit. A díjkiosztó iránt általában kisebb az érdeklődést mint az Oscar esetében, ugyanis itt az adott kategóriában legrosszabb teljesítményt nyújtó színészeket és színésznőket, valamint az alkotásaikat díjazzák.

Sylvester Stallone a legtöbbet jelölt színész az Arany Málna-díjra.
Sok hírességet már többször is jelöltek Arany Málna-díjra: Sylvester Stallone a rekorder. 
Forrás: Getty Images North America
  • Az Arany Málna-díj az Oscar-díj ellentéte. 
  • Ezt a díjat az év legrosszabb teljesítményeire osztják ki.
  • A listát hagyományosan januárban teszik közzé.
  • 2026-ban számos korábban Oscar-díjat kapó híresség is jelölt. 
  • Íme a jelöltek!

Arany Málna-díj 2026: a Hófehérke vezeti a listát

Az idei listát az élőszereplős Hófehérke és Ice Cube sci-fije, a Világok harca vezeti, ugyanis mindkét produkció 6-6 jelölést kapott a nem éppen imponáló listán. A legrosszabb film kategóriában a két fentebb említett film mellett az Elektronikus állam, a Hurry Up Tomorrow – Az éjszaka határán, valamint a Star Trek: A 31-es Szekció is a jelöltek között van. A Hófehérke élőszereplős változata nem titkoltan elsősorban a karaktereivel váltott ki komoly nemtetszést a nézőkből, aminek anyagi vonzata is volt: a mozi 2025 legnagyobb filmes bukását hozta a Disney-nek.

A színészi kategóriákban sem kegyelmeztek a szakértők. A legrosszabb férfi főszereplő jelöltjei közé került Abel Makkonen Tesfaye, akit a legtöbben csak a művésznevén, vagyis The Weekndként ismernek. A világsztár énekes a már említett Hurry Up Tomorrow című filmben egy fiktív változatát alakítja saját magának. A film összesen öt jelölést kapott, köztük a legrosszabb férfi főszereplő „díjára” is esélyes. Idén számos világhírű színészt jelöltek, köztük olyanokat is, akik már az Oscar-díjat is megkapták. Közéjük tartozik Michelle Yeoh, Natalie Portman és Robert De Niro is, akik mind jelölve lettek, az utóbbi gyakorlatilag duplán, mivel két karaktert is játszott a The Alto Knightsban.

Sylvester Stallone az abszolút rekorder

A fenti színészek azonban örülhetnek, hiszen borzasztóan messze vannak az eddigi legtöbb Arany Málna-jelölést bezsebelő Sylvester Stallonétól, aki ezzel minden idők legrosszabb színészévé avanzsált. A világsztár összesen 12 alkalommal kapta meg a díjat, és ezzel a világ legrosszabb színésze, ha az Arany Málna-díjakat vesszük alapul. A Rocky- és a Rambo-filmek sztárja ezúttal mellkékszereplő kategóriában érintett, méghozzá az Alarum című film kapcsán. 2026-ban Stallone lánya is apja nyomdokaiba lépett – bár valószínűleg nem úgy, ahogy szeretett volna –, hiszen Scarlet Rose Stallonét is jelölték az Arany Málnára legrosszabb női mellékszereplő kategóriában. 

Legrosszabb film

  • Hófehérke
  • Elektronikus állam
  • Hurry Up Tomorrow – Az éjszaka határán
  • Star Trek: A 31-es Szekció
  • Világok harca

Legrosszabb férfi főszereplő

  • Dave Bautista (A Kárhozott Vidék)
  • Ice Cube (Világok harca)
  • Jared Leto (Tron: Ares)
  • The Weeknd (Hurry Up Tomorrow – Az éjszaka határán)
  • Scott Eastwood (Alarum)

Legrosszabb női főszereplő

  • Rebel Wilson (Násznaposok)
  • Ariana DeBose (A szerelem fáj)
  • Natalie Portman (Az ifjúság forrása)
  • Michelle Yeoh (Star Trek: A 31-es Szekció)
  • Milla Jovovich (A Kárhozott Vidék)

Legrosszabb remake vagy folytatás

  • Hófehérke
  • Tudom, mit tettél tavaly nyáron
  • Öt éjjel Freddy pizzázójában 2.
  • A hupikék törpikék
  • Világok harca

Legrosszabb férfi mellékszereplő

  • Sylvester Stallone (Alarum)
  • A hét törpe (Hófehérke)
  • Nicolas Cage (Gunslingers)
  • Stephen Dorff (Násznaposok)
  • Greg Kinnear (Off the Grid)

Legrosszabb női mellékszereplő

  • Scarlet Rose Stallone (Gunslingers)
  • Anna Chlumsky (Násznaposok)
  • Ema Horvath (Hívatlanok: Második fejezet)
  • Kacey Rohl (Star Trek: A 31-es Szekció)
  • Isis Valverde (Alarum)

Legrosszabb párosok

  • Mind a hét törpe (Hófehérke)
  • James Corden és Rihanna (A hupikék törpikék)
  • Ice Cube és a Zoom kamerája (Világok harca)
  • Robert De Niro és Robert De Niro (The Alto Knights)
  • The Weeknd és a hatalmas egója (Hurry Up Tomorrow - Az éjszaka határán)

Legrosszabb rendező

  • Marc Webb (Hófehérke)
  • Rich Lee (Világok harca)
  • Olatunde Osunsanmi (Star Trek: A 31-es Szekció)
  • A Russo testvérek (Elektronikus állam)
  • Trey Edward Shults (Hurry Up Tomorrow - Az éjszaka határán)

Legrosszabb forgatókönyv

  • Hófehérke (Erin Cressida Wilson)
  • Elektronikus állam (Christopher Markus, Stephen McFeely)
  • Hurry Up Tomorrow – Az éjszaka határán (Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim)
  • Star Trek: A 31-es Szekció (Craig Sweeny)
  • Világok harca (Kenny Golde, Marc Hyman)

Ezek is érdekelhetnek az Arany Málna-díjjal kapcsolatban:

Kiosztották az Arany Málnát: ez lett 2022 legrosszabb filmje

Tom Hanks is "díjat" kapott.

Oscar előtt Arany Málna: ezek lettek a legrosszabb filmek az idén

Tarolt a Holmes és Watson.

A Marilyn Monroe-ról szóló Szöszi kapta a legtöbb jelölés a legrosszabb produkciókat díjazó Arany Málnára

Nyolc kategóriában jelölték.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu