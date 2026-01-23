Itt a filmes bukások toplistája: kihirdették a 2026-os Arany Málna-jelölteket

Tegnap bemutatták az Oscar-díj ellentéteként is ismert filmes „kitüntetést”, az Arany Málna-díj jelöltjeit. A díjkiosztó iránt általában kisebb az érdeklődést mint az Oscar esetében, ugyanis itt az adott kategóriában legrosszabb teljesítményt nyújtó színészeket és színésznőket, valamint az alkotásaikat díjazzák.
- Az Arany Málna-díj az Oscar-díj ellentéte.
- Ezt a díjat az év legrosszabb teljesítményeire osztják ki.
- A listát hagyományosan januárban teszik közzé.
- 2026-ban számos korábban Oscar-díjat kapó híresség is jelölt.
- Íme a jelöltek!
Arany Málna-díj 2026: a Hófehérke vezeti a listát
Az idei listát az élőszereplős Hófehérke és Ice Cube sci-fije, a Világok harca vezeti, ugyanis mindkét produkció 6-6 jelölést kapott a nem éppen imponáló listán. A legrosszabb film kategóriában a két fentebb említett film mellett az Elektronikus állam, a Hurry Up Tomorrow – Az éjszaka határán, valamint a Star Trek: A 31-es Szekció is a jelöltek között van. A Hófehérke élőszereplős változata nem titkoltan elsősorban a karaktereivel váltott ki komoly nemtetszést a nézőkből, aminek anyagi vonzata is volt: a mozi 2025 legnagyobb filmes bukását hozta a Disney-nek.
A színészi kategóriákban sem kegyelmeztek a szakértők. A legrosszabb férfi főszereplő jelöltjei közé került Abel Makkonen Tesfaye, akit a legtöbben csak a művésznevén, vagyis The Weekndként ismernek. A világsztár énekes a már említett Hurry Up Tomorrow című filmben egy fiktív változatát alakítja saját magának. A film összesen öt jelölést kapott, köztük a legrosszabb férfi főszereplő „díjára” is esélyes. Idén számos világhírű színészt jelöltek, köztük olyanokat is, akik már az Oscar-díjat is megkapták. Közéjük tartozik Michelle Yeoh, Natalie Portman és Robert De Niro is, akik mind jelölve lettek, az utóbbi gyakorlatilag duplán, mivel két karaktert is játszott a The Alto Knightsban.
Sylvester Stallone az abszolút rekorder
A fenti színészek azonban örülhetnek, hiszen borzasztóan messze vannak az eddigi legtöbb Arany Málna-jelölést bezsebelő Sylvester Stallonétól, aki ezzel minden idők legrosszabb színészévé avanzsált. A világsztár összesen 12 alkalommal kapta meg a díjat, és ezzel a világ legrosszabb színésze, ha az Arany Málna-díjakat vesszük alapul. A Rocky- és a Rambo-filmek sztárja ezúttal mellkékszereplő kategóriában érintett, méghozzá az Alarum című film kapcsán. 2026-ban Stallone lánya is apja nyomdokaiba lépett – bár valószínűleg nem úgy, ahogy szeretett volna –, hiszen Scarlet Rose Stallonét is jelölték az Arany Málnára legrosszabb női mellékszereplő kategóriában.
Legrosszabb film
- Hófehérke
- Elektronikus állam
- Hurry Up Tomorrow – Az éjszaka határán
- Star Trek: A 31-es Szekció
- Világok harca
Legrosszabb férfi főszereplő
- Dave Bautista (A Kárhozott Vidék)
- Ice Cube (Világok harca)
- Jared Leto (Tron: Ares)
- The Weeknd (Hurry Up Tomorrow – Az éjszaka határán)
- Scott Eastwood (Alarum)
Legrosszabb női főszereplő
- Rebel Wilson (Násznaposok)
- Ariana DeBose (A szerelem fáj)
- Natalie Portman (Az ifjúság forrása)
- Michelle Yeoh (Star Trek: A 31-es Szekció)
- Milla Jovovich (A Kárhozott Vidék)
Legrosszabb remake vagy folytatás
- Hófehérke
- Tudom, mit tettél tavaly nyáron
- Öt éjjel Freddy pizzázójában 2.
- A hupikék törpikék
- Világok harca
Legrosszabb férfi mellékszereplő
- Sylvester Stallone (Alarum)
- A hét törpe (Hófehérke)
- Nicolas Cage (Gunslingers)
- Stephen Dorff (Násznaposok)
- Greg Kinnear (Off the Grid)
Legrosszabb női mellékszereplő
- Scarlet Rose Stallone (Gunslingers)
- Anna Chlumsky (Násznaposok)
- Ema Horvath (Hívatlanok: Második fejezet)
- Kacey Rohl (Star Trek: A 31-es Szekció)
- Isis Valverde (Alarum)
Legrosszabb párosok
- Mind a hét törpe (Hófehérke)
- James Corden és Rihanna (A hupikék törpikék)
- Ice Cube és a Zoom kamerája (Világok harca)
- Robert De Niro és Robert De Niro (The Alto Knights)
- The Weeknd és a hatalmas egója (Hurry Up Tomorrow - Az éjszaka határán)
Legrosszabb rendező
- Marc Webb (Hófehérke)
- Rich Lee (Világok harca)
- Olatunde Osunsanmi (Star Trek: A 31-es Szekció)
- A Russo testvérek (Elektronikus állam)
- Trey Edward Shults (Hurry Up Tomorrow - Az éjszaka határán)
Legrosszabb forgatókönyv
- Hófehérke (Erin Cressida Wilson)
- Elektronikus állam (Christopher Markus, Stephen McFeely)
- Hurry Up Tomorrow – Az éjszaka határán (Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim)
- Star Trek: A 31-es Szekció (Craig Sweeny)
- Világok harca (Kenny Golde, Marc Hyman)
Ezek is érdekelhetnek az Arany Málna-díjjal kapcsolatban: