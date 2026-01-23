Itt a filmes bukások toplistája: kihirdették a 2026-os Arany Málna-jelölteket

Tegnap bemutatták az Oscar-díj ellentéteként is ismert filmes „kitüntetést”, az Arany Málna-díj jelöltjeit. A díjkiosztó iránt általában kisebb az érdeklődést mint az Oscar esetében, ugyanis itt az adott kategóriában legrosszabb teljesítményt nyújtó színészeket és színésznőket, valamint az alkotásaikat díjazzák.

Sok hírességet már többször is jelöltek Arany Málna-díjra: Sylvester Stallone a rekorder.

Az Arany Málna-díj az Oscar-díj ellentéte.

Ezt a díjat az év legrosszabb teljesítményeire osztják ki.

A listát hagyományosan januárban teszik közzé.

2026-ban számos korábban Oscar-díjat kapó híresség is jelölt.

Íme a jelöltek!

Arany Málna-díj 2026: a Hófehérke vezeti a listát

Az idei listát az élőszereplős Hófehérke és Ice Cube sci-fije, a Világok harca vezeti, ugyanis mindkét produkció 6-6 jelölést kapott a nem éppen imponáló listán. A legrosszabb film kategóriában a két fentebb említett film mellett az Elektronikus állam, a Hurry Up Tomorrow – Az éjszaka határán, valamint a Star Trek: A 31-es Szekció is a jelöltek között van. A Hófehérke élőszereplős változata nem titkoltan elsősorban a karaktereivel váltott ki komoly nemtetszést a nézőkből, aminek anyagi vonzata is volt: a mozi 2025 legnagyobb filmes bukását hozta a Disney-nek.

A színészi kategóriákban sem kegyelmeztek a szakértők. A legrosszabb férfi főszereplő jelöltjei közé került Abel Makkonen Tesfaye, akit a legtöbben csak a művésznevén, vagyis The Weekndként ismernek. A világsztár énekes a már említett Hurry Up Tomorrow című filmben egy fiktív változatát alakítja saját magának. A film összesen öt jelölést kapott, köztük a legrosszabb férfi főszereplő „díjára” is esélyes. Idén számos világhírű színészt jelöltek, köztük olyanokat is, akik már az Oscar-díjat is megkapták. Közéjük tartozik Michelle Yeoh, Natalie Portman és Robert De Niro is, akik mind jelölve lettek, az utóbbi gyakorlatilag duplán, mivel két karaktert is játszott a The Alto Knightsban.

Sylvester Stallone az abszolút rekorder

A fenti színészek azonban örülhetnek, hiszen borzasztóan messze vannak az eddigi legtöbb Arany Málna-jelölést bezsebelő Sylvester Stallonétól, aki ezzel minden idők legrosszabb színészévé avanzsált. A világsztár összesen 12 alkalommal kapta meg a díjat, és ezzel a világ legrosszabb színésze, ha az Arany Málna-díjakat vesszük alapul. A Rocky- és a Rambo-filmek sztárja ezúttal mellkékszereplő kategóriában érintett, méghozzá az Alarum című film kapcsán. 2026-ban Stallone lánya is apja nyomdokaiba lépett – bár valószínűleg nem úgy, ahogy szeretett volna –, hiszen Scarlet Rose Stallonét is jelölték az Arany Málnára legrosszabb női mellékszereplő kategóriában.