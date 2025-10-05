Robbie Williams lemondta isztambuli koncertjét, és erre komoly oka volt: „Nem a mi kezünkben volt a döntés”

A 51 éves Robbie Williams, aki a Take That tagjakén vált ismertté, az Instagramon tette közzé a szomorú üzenetet: „Rendkívül sajnálom, hogy nem tudok fellépni Isztambulban a jövő héten. A városi hatóságok a közbiztonság érdekében lemondták a koncertet. Az utolsó dolog, amit szeretnék, az az, hogy bárki is veszélybe kerüljön. A rajongóim biztonsága az első számomra.”

Robbie Williams lemondta törökországi koncertjét

Forrás: AFP

Robbie Williams hozzátette: „Az volt az álmom, hogy ezt a turnét Törökországban zárjam, hiszen a családomnak is van kötődése ehhez a csodálatos országhoz. Nagyon sajnálom mindazokat, akik már megvették a jegyet – a döntés nem rajtunk múlt.”

A koncertet október 7-én tartották volna az isztambuli Ataköy Marinában. A helyi sajtó, köztük a Turkiye Today, arról számolt be, hogy a koncertet a biztonsági kockázatok miatt, terrorfenyegetettség miatt törölték.

A rajongók a kommentekben sajnálatukat fejezték ki, de egyetértettek abban, hogy a biztonság az első. „Csalódottak vagyunk, de megértjük – vigyázz magadra, Robbie!” – írta egy török rajongó az énekes posztja alá.

Robbie Williams új albuma: csúszik a Britpop megjelenése

Robbie Williams új stúdióalbumának megjelenése is csúszik. Az eredetileg október 10-re tervezett lemezbemutatót 2026. február 6-ra halasztották, mivel az eredeti dátum túl közel esett Taylor Swift új albumának megjelenéséhez.

„A Britpop megjelenése februárra csúszott. Tudom, sokan vártátok, de megéri a kivárni” – írta az énekes a rajongóknak.