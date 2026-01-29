Victoria Beckhamet nem lehet megtörni: rezzenéstelen arccal, tökéletes szettben vonult a párizsi divathéten

A nagy Beckham családi botrány már évek óta robbanni készült, de csak nemrég tört felszínre. Victoria Beckhamet azonban nem lehet ilyen egyszerűen besározni. A divatikon pár nappal a botrány tetőzése után a párizsi divathéten jelent meg. Szettjeivel az kommunikálta, hogy ő egy igazi profi üzletasszony, akit a tökéletes megjelenésben nem akadályozhat meg holmi családi dráma!
Victoria Beckham a párizsi divathéten
- Pár nappal a nagy Brooklyn Beckham-botrány után, Victoria Beckham és David Beckham közösen vettek részt a párizsi divathéten.
- Victoriát január 26-án és 27-én kapták lencsevégre, és mindkét alkalommal elképesztően jól nézett ki.
- Mutatjuk mit kell tudnod a két ikonikus öltözékről!
Nemrégiben Brooklyn Beckham Instagramra kitett vallomása minden ellentétet a felszínre hozott. Minden Nicola Peltz és Brooklyn Beckham esküvőjével kezdődött, és azóta komoly viszály van a két család között. Brooklyn súlyos vádakat fogalmazott meg édesanyjával szemben. Csupán pár nappal a botrány kirobbanása után Victoria, David és a gyerekek Párizsban jelentek meg a nyilvánosság előtt. Sőt Romeo Beckham még modellként a kifutón is vonult. Azonban a párizsi kiruccanás nem csak a divathét miatt volt.
A volt Spice Girl-tagot a francia kulturális minisztérium a Művészetek és Irodalom Rendjének tisztjévé nevezte ki, ami egy nagyon rangos kitüntetés. Ezzel a kitüntetéssel ismerték el Victoria divatiparért tett szolgálatait. Victoria egy fekete alkalmi maxi ruhát viselt, fekete magas sarkúval, míg férje David egy gyönyörű szürke öltönytben jelent meg.
A kitüntetést követő napon Victoriát ismét a hotelje előtt kapták le. Kék öltönyszettet viselt, fehér nyitott dekoltázsú felsővel és természetesen magas sarkúval. Beckham a hatalmas Hermès Birkin táskagyűjteményéből egy egzotikus, Porosus krokodilbőrből készült 35-ös modellt választott. A vöröses, lilás Bordeaux Birkin táskát 2010-ben szerezte be, és az évek során többször láthattuk nála. Victoria divatmárkája a párizsi divathéten is megjelent. Láthattuk a legújabb kollekciót, amely mindeki tetszését elnyerte. Victoria nagy sikere és kitüntetése jelentős családi pillanatnak számított, így még kellemetlenebb, hogy Brooklyn vallomása beárnyékolta ezt.
