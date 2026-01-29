Victoria Beckhamet nem lehet megtörni: rezzenéstelen arccal, tökéletes szettben vonult a párizsi divathéten

A nagy Beckham családi botrány már évek óta robbanni készült, de csak nemrég tört felszínre. Victoria Beckhamet azonban nem lehet ilyen egyszerűen besározni. A divatikon pár nappal a botrány tetőzése után a párizsi divathéten jelent meg. Szettjeivel az kommunikálta, hogy ő egy igazi profi üzletasszony, akit a tökéletes megjelenésben nem akadályozhat meg holmi családi dráma!

Victoria Beckham és David Beckham a párizsi divathéten.

Forrás: Getty Image

Victoria Beckham a párizsi divathéten Pár nappal a nagy Brooklyn Beckham-botrány után, Victoria Beckham és David Beckham közösen vettek részt a párizsi divathéten.

Victoriát január 26-án és 27-én kapták lencsevégre, és mindkét alkalommal elképesztően jól nézett ki.

Mutatjuk mit kell tudnod a két ikonikus öltözékről!

Nemrégiben Brooklyn Beckham Instagramra kitett vallomása minden ellentétet a felszínre hozott. Minden Nicola Peltz és Brooklyn Beckham esküvőjével kezdődött, és azóta komoly viszály van a két család között. Brooklyn súlyos vádakat fogalmazott meg édesanyjával szemben. Csupán pár nappal a botrány kirobbanása után Victoria, David és a gyerekek Párizsban jelentek meg a nyilvánosság előtt. Sőt Romeo Beckham még modellként a kifutón is vonult. Azonban a párizsi kiruccanás nem csak a divathét miatt volt.

A volt Spice Girl-tagot a francia kulturális minisztérium a Művészetek és Irodalom Rendjének tisztjévé nevezte ki, ami egy nagyon rangos kitüntetés. Ezzel a kitüntetéssel ismerték el Victoria divatiparért tett szolgálatait. Victoria egy fekete alkalmi maxi ruhát viselt, fekete magas sarkúval, míg férje David egy gyönyörű szürke öltönytben jelent meg.

Victoria Beckham és David Beckham Párizsban.

Forrás: Getty Image

A kitüntetést követő napon Victoriát ismét a hotelje előtt kapták le. Kék öltönyszettet viselt, fehér nyitott dekoltázsú felsővel és természetesen magas sarkúval. Beckham a hatalmas Hermès Birkin táskagyűjteményéből egy egzotikus, Porosus krokodilbőrből készült 35-ös modellt választott. A vöröses, lilás Bordeaux Birkin táskát 2010-ben szerezte be, és az évek során többször láthattuk nála. Victoria divatmárkája a párizsi divathéten is megjelent. Láthattuk a legújabb kollekciót, amely mindeki tetszését elnyerte. Victoria nagy sikere és kitüntetése jelentős családi pillanatnak számított, így még kellemetlenebb, hogy Brooklyn vallomása beárnyékolta ezt.