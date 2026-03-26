Sokkoló részletek Lindsey Vonn balesetéről: a legerősebb fájdalomcsillapítók sem segítettek

Lindsey Vonn nem mondott végleg búcsút a síelésnek – még akkor sem, ha egy súlyos olimpiai bukás majdnem az életébe, de legalábbis a lábába került. A sportoló most először beszélt részletesen a februári balesetéről, amely során súlyosan eltörte a lábát és a bokáját, és több műtéten is átesett.

Lindsey Vonn súlyos olimpiai bukása után több műtéten esett át

Olyan fájdalmai voltak, hogy a legerősebb fájdalomcsillapítók sem hatottak

A sérülés mentálisan is megviselte, karrierje végétől tartott

A sílegenda még nem zárta ki a visszatérés lehetőségét

Gyógytornásza szerint a baleset előtt csúcsformában volt

Lindsey Vonn a Vanity Fairnek adott interjújában először beszélt részletesen olimpiai bukásáról. A sérülések ellátása közben olyan mértékű fájdalmat élt át , hogy – az amerikai sí- és snowboard-válogatott vezetőorvosa, Tom Hackett szerint – a legerősebb fájdalomcsillapítók sem hatottak rá megfelelően. Mint mondta, Vonn szervezete nem reagált a hatalmas mennyiségű fentanilra, morfiumra, oxikodonra – gyakorlatilag semmilyen elképzelhető narkotikumra.

A fizikai fájdalomnál talán csak a lelki teher volt nagyobb: a sportolóban ott volt a felismerés, hogy pályafutása akár egy ilyen brutális eséssel is véget érhet. Vonn azonban egyelőre nem hajlandó lezárni ezt a fejezetet.

„Nem szeretek ajtókat bezárni, mert sosem lehet tudni, mit hoz a jövő” – fogalmazott. Hozzátette: fogalma sincs, hogyan alakul majd az élete néhány év múlva. „Lehet, hogy két gyerekem lesz, lehet, hogy egy sem, és újra versenyezni akarok. Élhetnek Európában is. Bármi megtörténhet.”

Nem szeretné, ha a bukása miatt emlékeznének rá

Azt is elismerte, nehéz feldolgoznia, hogy egy ilyen baleset jelentheti a karrierje végét. „Úgy érzem, ez egy szörnyű utolsó futam volt. Mindössze 13 másodpercet tartott – de az egy nagyon jó 13 másodperc volt” – mondta.

A 41 éves sportoló fizikai állapota ugyanakkor még mindig figyelemre méltó. Gyógytornásza, Winninger szerint Lindsey Vonn a baleset előtt csúcsformában volt, és komolyan készült a téli olimpiára – ez is magyarázza, miért nem zárja ki teljesen a visszatérést.