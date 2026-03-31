„Megszólalt a telefon, ami mindent megváltoztatott" – A TV2 új műsora hihetetlen emberi történeteket mutat be

Március 30-án startolt el a TV2 legújabb műsora, A mi történetünk, amely a hétköznapi emberek valós történetein keresztül mesél az élet legfontosabb értékeiről. A sorozat célja pedig bemutatni, hogy a legelképesztőbb sztorik sokszor a hétköznapokban születnek.
- A nézők a második epizódban két elszánt nő hihetetlen történetét ismerhetik meg.
- Egy édesanya az ukrajnai háború elől menekült Magyarországra és lelt békére.
- Egy polgármesterné mindent megtesz imádott falujáért, azonban egy borzalmas tragédia árnyékolja be a múltját.
Hétköznapi emberek, elképesztő életutak – A mi történetünk újabb hihetetlen sorsokat mutat be
A TV2 legújabb műsora, A mi történetünk példaértékű családok, helyi közösségekért dolgozó lokálpatrióták mindennapjait mutatja be, ami az első másodperctől képes magával ragadni és magához bilincselni. A nézők a doku-reality második adásában megismerhetik Palkó-Béres Diána virágüzlet-tulajdonost, aki 4 éve menekült a családjával Magyarországra az Ukrajnában zajló háború elől, illetve Takácsné Stalter Judit polgármesternét, aki azon fáradozik, hogy egy kis községet felvirágoztasson.
Egy édesanya keserédes története, aki virágüzlet-tulajdonosként és háborús menekültként igyekszik helyt állni
A háború nem úgy érkezik, ahogyan azt az ember képzeli. Azon a napon is úgy indult minden, mint máskor. Aztán megszólalt a telefon, amely mindent megváltoztatott. Bombázták Kijevet, nem lehetett tudni, hogy mi lesz
– emlékezett vissza Palkó-Béres Diána életének egy sorsdöntő pillanatára, aki miután megtudta, hogy az egész országban egyre több helyre csapódnak be bombák és elkezdődött a sorozás, Magyarországra menekült. Az édesanyát azonban múlt kísértetei még mindig nem hagyják nyugodni.
Egy polgármesterné, aki szívét-lelkét beleteszi egy kis közösség felvirágoztatásába
Szerintem egy jó vezető együtt lélegzik a településsel, mert egy alföldi faluban a vezető nemcsak irányt mutat, hanem jelen van, meghallgat és köszön az utcán
– mesélte Takácsné Stalter Judit Császártöltés polgármesternéje, aki szerint bár az idő próbára tesz, nagyon fontos a közösségi összetartás.
„A falu fejlesztése több szempontból fontos nekem. Egyrészt sokkal jobb úgy élni, hogy egy szép, rendezett környezet vesz bennünket körül, másrészt pedig munkahelyteremtő ereje is van ezeknek a fejlesztéseknek, amivel a fiatalokat is itt tudjuk tartani” – hangsúlyozta a polgármesterné, akinek korábban egy gyermek elvesztésével is meg kellett birkóznia.
