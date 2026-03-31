„Megszólalt a telefon, ami mindent megváltoztatott" – A TV2 új műsora hihetetlen emberi történeteket mutat be

Március 30-án startolt el a TV2 legújabb műsora, A mi történetünk, amely a hétköznapi emberek valós történetein keresztül mesél az élet legfontosabb értékeiről. A sorozat célja pedig bemutatni, hogy a legelképesztőbb sztorik sokszor a hétköznapokban születnek.

A mi történetünk című műsor következő epizódjában elképesztően erős nők történetét ismerheted meg.

A nézők a második epizódban két elszánt nő hihetetlen történetét ismerhetik meg.

Egy édesanya az ukrajnai háború elől menekült Magyarországra és lelt békére.

Egy polgármesterné mindent megtesz imádott falujáért, azonban egy borzalmas tragédia árnyékolja be a múltját.

Hétköznapi emberek, elképesztő életutak – A mi történetünk újabb hihetetlen sorsokat mutat be

A TV2 legújabb műsora, A mi történetünk példaértékű családok, helyi közösségekért dolgozó lokálpatrióták mindennapjait mutatja be, ami az első másodperctől képes magával ragadni és magához bilincselni. A nézők a doku-reality második adásában megismerhetik Palkó-Béres Diána virágüzlet-tulajdonost, aki 4 éve menekült a családjával Magyarországra az Ukrajnában zajló háború elől, illetve Takácsné Stalter Judit polgármesternét, aki azon fáradozik, hogy egy kis községet felvirágoztasson.

Egy édesanya keserédes története, aki virágüzlet-tulajdonosként és háborús menekültként igyekszik helyt állni

A háború nem úgy érkezik, ahogyan azt az ember képzeli. Azon a napon is úgy indult minden, mint máskor. Aztán megszólalt a telefon, amely mindent megváltoztatott. Bombázták Kijevet, nem lehetett tudni, hogy mi lesz

– emlékezett vissza Palkó-Béres Diána életének egy sorsdöntő pillanatára, aki miután megtudta, hogy az egész országban egyre több helyre csapódnak be bombák és elkezdődött a sorozás, Magyarországra menekült. Az édesanyát azonban múlt kísértetei még mindig nem hagyják nyugodni.

Egy polgármesterné, aki szívét-lelkét beleteszi egy kis közösség felvirágoztatásába

Szerintem egy jó vezető együtt lélegzik a településsel, mert egy alföldi faluban a vezető nemcsak irányt mutat, hanem jelen van, meghallgat és köszön az utcán

– mesélte Takácsné Stalter Judit Császártöltés polgármesternéje, aki szerint bár az idő próbára tesz, nagyon fontos a közösségi összetartás.