2026. márc. 27., péntek

Vilmos herceg végleg elhatárolódna Andrástól: kitiltotta Károly király temetéséről is

brit királyi család Andrew Mountbatten-Windsor Vilmos herceg Károly király
2026.03.27.
Vilmos herceg állítólag végleg pontot tett a régóta húzódó ügy végére: ha rajta múlik, András egykori herceg többé nem kerül a család közelébe. Olyannyira komolyan gondolja, hogy még Károly király jövőbeli temetésén sem látják szívesen a botrányos életű Andrew Mountbatten-Windsort.

A királyi családban egy jó ideje a válságkezelésről szólhatnak a beszélgetések. Vilmos herceg most komoly határt húzott kitiltotta Andrást Károly király temetéséről.

András utolsó nyilvános megjelenése Katalin kenti hercegné temetésén. Már itt sem látták szívesen, Vilmos Károly király jövőbeli temetéséről ki is tiltotta.
András utolsó nyilvános megjelenése Katalin kenti hercegné temetésén. Már itt sem látták szívesen, Vilmos Károly király jövőbeli temetéséről ki is tiltotta.
András nem lehet ott Károly király temetésén

Jóideje áll a bál András botrányai miatt a brit királyi családban. Olyannyira, hogy bennfentesek szerint Vilmos teljesen elhatárolódik tőle, sőt, még azt is megtiltotta, hogy Károly király temetésén részt vegyen. 

Erre persze remélhetőleg nem mostanában kerül sor, de Vilmos már jó előre gondolkodik és leszögezte, hogy nem hajlandó egy légtérben megjelenni nagybátyjával. 

Maga Károly király sem enyhült meg: ő is megszakította a kapcsolatot Andrással, miután az egykori herceget a születésnapján letartóztatták. Bár azóta kiengedték, az ügy még nem zárult le és számíthat rá, hogy komoly büntetést kap majd súlyos tetteiért.

Mi történik, ha meghal Károly király

Bár úgy tudni, a brit uralkodó jól van, Károly temetésére már pontos forgatókönyv készült. .„A temetésének megtervezése már elkezdődött. Bármennyire is kellemetlen, ez szükségszerű... A palota minden erejével azon van, hogy megnyugtassa a közvéleményt, és tény, Károly gyógyul, de még mindig nagyon beteg. Kifelé optimisták, de nagyon gyakorlatiasak is, mindenre felkészültek, arra is, hogy Károly meghalhat” – korábban egy bennfentes.  

A király temetési tervének kódneve Operation Menai Bridge, amely egy walesi függőhídról kapta a nevét, amely III. Károly király hosszú távú walesi hercegi szerepére utal. 

Hasonló terv készült már akkor is, amikor néhai édesanyja, II. Erzsébet királynő 2022. szeptember 8-án, 96 éves korában elhunyt. A London Bridge hadművelet néven pontos sorrendet írtak, hogy kit értesítenek először, ha az uralkodó meghal. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu