Anna Wintour végre beszállt a játékba – így fordítja saját javára Az ördög Pradát visel körüli őrületet

A Vogue egykori főszerkesztője, Anna Wintour híres arról, hogy szigorúan őrzi a magánéletét. Az utóbbi időben azonban mintha felengedett volna a jégkirálynő: megjelent a filmhez kapcsolódó eseményeken, és rá is játszott a karakterére.

Anna Wintour már nem zárkózik el az ördög szerepétől

A Page Six információi szerint Anna Wintour még a saját környezetének sem szólt arról, hogy részt vesz az idei Oscar-gálán, ráadásul Anna Hathaway oldalán áll a színpadra. Amikor a színésznő a díj átadása előtt megkérdezte Wintourt, hogy mit gondol a ruhájáról, az hűvösen csak annyit mondott: „És a jelöltek…”, majd egy megvető tekintettel elfordult. A közönségnek tetszett a poén, főleg az, hogy az egykori főszerkesztő Emilynek szólította Hathawayt. Egyértelmű, hogy már nem próbál elhatárolódni attól a karaktertől, amelyet Lauren Weisberger vázol fel regényében. Az ördög Pradát visel mára több millió dolláros üzletté vált.

„Rengetegen kerestek ezen a történeten. Miért ne élvezhetné ő is a gyümölcsét?” – fogalmazott egy divatipari forrás.

A bennfentesek szerint Anna Wintour hosszú évek után rájött, hogy ha képes öniróniával kezelni a róla mintázott karaktert, az közelebb hozza őt az emberekhez. Ez a hozzáállás nemcsak az imázsának tesz jót, hanem reklám a Met-gálának is, ami pedig a szívügye.

Bár hivatalosan nem fizetnek neki a film körüli szereplésekért, a szakértők szerint Anna Wintour mindig is kiváló érzékkel reagált arra, mi érdekli éppen a nyilvánosságot. A film bemutatóját közvetlenül a Met-gála (2026. május 4.) elé időzítették, április 30-ra, és ez nem véletlen: a cél az, hogy a két esemény erősítse egymást. A figyelem mértéke pedig pénzben is mérhető lesz, ez egészen biztos. Az első film világszerte több mint 326 millió dollár bevételt hozott, miközben a gyártása nagyjából 40 millió dollárba került. A folytatás esetében már a nyitóhétvégére több mint 55 millió dolláros bevételt várnak, és számos nagy márka – köztük a L’Oréal Paris, a Tresemmé vagy a Target – is csatlakozott a projekthez.