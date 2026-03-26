Anne Hathaway végre elárulta a titkát: nem is a rókaszemkezelésnek köszönheti a megemelt hatást!

Rókaszemkezelés vagy szemöldökemelés – ki hogyan akarja hívni azt a hatást, amikor a szemed olyan természetellenesen szexin van megemelve, hogy egy ránc sem látszik körülötte, a felfelé ívelő formája pedig inkább hasonlít rókaszemhez, mint emberszemhez. Bár Anne Hathaway-ről is azt gondoltuk, hogy átesett ezen a kezelésen, a színésznő megmutatta, hogyan érte el ezt a hatást!
- A rókaszemkezelés során a szemsarkot és a szemöldök emelik meg.
- Anne Hathaway arcát szinte kicserélték, amit valamiféle esztétikai beavatkozásnak köszönhet.
- Bár az még mindig kérdéses, hogy a színésznőnek valóban volt-e szemöldökemelése vagy rókaszemkezelése, azt már tudjuk, milyen trükkel éri el ezt az igéző tekintetet.
Mi az a rókaszemkezelés?
A rókaszemkezelés egy olyan esztétikai eljárás, mely során a szem külső sarkát és a szemöldököt úgy emelik fel, hogy a tekintet csábos mandula formában tündököljön. Ezzel természetesen a szem megereszkedését is elkerülheted, miközben nyitottabb és egzotikusabb lesz a tekinteted. Elméletben.
Anne Hathaway plasztikai műtétei
A kedvenc neveletlen hercegnőnknek – aki nemsokára Az ördög Pradát visel 2-ben és a Christopher Nolan-féle Odüsszeiában is fel fog tűnni – vagyis a nagyszerű Anne Hathawaynek is hasonló rókaszeme van. Legalábbis egy ideje. Arról már beszámoltunk, hogy az amerikai színésznő is bőven rajta van az „új arccal feltűnő celebek” listáján. Ők azok a sztárok, akik úgy néznek ki, mintha kicserélték volna az arcukat, amelyet finomabbra, természetellenesen tökéletesebbre hangoltak.
Azért azt is muszáj megemlíteni, hogy a 43 éves Hathaway még mindig igazi istennőnek néz ki, csak a természetességét veszítette el egy csöppet. De az egy ideje igencsak fúrja az oldalunkat, hogy vajon milyen szépészeti beavatkozásoknak köszönheti, hogy így megfiatalodott.
Lehull a lepel Anne Hathaway szemöldökemeléséről
Azt még mindig nem tudjuk, hogy a színésznő valóban átesett-e hasonló kezelésen, de az Oscar-gálára készülődése közben megmutatta a legnagyobb praktikáját. Ugyanis ezt az ellenállhatatlan rókaszemet nem mással oldják meg a fodrászai, mint egy egyszerű hajtrükkel!
Hogyan csinálj magadnak rókaszemet otthonod
Jól figyelj, mert csak egy apróságon múlik a dolog! Válasz ki egy-egy apró tincset a halántékod közelében mindkét oldalon. De arra figyelj, hogy ne legyenek túl közel a halántékodhoz, hiszen el is kell rejteni a tincseket! Készíts két szoros fonatot ezekből, majd köd össze hátul. És kész is! Meg van emelve a halántékod, és még tű sem kellett hozzá!
Nézd végig a videót, ahol maga Anne Hathaway magyarázza el, hogyan szokták megemelni a tekintetét!
