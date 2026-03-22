Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 22., vasárnap Beáta, Izolda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
franchise

15 éve forgatták Az éhezők viadala első részét – Ennyit változtak a szereplők napjainkig

Simon Benedek
2026.03.22.
Az éhezők viadala első részének forgatását pontosan 15 éve fejezték be. A bemutatóra egy évvel később, 2012-ben került sor. Azóta nemcsak a franchise bővült további négy filmmel, hanem a szereplők is elképesztő változásokon mentek keresztül. Íme az akkor és most képek Az éhezők viadala szereplőiről!

15 év telt el azóta, hogy Az éhezők viadalában megismerhettük Katnisst, Peetát és a gonosz kapitólium küzdelmét. Az idő múlásával nemcsak a karakterek, hanem a színészek is drámai változásokon mentek keresztül – a fiatal tehetségekből mára hollywoodi ikonok váltak. Nézd meg, mennyit változtak Az éhezők viadala szereplői napjainra!

Jennifer Lawnce, mint Katniss Everdeen Az éhezők viadala című film forgatásán.
Forrás: NORTHFOTO
  • 15 éve forgatták Az éhezők viadala első részét.
  • A film egy évvel később, 2012 márciusában debütált, és azóta négy további rész követte. 
  • Az elmúlt 15 évben a szereplők rengeteget változtak. 
  • Íme az akkor és most fotók!

15 éve forgatták Az éhezők viadala című filmet

Az éhezők viadala forgatását pontosan 15 éve fejezték be. Az azóta kultikussá váló film egy évvel később, márciusban debütált az amerikai és hazai mozikban is. 15 évvel a forgatás után lássuk, mennyit változtak a Az éhezők viadala szereplői!

Forrás: Northfoto

Jennifer Lawrence – Katniss Everdeen

Jennifer Lawrence Katniss Everdeenként robbant be Hollywoodba, ez a szerep hozta meg neki a világsikert. Azóta az álomgyár egyik legnagyobb sztárjává nőtte ki magát. A kezdeti szerény, természetes stílusáról volt híres, de ma már sokszor extravagáns külsejével hívja fel magára a figyelmet a vörös szőnyegen. Időközben Oscar-díjat is nyert és a külseje is sokat változott – 15 év azért 15 év. 

Forrás: Northfoto

Josh Hutcherson – Peeta Mellark

Josh Hutcherson, a sármos és hősies Peeta, a trilógia után is aktív maradt a filmiparban, de a középpontból inkább a produceri és kisebb, karakterközpontú szerepek felé tolódott. Szinte gyerekszínészként volt látható a filmben, de ma már igazi férfi. 

Forrás: Northfoto

Liam Hemsworth – Gale Hawthorne

Liam Hemsworth, aki Gale-t alakította, nemcsak a filmeknek köszönhetően vált ismertté, hanem testvére, Chris Hemsworth miatt is, akinek nem könnyű Hollywoodban az árnyékában élni. Mindenesetre Liamnek sikerült kitörni ebből, és ma már komoly filmes karriert tudhat maga mögött. Azért az évek alatt sokat változott. 

Elizabeth Banks – Effie Trinket
Forrás: Northfoto

Elizabeth Banks a színes és extravagáns ruhákat hordó, Effie Trinketet játszotta, és azóta rendezői karrierjét is felépítette: több film és sorozat mögött állt producerként és direktorként. 

Woody Harrelson – Haymitch Abernathy
Forrás: Northfoto

Woody Harrelson, a szarkasztikus mentort, Haymitchet alakította. Ő volt a film egyik legnagyobb sztárja, mivel már az első rész előtt is világhírű színészként volt ismert. Ő nem sokat változott az elmúlt 15 évben.

Donald Sutherland – Snow elnök
Forrás: Northfoto

Donald Sutherland Snowként, a hatalom és fenyegetés megtestesítője. Ő már nem élhette meg az első rész forgatásának 15. évfordulóját, a világsztár 2024-ben elhunyt. 

Stanley Tucci – Caesar Flickerman
Forrás: Northfoto

Stanley Tucci, a karizmatikus műsorvezető, Caesar Flickerman szerepében alakított maradandót. Különös módon, kivételesen hajal láthatták a nézők, de karakteres arcvonásait így sem tudta elrejteni. Sőt, ezekről ma is egyértelműen felismerhető a színész!

Amandla Stenberg – Rue
Forrás: IMDb/Northfoto

Amandla Stenberg még kislány volt, amikor Az éhezők viadalában Rue-t alakította. Az első film után is a reflektorfényben maradt, de később elsősorban a fiatal közönség előtt és a társadalmi aktivizmus területén vált ismertté. Azóta több filmben és sorozatban szerepelt, és nyíltan kiáll a fiatalok jogaiért. Az évek alatt felnőtt nővé érett. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
