Emma Heming újabb részleteket osztott meg Bruce Willis állapotáról: „Ez egyszerre átok és áldás"

Bruce Willis és felesége, Emma Heming Willis 18 éve alkot egy párt jóban és rosszban. A köztük lévő múlhatatlan kötelék akkor sem szakadt meg, amikor néhány évvel ezelőtt a filmsztárnál frontotemporális demenciát diagnosztizáltak. Emma azóta féltő gondoskodással neveli a két közös lányukat, Mabel Rayt és Evelynt, mellette pedig mindent megtesz, hogy a férje a lehető legjobb ápolást és a legtöbb szeretetet kaphassa a családjától.

Emma Heming rendszeresen oszt meg információkat a férje, Bruce Willis egészségügyi állapotáról

Forrás: Getty Images

Bruce Willis nem volt tisztában vele, mekkora a baj

Emma Heming nemrég a Hello Magazine számára árult el friss részleteket a férje egészségügyi helyzetéről. Kiderült, hogy a világsztár betegsége titokban támadta meg a testét és Bruce sosem volt tudatában annak, hogy mi történik vele.

„Van egy neurológiai állapot, amely az FTD és más demencia típusok esetén együtt jár a betegséggel. Ez az úgynevezett anozognózia. Ilyenkor az agy nem tudja pontosan beazonosítani, hogy mi történik vele. Tehát, amikor az emberek nem akarnak orvoshoz menni és azt mondogatják, hogy jól vagyok, jól vagyok. Az valójában nem önámítás, hanem az anozognózia velejárója. Ez nem tagadás, hanem az agyuk megváltozik és nem képes felfogni, hogy mi történik" - árulta el Bruce Willis felesége. Emma szerint ez a helyzet egyszerre jó és rossz is, mivel a beteget nem nyomasztja a tudat, hogy mennyire súlyos az állapota.

„Azt hiszem, hogy a betegsége ezen része egyszerre áldás és átok. Bruce sosem tudta meg, hogy mi a baj. Soha nem kötötte össze azokat az információ morzsákat, hogy neki van egy betegsége, és amiatt a teljes gondolkodása megváltozott. Ennek én nagyon örülök, és annak is, hogy ő nem tudja mekkora a baj" - fejtette ki Emma a véleményét. Az írónő hozzátette:

„Bruce kommunikációja és viselkedése megváltozott, azonban az emlékeit megőrizte. Tudja, hogy ki vagyok, felismeri a lányait, és mindannyian jelen vagyunk az életében, és érez minket testeben és lélekben is!"

