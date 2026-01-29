Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Emma Heming újabb részleteket osztott meg Bruce Willis állapotáról: „Ez egyszerre átok és áldás"

betegség Bruce Willis Emma Heming
Komáromi Bence
2026.01.29.
Emma Heming megosztott egy olyan információt a férje állapotáról, amelyről korábban még egyáltalán nem beszélt. Kiderült, hogy Bruce Willis soha nem volt tisztában azzal, mennyire súlyos a betegsége.

Bruce Willis és felesége, Emma Heming Willis 18 éve alkot egy párt jóban és rosszban. A köztük lévő múlhatatlan kötelék akkor sem szakadt meg, amikor néhány évvel ezelőtt a filmsztárnál frontotemporális demenciát diagnosztizáltak. Emma azóta féltő gondoskodással neveli a két közös lányukat, Mabel Rayt és Evelynt, mellette pedig mindent megtesz, hogy a férje a lehető legjobb ápolást és a legtöbb szeretetet kaphassa a családjától.

Emma Heming rendszeresen oszt meg információkat a férje, Bruce Willis egészségügyi állapotáról
Forrás: Getty Images

 

Bruce Willis nem volt tisztában vele, mekkora a baj

Emma Heming nemrég a Hello Magazine számára árult el friss részleteket a férje egészségügyi helyzetéről. Kiderült, hogy a világsztár betegsége titokban támadta meg a testét és Bruce sosem volt tudatában annak, hogy mi történik vele.

„Van egy neurológiai állapot, amely az FTD és más demencia típusok esetén együtt jár a betegséggel. Ez az úgynevezett anozognózia. Ilyenkor az agy nem tudja pontosan beazonosítani, hogy mi történik vele. Tehát, amikor az emberek nem akarnak orvoshoz menni és azt mondogatják, hogy jól vagyok, jól vagyok. Az valójában nem önámítás, hanem az anozognózia velejárója. Ez nem tagadás, hanem az agyuk megváltozik és nem képes felfogni, hogy mi történik" - árulta el Bruce Willis felesége. Emma szerint ez a helyzet egyszerre jó és rossz is, mivel a beteget nem nyomasztja a tudat, hogy mennyire súlyos az állapota.

„Azt hiszem, hogy a betegsége ezen része egyszerre áldás és átok. Bruce sosem tudta meg, hogy mi a baj. Soha nem kötötte össze azokat az információ morzsákat, hogy neki van egy betegsége, és amiatt a teljes gondolkodása megváltozott. Ennek én nagyon örülök, és annak is, hogy ő nem tudja mekkora a baj" - fejtette ki Emma a véleményét. Az írónő hozzátette:

„Bruce kommunikációja és viselkedése megváltozott, azonban az emlékeit megőrizte. Tudja, hogy ki vagyok, felismeri a lányait, és mindannyian jelen vagyunk az életében, és érez minket testeben és lélekben is!"

A Bruce Willisről szóló további cikkeinket itt tudjátok elolvasni:

Demi Moore Bruce Willisszel közös múltjáról beszélt: megható titkot árult el

Demi Moore elmesélte, hogy a kapcsolatuk alatt Willisnek volt egy különleges szokása.

Szívszorító fotót posztolt Bruce Willis felesége: „... megállt az idő."

Hollywood egyik legszebb szerelmi története mindenki szemébe könnyeket csal. Bruce Willis és felesége különleges évfordulót ünnepeltek.

Megható posztot tett közzé Emma Heming Willis: a 18. évfordulójukat ünneplik Bruce Willisszel

Emma Heming Willis nem mindennapi bejegyzést tett közzé. Bruce Willis felesége a posztjában elárulta, hogy napra pontosan 18 évvel ezelőtt csókolta meg őt először a későbbi férje.

 

 

