Szívszorító: Chuck Norris pár nappal a halála előtt még aktívan bunyózott - Videó

Hihetetlen, de igaz. Chuck Norris március elején a 86. születésnapját azzal ünnepelte meg, hogy kesztyűt ragadott és kőkemény bokszleckéket adott egy barátjának. Pár nappal később azonban egy rövid, de súlyos egészségügyi krízis után a családja megerősítette, hogy március 20-án elhunyt a legendás színész és harcművész. Mutatjuk Chuck Norris utolsó bejegyzését.

86 évesen elhunyt Chuck Norris világhírű filmsztár és harcművész

Chuck Norris halála Március 19-én kórházba került a filmsztár Hawaiin

Másnap a családja szomorú bejegyzésben erősítette meg, hogy Chuck Norris életét vesztette a kórházban

Halálának pontos okát nem hozták nyilvánosságra

Karrierje a harcművészetektől Hollywoodig ívelt

Utolsó éveiben visszavonultan, családja körében élt, azonban aktív maradt továbbra is, néhány nappal korábban még arról posztolt, hogy Hawaiira is vitte magával a bokszkesztyűit és rendszeresen öklözött a barátaival

Chuck Norris életének utolsó bejegyzése is a bunyóról szólt

Az akciósztár szerdán arról posztolt az Instagram-oldalán, hogy a nyaralójuk kertjében bokszol egy edzőtársával. A felvételén is láthatjuk, hogy vidám és aktív volt még 86 évesen is. Az pedig csak a hab a tortán, hogy az ellenfele tudta, hogy kivel áll szemben, ugyanis míg Chuck Norris csak egy fekete övet és két kesztyűt kapott magára, addig az edzőtársa fejvédőt és fogvédőt is viselt a sérülések elkerülése végett. Tedd a szívedre a kezed, te sem álltál volna ki védőfelszerelés nélkül a legendás harcművész ellen.

„Én nem öregszem, én szintet lépek"

- mondta el rá jellemző humorral a Texasi kopó a videójában.

Chuck Norris az ominózus videó után néhány nappal azonban kórházba került és bár a kezdeti hírek arról szóltak, hogy az állapota stabil – még telefonon hírt is adott magáról egy barátjának – később kiderült, hogy a kórházban életét vesztette.

Chuck Norris utolsó napjairól szóló cikkeinket itt tudod elolvasni: