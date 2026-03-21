2026. márc. 21., szombat

Szívszorító: Chuck Norris pár nappal a halála előtt még aktívan bunyózott - Videó

Komáromi Bence
2026.03.21.
A világsztár az utolsó videójában is olyan volt, mint egész életében: egy igazi harcos. Chuck Norris pár nappal a halála előtt még arról posztolt, hogyan bokszolgat a szabadidejében.

Hihetetlen, de igaz. Chuck Norris március elején a 86. születésnapját azzal ünnepelte meg, hogy kesztyűt ragadott és kőkemény bokszleckéket adott egy barátjának. Pár nappal később azonban egy rövid, de súlyos egészségügyi krízis után a családja megerősítette, hogy március 20-án elhunyt a legendás színész és harcművész. Mutatjuk Chuck Norris utolsó bejegyzését.

86 évesen elhunyt Chuck Norris világhírű filmsztár és harcművész
86 évesen elhunyt Chuck Norris világhírű filmsztár és harcművész
Chuck Norris halála

Chuck Norris életének utolsó bejegyzése is a bunyóról szólt

Az akciósztár szerdán arról posztolt az Instagram-oldalán, hogy a nyaralójuk kertjében bokszol egy edzőtársával. A felvételén is láthatjuk, hogy vidám és aktív volt még 86 évesen is. Az pedig csak a hab a tortán, hogy az ellenfele tudta, hogy kivel áll szemben, ugyanis míg Chuck Norris csak egy fekete övet és két kesztyűt kapott magára, addig az edzőtársa fejvédőt és fogvédőt is viselt a sérülések elkerülése végett. Tedd a szívedre a kezed, te sem álltál volna ki védőfelszerelés nélkül a legendás harcművész ellen.

„Én nem öregszem, én szintet lépek"

 - mondta el rá jellemző humorral a Texasi kopó a videójában.

Chuck Norris az ominózus videó után néhány nappal azonban kórházba került és bár a kezdeti hírek arról szóltak, hogy az állapota stabil – még telefonon hírt is adott magáról egy barátjának – később kiderült, hogy a kórházban életét vesztette.

Chuck Norris utolsó napjairól szóló cikkeinket itt tudod elolvasni:

Így toppant be a színész életébe 30 évig eltitkolt lánya: Chuck Norris házasságon kívüli viszonyából született

Egy váratlan levél alapjaiban rengette meg évtizedekkel ezelőtt a világsztár életét. Chuck Norris csaknem három évtizeddel később szembesült azzal, hogy van egy eltitkolt gyermeke.

Chuck Norris még egyszer, utoljára visszatér: egy film, amit még senki sem látott

A pofonok királya meghalt, a világ gyászol. Kiderült azonban, hogy Chuck Norris másfél éve, visszavonulása után még forgatott, kémfőnököt alakít egy filmben.

„Büszke vagyok, hogy a fiad lehetek” – szívszorító posztban búcsúzott Chuck Norristól fia, Dakota

Az egész világot megrázta az akciófilmes színészlegenda halála. Fia, Dakota Norris szívszorító sorokkal búcsúzott tőle, miközben a sztárvilág is sorra emlékezik meg Chuck Norrisról.

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu