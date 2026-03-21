Így toppant be a színész életébe 30 évig eltitkolt lánya: Chuck Norris házasságon kívüli viszonyából született

Chuck Norris csak 1991-ben tudta meg, hogy egy 1960-as évekbeli viszonyából lánya született. A színész később úgy mesélt erről, hogy egy pillanatig nem kételkedett a fiatal nő szavaiban, aki idővel a családja részévé vált.

Chuck Norrisnak öt gyereke született.

Dina háromgyermekes családanya.

Chuck Norris gyakran szerepelt nyilvánosan is együtt mind az öt gyerekével.

A színész 1991-ben kapta meg azt a levelet, amelyben egy nő azt állította: a lánya. Dina 1964-ben született Chuck Norris házasságon kívüli kapcsolatából, aki nem tudta, hogy apa lett. A lány 26 éven keresztül nem kereste apját, később azonban már mindketten úgy gondolták, nagyon szerencsések, hogy találkozhattak „Egyszer csak ott volt Dina levele a postaládámban” – emlékezett vissza Norris egy 2004-es interjúban. „Azt írta, hogy »Egy korábbi viszonyodból születtem, de 16 éves koromban tudtam meg, hogy te vagy az apám. Anyám azt mondta, hogy házas vagy, és nem szabadna beleavatkoznunk a családi dolgaiba, ezért nem kerestelek meg korábban«”– idézte lánya levelét Norris. Dina végül akkor kereste meg az apját, amikor megtudta, hogy Norris 30 év után elvált első feleségétől, Dianne Holechecktől. „Akkor döntötte el, hogy ír nekem, amit a férje, Damien sem ellenzett” – idézi Norrist a Page Six. „Besétáltam a nappaliba, és majdnem elállt a lélegzetem. Ott állt előttem egy gyönyörű fiatal hölgy. Megdöbbentem, de abban a pillanatban, ahogy megláttam, tudtam... Nem volt szükségem DNS-tesztre vagy vérvizsgálatra; semmi kétségem nem volt afelől, hogy ő a lányom” – írta a memoárjában Norris és hozzátette, úgy érezte, mint ha egész életében ismerte volna Dinát.