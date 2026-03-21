Így toppant be a színész életébe 30 évig eltitkolt lánya: Chuck Norris házasságon kívüli viszonyából született

Chuck Norris csak 1991-ben tudta meg, hogy egy 1960-as évekbeli viszonyából lánya született. A színész később úgy mesélt erről, hogy egy pillanatig nem kételkedett a fiatal nő szavaiban, aki idővel a családja részévé vált.
- Dina 1964-ben született, Chuck Norris 26 évig nem tudott a létezéséről.
- A nő levelet írt az apjának 1991-ben, amikor az elvált első feleségétől.
- Norris memoárja szerint az első találkozás után máris kötődtek egymáshoz, később szoros apa–lánya kapcsolat alakult ki kettejük között.
- Dina háromgyermekes családanya.
- Chuck Norris gyakran szerepelt nyilvánosan is együtt mind az öt gyerekével.
Chuck Norris biztos volt benne, hogy Dina igazat mond
A színész 1991-ben kapta meg azt a levelet, amelyben egy nő azt állította: a lánya. Dina 1964-ben született Chuck Norris házasságon kívüli kapcsolatából, aki nem tudta, hogy apa lett. A lány 26 éven keresztül nem kereste apját, később azonban már mindketten úgy gondolták, nagyon szerencsések, hogy találkozhattak „Egyszer csak ott volt Dina levele a postaládámban” – emlékezett vissza Norris egy 2004-es interjúban. „Azt írta, hogy »Egy korábbi viszonyodból születtem, de 16 éves koromban tudtam meg, hogy te vagy az apám. Anyám azt mondta, hogy házas vagy, és nem szabadna beleavatkoznunk a családi dolgaiba, ezért nem kerestelek meg korábban«”– idézte lánya levelét Norris. Dina végül akkor kereste meg az apját, amikor megtudta, hogy Norris 30 év után elvált első feleségétől, Dianne Holechecktől. „Akkor döntötte el, hogy ír nekem, amit a férje, Damien sem ellenzett” – idézi Norrist a Page Six. „Besétáltam a nappaliba, és majdnem elállt a lélegzetem. Ott állt előttem egy gyönyörű fiatal hölgy. Megdöbbentem, de abban a pillanatban, ahogy megláttam, tudtam... Nem volt szükségem DNS-tesztre vagy vérvizsgálatra; semmi kétségem nem volt afelől, hogy ő a lányom” – írta a memoárjában Norris és hozzátette, úgy érezte, mint ha egész életében ismerte volna Dinát.
Dina teljesen beilleszkedett a családba
Ahogy telt az idő Norris és Dina között szoros kapcsolat alakult ki. A színész úgy fogalmazott, hogy áldásnak érzi, hogy Dina a lánya és bár a házasságon kívüli kapcsolat nem túl keresztényi, de biztos benne, hogy Isten előtt minden gyerek, legyen házasságban született vagy törvénytelen, egyenlő. A családi kapcsolat az évek során tovább erősödött: Dina férjével, Damiennel és három gyermekükkel együtt később már a Norris család részeként jelent meg nyilvánosan is, és közösen jártak nyaralni is.
Dakota és Danilee szívhez szóló szavakkal búcsúztak apjuktól
Az egész világ gyászolja a csütörtökön elhunyt Chuck Norrist, akinek jövőre jön ki az utolsó filmje, amit másfél éve forgatott. Halála után ikergyermekei nyilvánosan is búcsút vettek tőle. A gyászhírt követően fia, Dakota Norris egy megható bejegyzéssel búcsúzott édesapjától az Instagramon. „Apa, nehéz megtalálni a megfelelő szavakat, de megpróbálom. Te voltál az az ember, akire egész életemben felnéztem” – írta. Hozzátette, hogy apja nagylelkűsége, bátorsága, fegyelme és hite mind olyan értékek voltak, amelyeket mindig csodált benne. Úgy fogalmazott: Chuck Norris volt a legjobb apa, akit csak kívánhatott, aki minden helyzetben mellette állt, és soha nem mulasztotta el kifejezni szeretetét. „Büszke vagyok, hogy a fiad lehetek. Az emlékek és a tőled kapott tanítások örökre velem maradnak” – írta. Danilee pedig így fogalmazott: „Apám annyira mélyen szeretett és gondoskodott mindenkiről.” A család közleménye szerint: „A világ számára harcművész, színész és az erő szimbóluma volt. Számunkra odaadó férj, szerető apa és nagyapa, hihetetlen testvér és a családunk szíve volt.”
Chuck Norrisnak összesen öt gyermeke született. Két fiának Mike-nak és Ericnek első felesége, Diane Holechek az édesanyjuk, míg ikrei Dakota Alan és Danilee Kelly második feleségétől, Gena O'Kelley-től születtek. Házasságon kívüli lánya, Dina felnőttkorában vette fel a kapcsolatot.
