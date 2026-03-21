2026. márc. 21., szombat

zombi repülő

Chuck Norris még egyszer, utoljára visszatér: egy film, amit még senki sem látott

zombi repülő chuck norris film
A pofonok királya meghalt, a világ gyászol. Kiderült azonban, hogy Chuck Norris másfél éve, visszavonulása után még forgatott, kémfőnököt alakít egy filmben.

A film producere elárulta, Chuck Norris Zombie Plane (Zombi repülő) filmjének egy része a saját texasi ranchán forgott és reflektál a róla szóló mémekre is.

86 éves korában elhunyt Chuck Norris.
 86 éves korában elhunyt Chuck Norris.
Chuck Norris halála előtt nem sokkal még forgatott

Miközben a világ gyászolja a harcművészt, kiderült: Chuck Norris még egyszer, utoljára visszatér a képernyőre. A csütörtökön, Hawaii-on elhunyt sztár a másfél évvel ezelőtt még forgatott, jelenleg a film utómunkálatai folynak, várhatóan jövő év elején kerül a mozikba. A Zombie Plane producere, Shaked Berenson elmondta, hogy Chuck Norris egy kőkemény kémfőnököt alakít a filmben, aki egy celebekből álló ügynökséget irányít. És ami igazán különleges, a saját texasi ranchán állt a kamerák elé Chuck Norris, akivel a családja is ott volt, így a forgatásnak különleges, bensőséges hangulata volt – írja a TMZ.  

Imádta a róla szóló mémeket

A producer arról is beszélt, Chuck természetesen ismerte a róla szóló a mémeket, jól szórakozott rajtuk, imádta őket, sőt maga is gyártott egyet-egyet. Ezek a túlzó, humoros állítások, amelyek a legyőzhetetlenségéről és abszolút emberfeletti képességeiről szóltak, tulajdonképpen tovább erősítették azt a mítoszt, amely már korábban is körüllengte. 

Hogy miként változott Chuck Norris az évek során, a galériánkban nézheted meg.

Chuck Norris a 80-as években vált igazán népszerűvé. Bajszánál csak a pörgőrúgása lett legendásabb.
A 18 éves Carlos Norris, művésznevén Chuck Norris 1958-ban.
Chuck Norris híres rúgása. (1982)
Chuck Norris macsó külsejével nők millióinak szívét rabolta el. (1985)
45 évesen karrierje csúcsán volt Chuck Norris.
Chuck Norris kemény fellépésével a férfiak példaképévé vált. (1985)
Képzett harcművészként érkezett a filmes világba. (1988)
Chuck Norris második házasságából 2001-ben születtek meg ikergyermekei.
Kemény és határozott kiállása nem csorbult az évekkel. (2012-ben A feláldozhatók 2. című filmben)
Chuck Norris 77 évesen is sármos volt. (2017)
Chuck Norris a 80-as években vált igazán népszerűvé. Bajszánál csak a pörgőrúgása lett legendásabb.
A legendás színészt szerdán szállították kórházba, állapotáról azonban akkor még nem közöltek részleteket. A család közleménye szerint Norris csütörtök reggel hunyt el, szerettei körében, békés körülmények között. A hozzátartozók azt írták, nem kívánják nyilvánosságra hozni a halál pontos okát, ugyanakkor hangsúlyozták: számukra nem csupán egy világszerte ismert harcművész és filmsztár volt, hanem mindenekelőtt szerető férj, gondoskodó édesapa és nagyapa, valamint a család összetartó ereje.

Meghalt Chuck Norris Az ikonikus akciófilm-sztár 86 évesen elhunyt. #life #ChuckNorris #Hollywood #gyász

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu