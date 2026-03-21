Chuck Norris még egyszer, utoljára visszatér: egy film, amit még senki sem látott

A film producere elárulta, Chuck Norris Zombie Plane (Zombi repülő) filmjének egy része a saját texasi ranchán forgott és reflektál a róla szóló mémekre is.

86 éves korában elhunyt Chuck Norris.

Chuck Norris halála előtt nem sokkal még forgatott

Miközben a világ gyászolja a harcművészt, kiderült: Chuck Norris még egyszer, utoljára visszatér a képernyőre. A csütörtökön, Hawaii-on elhunyt sztár a másfél évvel ezelőtt még forgatott, jelenleg a film utómunkálatai folynak, várhatóan jövő év elején kerül a mozikba. A Zombie Plane producere, Shaked Berenson elmondta, hogy Chuck Norris egy kőkemény kémfőnököt alakít a filmben, aki egy celebekből álló ügynökséget irányít. És ami igazán különleges, a saját texasi ranchán állt a kamerák elé Chuck Norris, akivel a családja is ott volt, így a forgatásnak különleges, bensőséges hangulata volt – írja a TMZ.

Imádta a róla szóló mémeket

A producer arról is beszélt, Chuck természetesen ismerte a róla szóló a mémeket, jól szórakozott rajtuk, imádta őket, sőt maga is gyártott egyet-egyet. Ezek a túlzó, humoros állítások, amelyek a legyőzhetetlenségéről és abszolút emberfeletti képességeiről szóltak, tulajdonképpen tovább erősítették azt a mítoszt, amely már korábban is körüllengte.

