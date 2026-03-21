Chuck Norris még egyszer, utoljára visszatér: egy film, amit még senki sem látott

A film producere elárulta, Chuck Norris Zombie Plane (Zombi repülő) filmjének egy része a saját texasi ranchán forgott és reflektál a róla szóló mémekre is.
Chuck Norris halála előtt nem sokkal még forgatott
Miközben a világ gyászolja a harcművészt, kiderült: Chuck Norris még egyszer, utoljára visszatér a képernyőre. A csütörtökön, Hawaii-on elhunyt sztár a másfél évvel ezelőtt még forgatott, jelenleg a film utómunkálatai folynak, várhatóan jövő év elején kerül a mozikba. A Zombie Plane producere, Shaked Berenson elmondta, hogy Chuck Norris egy kőkemény kémfőnököt alakít a filmben, aki egy celebekből álló ügynökséget irányít. És ami igazán különleges, a saját texasi ranchán állt a kamerák elé Chuck Norris, akivel a családja is ott volt, így a forgatásnak különleges, bensőséges hangulata volt – írja a TMZ.
Imádta a róla szóló mémeket
A producer arról is beszélt, Chuck természetesen ismerte a róla szóló a mémeket, jól szórakozott rajtuk, imádta őket, sőt maga is gyártott egyet-egyet. Ezek a túlzó, humoros állítások, amelyek a legyőzhetetlenségéről és abszolút emberfeletti képességeiről szóltak, tulajdonképpen tovább erősítették azt a mítoszt, amely már korábban is körüllengte.

A legendás színészt szerdán szállították kórházba, állapotáról azonban akkor még nem közöltek részleteket. A család közleménye szerint Norris csütörtök reggel hunyt el, szerettei körében, békés körülmények között. A hozzátartozók azt írták, nem kívánják nyilvánosságra hozni a halál pontos okát, ugyanakkor hangsúlyozták: számukra nem csupán egy világszerte ismert harcművész és filmsztár volt, hanem mindenekelőtt szerető férj, gondoskodó édesapa és nagyapa, valamint a család összetartó ereje.
