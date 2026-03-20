Justin Bieber és Usher csúnyán összebalhéztak Beyoncé és Jay Z exkluzív Oscar-partiján

Rideg Léna
2026.03.20.
A sztárpár az idei Oscar-gála után rendezte meg a nagyszabású partit, ahol a sztárvilág krémje jelen volt. Justin Bieber és Usher a zárt körű rendezvényen csúnyán összevitáztak, egyesek szerint majdnem tettlegességig fajult a két énekes közötti konfliktus.

Újra fellángolhatott a feszültség Usher és Justin Bieber között, miután állítólag kínos incidens zajlott le Beyoncé és Jay-Z Oscar-gála utáni exkluzív partiján. A beszámolók szerint a két sztár között heves szóváltás alakult ki a nyugat-hollywoodi Chateau Marmontban tartott eseményen.

Egykor szoros volt a kapcsolat Usher és Justin Bieber között.
  • Feszült volt a hangolat Usher és Justin Bieber között Beyoncé és Jay-Z afterpartiján
  • Egyesek szerint majdnem tettlegességig fajult a konfliktus
  • A két sztár egykor szoros mentor–tanítvány kapcsolatban állt
  • A háttérben régi ellentétek és iparági feszültségek húzódhatnak

Justin Bieber és Usher egymásnak feszültek

Egyes szemtanúk szerint a két sztár közötti vita majdnem tettlegességig fajult, mások azonban úgy tudják, a konfliktus végül nem lépte át ezt a határt. A zárt körű rendezvény a díjátadószezon egyik legelitebb eseménye, amelyet gyakran Aranypartiként emlegetnek. A vendégek számára szigorúan tilos a telefonhasználat, ennek ellenére a történtek híre gyorsan kiszivárgott.

A beszámolók szerint a helyzet akkor vált feszültté, amikor Usher határozottan közeledett Bieberhez. Az énekeshez közel álló források megerősítették, hogy volt egy élesebb szóváltás, ugyanakkor tagadták, hogy fizikai összetűzés történt volna.

Nem először volt köztük konfliktus

A két előadó kapcsolatában már korábban is mutatkoztak repedések. Tavaly év elején kölcsönösen kikövették egymást az Instagramon, ami akkoriban komoly találgatásokat indított el a rajongók körében. Pedig kapcsolatuk hosszú múltra tekint vissza: Bieber mindössze 13 éves volt, amikor menedzsere, Scooter Braun bemutatta őt Ushernek. Az R&B-sztár mentorává vált, és éveken át támogatta karrierjét. Olyannyira szoros volt a viszonyuk, hogy Usher fellépett Bieber és Hailey Bieber esküvőjén is.

A szakadás okairól több elmélet is kering. Egyes források szerint szerepet játszhatnak benne Sean "Diddy" Combs körüli vádak, amelyek az utóbbi időben komoly visszhangot váltottak ki, és az iparági kapcsolatokat is érinthetik. Mások úgy vélik, a konfliktus akkor mélyült el, amikor Bieber visszautasította, hogy csatlakozzon Usher 2024-es Super Bowl félidei show-jához.

A történet ugyanakkor nem teljesen egyértelmű. A Deuxmoi Instagram-oldal szerint a helyzetet túlreagálták: állításuk szerint nem történt veszekedés, egyszerűen arról volt szó, hogy Bieber nem kívánt beszélgetésbe elegyedni Usherrel, és tudatosan kerülte az interakciót.

Rengeteg sztár rész vett Beyoncé Oscar afterén

A sztárokkal teli esemény vendéglistáján olyan nevek szerepeltek, mint Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Austin Butler, Emma Stone, Jacob Elordi, Taylor Swift, Travis Kelce, valamint az Oscar-díjas Michael B. Jordan és Ryan Coogler. Usher képviselői egyelőre nem reagáltak a történtekkel kapcsolatos megkeresésekre – írja a Men’s Journal.

Magyarországra érkezik Jason Derulo: a világsztár 2026 júniusában a Budapest Parkban lép fel

Az indiai Suraj Chavan fixa ideája, hogy a megszólalásig hasonlít példaképére, Justin Bieberre.

Emlékezetes pillanatokból nem volt hiány. A Grammy 2026-os eseményén Justin Bieber is tiszteletét tette, ráadásul fel is lépett a színpadon. Azonban a legtöbben nem az előadásáról beszélnek, hanem arról, hogy csupán egy boxert viselt.

 

