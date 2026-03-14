Adrian Greniert kihagyták Az ördög Pradát visel második részéből

Komáromi Bence
2026.03.14.
A sármos színész szerint szándékosan kihagyták őt a készülő folytatásból. Adrian Grenier nemrég arról beszélt, hogy szomorú, hogy nem térhet vissza Nate megformálójaként Az ördög Pradát visel 2-ben.

Hiába az első rész sikere, Az ördög Pradát visel második részében nem fogjuk már együtt látni a teljes szereplőgárdát. Nemrég ugyanis kiderült, hogy Adrian Grenier nem kapott meghívást a folytatásra. A színész nemrég szomorúan vette tudomásul, hogy nélküle kezdődtek meg a forgatások.

Az ördög Pradát visel sármos sztárja, Adrian Grenier nem lesz benne a film második részében
Forrás: Profimedia

Elkezdődött Az ördög Pradát visel második részének forgatása

  • Lapunk korábban elsők közt számolt be arról, hogy folytatást kap a kultfilm.
  • A második részben visszatér Meryl Streep, Anne Hathaway és Stanley Tucci is.
  • A forgatások már javában zajlanak, nemrég pedig megkaptuk a film első előzetesét is.

Adrian Grenier szerint a szerepe visszhangja miatt nem kapott új lehetőséget

A 49 éves sztár most megtörte a csendet és elárulta, hogy miért nem láthatjuk őt a folytatásban, annak ellenére, hogy szívesen eljátszotta volna Nate-t újra a vásznon.

„Mindannyian imádjuk a filmet, ha szerepelünk benne, ha nem. Nyilván hatalmas csalódás volt számomra, hogy én nem kaptam felkérést, hogy szerepeljek a második részben, de megértem, hogy Nate karakterével kapcsolatban voltak negatív visszajelzések" - kezdte beszámolóját a színész. Az Adrian által megformált szereplő kevés női néző tetszését nyerte el, miután a férfi szakított a főszereplő Andyvel, amikor igazán elkezdett beindulni a karrierje. Az eset után a legnagyobb rajongói csoportokban érzelmileg éretlen és önző pasinak titulálták Nate-t. Akkora volt a szereplővel szembeni ellenállás, hogy még Adrianhez is eljutott a híre.

„Nem láttam át igazán, hogy a karakternek milyen árnyaltsága van, vagy mit képvisel a filmben, amíg nem láttam meg, hogy a tömegek mennyire gyűlölik. A kiszivárgott mémek megdöbbentettek. Talán én magam is annyira éretlen voltam, mint Nate akkoriban, ezért nem értettem, hogy ki kellett volna állnia és támogatnia Andyt a karrierjében" - tette hozzá a színész. Adrian arról is beszélt, hogy szerinte ideje lenne egy spin-off sorozatnak, amiben jobban kifejthetnék, hogy mi történt Nate és Andy között és esetleg megmutathatnák, hogy miért történtek úgy a dolgok köztük, mint ahogy a rajongók láthatták a filmvásznon.

