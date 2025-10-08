Dolly Parton az életéért küzd! Testvére imára szólította fel a rajongókat - Videó!

Szomorú hírek érkeztek a tengerentúlról: Freida Parton egy szívszorító Facebook-bejegyzést osztott meg az oldalán, amelyben arra kérte a nővére rajongóit, hogy imádkozzanak Dolly Parton felépüléséért. A 79 éves énekesnőnek néhány héttel ezelőtt megroppant az egészségügyi állapota, azóta pedig nem sikerült még felépülnie a rejtélyes betegségéből.

Dolly Parton a testvére ijesztő egészségügyi állapotban van jelenleg

Forrás: Getty Images

A testvére az ima erejével próbál segíteni Dolly Partonnak

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Dolly szeptember végén egészségügyi okokból lemondta a Dolly: Live in Las Vegas című koncertsorozatát, amely idén decemberben vette volna kezdetét. Az énekesnő akkor arról beszélt, hogy az orvosai szerint beavatkozásra lesz szüksége. Most a húga arról írt a közösségi médiában, hogy nem tud jó hírekkel szolgálni a testvére állapotával kapcsolatban:

„Tegnap egész éjszaka ébren voltam, és imádkoztam a testvéremért, Dolly Partonért” – írta Freida október 7-én a Facebook-oldalán.

„Sokan tudjátok, hogy mostanában nincs a legjobb formában. Hiszek az ima erejében, és arra kérek mindenkit, aki szereti őt, hogy imádkozzon érte velem együtt. Ő egy erős és különleges ember. A szívemben érzem, hogy minden rendbe fog jönni. Isten veled van, kishúgom, Dolly. Mindannyian szeretünk!”

- írta bejegyzésében Dolly Parton testvére.

