Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 8., szerda Koppány

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
rejtélyes betegség

Dolly Parton az életéért küzd! Testvére imára szólította fel a rajongókat - Videó!

rejtélyes betegség Dolly Parton ima
Komáromi Bence
2025.10.08.
Nagy lehet a baj! Az énekesnő testvére Freida Parton a minap arról beszélt, hogy Dolly Parton egészsége borzasztóan leromlott az elmúlt hetekben.

Szomorú hírek érkeztek a tengerentúlról: Freida Parton egy szívszorító Facebook-bejegyzést osztott meg az oldalán, amelyben arra kérte a nővére rajongóit, hogy imádkozzanak Dolly Parton felépüléséért. A 79 éves énekesnőnek néhány héttel ezelőtt megroppant az egészségügyi állapota, azóta pedig nem sikerült még felépülnie a rejtélyes betegségéből.

Dolly Parton a testvére ijesztő egészségügyi állapotban van jelenleg
Dolly Parton a testvére ijesztő egészségügyi állapotban van jelenleg
Forrás: Getty Images

A testvére az ima erejével próbál segíteni Dolly Partonnak

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Dolly szeptember végén egészségügyi okokból lemondta a Dolly: Live in Las Vegas című koncertsorozatát, amely idén decemberben vette volna kezdetét. Az énekesnő akkor arról beszélt, hogy az orvosai szerint beavatkozásra lesz szüksége. Most a húga arról írt a közösségi médiában, hogy nem tud jó hírekkel szolgálni a testvére állapotával kapcsolatban:

„Tegnap egész éjszaka ébren voltam, és imádkoztam a testvéremért, Dolly Partonért” – írta Freida október 7-én a Facebook-oldalán. 

„Sokan tudjátok, hogy mostanában nincs a legjobb formában. Hiszek az ima erejében, és arra kérek mindenkit, aki szereti őt, hogy imádkozzon érte velem együtt. Ő egy erős és különleges ember. A szívemben érzem, hogy minden rendbe fog jönni. Isten veled van, kishúgom, Dolly. Mindannyian szeretünk!”

- írta bejegyzésében Dolly Parton testvére.

Ha kíváncsiak vagytok további részletekre, akkor nézzétek meg a LIFE TikTok-videóját, amiben összeszedtünk minden elérhető információt Dolly Parton egészségügyi állapotáról:

@life.hu_official

Dolly Parton életéért imádkozik a testvére A 79 éves énekesnő sokat betegeskedik mostanában. #life #DollyParton #FriedaParton #betegség

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Nagy lehet a baj! Dolly Parton testvére azt kéri, mindenki imádkozzon a legendás énekesnőért

Dolly Partonért aggódnak a rajongók: az énekesnő az utóbbi hetekben rejtélyes egészségügyi problémák miatt több fellépését is lemondta. Most a 79 éves énekesnő húga, Freida Parton azt kéri, mindenki imádkozzon a testvéréért.

Dolly Parton benevezett egy Dolly Parton hasonmásversenyre – és veszített

Dolly Parton, a countryzene koronázatlan királynője, élete során számtalanszor bebizonyította, hogy nincs hozzá hasonló. De egyszer még őt is összekeverték… saját magával.

Különleges kívánsága van Dolly Partonnak - 75 évesen állna modellt a nyuszis magazinnak

Márt tárgyal a nyuszis magazinnal.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu