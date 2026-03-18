Kijött a Dűne 3. előzetese: Robert Pattinson megdöbbentően néz ki benne

A Dűne univerzuma eddig is a különleges képi világáról volt ismert, de a készítők most rátettek még egy lapáttal. Robert Pattinson ugyanis olyan durva külsőt kapott, hogy még a homokférgek is csak pislogtak – ez pedig már önmagában is teljesítmény.

Megérkezett a Dűne harmadik részének előzetese, amiben több szereplő is meglepően néz ki.

Forrás: IMDb

Elkészült a Dűne 3. részének előzetese, a világ pedig egy emberként hördült fel Végre nyilvánosságra került az utóbbi idők egyik legsikeresebb franchise-ának trailere.

A már megszokott szereplőkön kívül feltűnik benne Anya Taylor-Joy, Jason Momoa és Robert Pattinson is.

Az utóbbi annyira másképp néz ki, mint ahogyan megszoktuk, hogy többször is csekkolnunk kellett, jól látunk-e.

Ha azt hitted, Zendaya sokatmondó tekintetén, Timothée Chalamet homokféreg lovaglásán és a véget nem érős sivatagon kívül már semmi mással nem tud meglepni az új Dűne film, akkor fogd meg az Aperol Spritzünket: a harmadik rész első trailerében ugyanis nem a cselekmény vitte el a show-t, hanem Robert Pattinson teljesen indokolatlan megjelenése.

A történet ott folytatódik, ahol a második rész véget ért: Paul az Intergalaktikus Impérium császáraként folytatja háborúját, miközben Chani a közös gyermeküket várja.

Minden idők egyik legsikeresebb trilógiájának harmadik, egyben utolsó részében a visszatérő szereplők között láthatjuk Javier Bardemet, Florence Pugh-ot és Rebecca Fergusont, de jó pár új arc is megérkezik az Impériuba. Többek között Jason Momoa, Anya Taylor-Joy és Robert Pattinson is látható az új plakátfotókon, de az utóbbi annyira felismerhetetlen, hogy tényleg erős képzelőerő kell ahhoz, hogy megismerjük az Alkonyat egykor sármos színészét.

Pattinson már másik moziban is szerepelt együtt Chalamet-val, ezúttal pedig egy titokzatos alakváltó antagonistát alakít majd, aki a Scytale névre hallgat.

Robert Pattinson új arcára nehéz szavakat találni.

Forrás: IMDb

Sokan máris azt pletykálják, hogy a készítők Robert nevének bedobásával akarják helyreállítani a trilógia reputációját, amit Timothée alaposan megtépázott. A fiatal színész ugyanis nemrég egy interjúban kijelentette, hogy nem akar operában, vagy balettban dolgozni, mivel ezek a dolgok szerinte már senkit sem érdekelnek.

Ezzel a megszólalásával pedig nagyjából a fél világot magára haragította, sőt, többen ennek a momentumnak tulajdonítják azt, hogy a 30 éves sztár idén is elbukta az Oscart.

Nem csoda hát, hogy a készítők a mostanában őrült nagy népszerűségnek örvendő Pattinsonnal akarják kicsit fellendíteni az új film körüli várakozást. A színész egyébként is már szinte bejáratott partnere Zendayának: a Kész dráma című áprilisban bemutatásra kerülő új filmjüket óriási figyelem előzi meg és simán lehet, hogy az év egyik legmeghatározóbb alkotása lesz. Nos, az biztos, hogy Rob abban a filmben jóval szemrevalóbb lesz, mint a Dűnében, ahol hófehér hajjal és szemöldökkel látható, ami már most kiverte a biztosítékot a rajongóknál és abszolút elérte a célját: beszédtémát adott, fokozza a várakozást, bebizonyítja, hogy a sivatagban nemcsak a homok változik, hanem a sztárok arca is!