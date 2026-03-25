Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 25., szerda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
forgatás

Újabb világsztárokat kaptak lencsevégre Budapesten: Eddie Redmayne is megérkezett a fővárosba

forgatás Budapest Eddie Redmayne Hafbór Júlíus Björnsson
Komáromi Bence
2026.03.25.
Az elmúlt hónapokban ellepték a világsztárok Budapestet. A hazánkban forgató színészek névsora most új taggal bővült, ugyanis megérkezett a fővárosba Eddie Redmayne is. Mutatjuk a róla készült lesifotókat.

Néhány napja lapunk az elsők között számolt be arról, hogy számtalan helyen futhattok bele igazi világsztárokba Budapesten. Korábban már hazánkba látogatott a Dűne stábja, így láthattuk Zendaya-t és Timothée Chalametet is, most pedig újabb filmsztárokkal bővült a lista. A hétvégén ugyanis megérkezett Eddie Redmayne és a Trónok harca marcona Hegye, Hafþór Júlíus Björnsson is.

Eddie Redmayne Budapesten forgat
Forrás: Bors/Reddit

Eddie Redmayne egy új sorozat kedvéért tartózkodik Budapesten

A Bors információi szerint az Oscar-díjas színész jelenleg A sakál napja második évadát forgatja Budapesten. A hétvégén a munkálatok a Rákóczi tér melletti Csiga Café környékén történtek, így a szemfüles rajongók lencsevégre kaphatták A legendás állatok és megfigyelésük közkedvelt sztárját. A színész egy profi bérgyilkost alakít a szériában, aki Európa több országában is rejtőzködni kényszerül a titkosszolgálatok elől. Bár a forgatási nap nagy részén az épületben tartózkodott, néhány pillanat erejéig láthatták őt a rajongók, amikor kilépett az utcára.

A Trónok harca sztárja, Gregor Clegane is itt járt

Nem Eddie volt az egyetlen híresség, aki a hétvégén hazánkba látogatott, kollégája, a több, mint 2 méteres Hafþór Júlíus Björnsson ugyanis részt vett a Budapest Comic Con 2026-os eseményén. A rettegett Gregor Cleganet alakító színész pedig a rendezvény során közösen fotózkodott a rajongókkal, később pedig megosztotta a Facebook-oldalán a budapesti emlékeiről készült képeket. Sőt, az egyik képén láthatjuk, hogy nem mással futott össze a Comic Conon, mint a Harry Potter-filmek Luna Lovegoodjával, Evanna Lynch-vel, aki szintén A sakál napja című sorozat forgatása miatt tartózkodik hazánkban.

Világsztárok Magyarországon: ezek a hírességek érkeznek hazánkba a közeljövőben

Idén is érdemes nyitott szemmel sétálni, mert főleg Budapesten, de akár vidéken is bármikor szembejöhet velünk egy itt forgató híresség. Világsztárok Magyarországon, akikről nem érdemes lemaradni.

Budapesten járt Viggo Mortensen, a Gyűrűk Ura Aragornja − Videó

Viggo Mortensen dán színész a Magyar Nemzeti Múzeumban az Attila-kiállítást nézte meg.

Világsztárokkal futhatsz össze Budapesten: a fővárosban forgat Anne Hathaway - Videó

Jól olvastátok! Egy forgatás miatt hazánkban tartózkodik Anne Hathaway. Sajtóhírek szerint a színésznő a főváros vendégszeretét fogja élvezni a következő hetekben.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
