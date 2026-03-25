Újabb világsztárokat kaptak lencsevégre Budapesten: Eddie Redmayne is megérkezett a fővárosba

Néhány napja lapunk az elsők között számolt be arról, hogy számtalan helyen futhattok bele igazi világsztárokba Budapesten. Korábban már hazánkba látogatott a Dűne stábja, így láthattuk Zendaya-t és Timothée Chalametet is, most pedig újabb filmsztárokkal bővült a lista. A hétvégén ugyanis megérkezett Eddie Redmayne és a Trónok harca marcona Hegye, Hafþór Júlíus Björnsson is.

Eddie Redmayne Budapesten forgat

Forrás: Bors/Reddit

Eddie Redmayne egy új sorozat kedvéért tartózkodik Budapesten

A Bors információi szerint az Oscar-díjas színész jelenleg A sakál napja második évadát forgatja Budapesten. A hétvégén a munkálatok a Rákóczi tér melletti Csiga Café környékén történtek, így a szemfüles rajongók lencsevégre kaphatták A legendás állatok és megfigyelésük közkedvelt sztárját. A színész egy profi bérgyilkost alakít a szériában, aki Európa több országában is rejtőzködni kényszerül a titkosszolgálatok elől. Bár a forgatási nap nagy részén az épületben tartózkodott, néhány pillanat erejéig láthatták őt a rajongók, amikor kilépett az utcára.

A Trónok harca sztárja, Gregor Clegane is itt járt

Nem Eddie volt az egyetlen híresség, aki a hétvégén hazánkba látogatott, kollégája, a több, mint 2 méteres Hafþór Júlíus Björnsson ugyanis részt vett a Budapest Comic Con 2026-os eseményén. A rettegett Gregor Cleganet alakító színész pedig a rendezvény során közösen fotózkodott a rajongókkal, később pedig megosztotta a Facebook-oldalán a budapesti emlékeiről készült képeket. Sőt, az egyik képén láthatjuk, hogy nem mással futott össze a Comic Conon, mint a Harry Potter-filmek Luna Lovegoodjával, Evanna Lynch-vel, aki szintén A sakál napja című sorozat forgatása miatt tartózkodik hazánkban.

A Budapestre látogató világsztárokkal foglalkozó korábbi cikkeinket itt tudjátok elolvasni: