Egy ceglédi táncos bekerült a Bridgerton család 5. évadába – Takács Roland meglepő története

A Bridgerton-univerzum az elmúlt évek egyik legnagyobb streaming-jelensége lett. A romantikus intrikák, a pompás kosztümök és a modern hangulatú klasszikus zene furcsa, de működő elegye milliókat szegezett a képernyő elé. A rajongók már tűkön ülve várják az ötödik évadot – és most úgy tűnik, egy magyar név is felbukkanhat a produkcióban.
Mit tudunk eddig a Bridgerton 5. évadáról?
A sorozat, amely Julia Quinn regényein alapul, minden évadban a Bridgerton család egy-egy tagjának szerelmi történetét meséli el. Az első évad Daphne romantikus kalandját, a második Anthony szenvedélyes kapcsolatát, a harmadik pedig Colin és Penelope történetét állította középpontba, majd a negyedik évadban megkaptuk Sophie és Benedict történetét is, ami – mint ahogy a kritikánkban is írtuk – már elég gyenge Hamupipőke-történetre kerekedett.
A rajongók között immár javában mennek a találgatások arról, hogy az ötödik évad kire fókuszál majd. Ha a könyvek menetrendjét követik, végre elérkezhetünk Eloise történetéhez és megtudhatjuk, hogy a – rajongók által legjobban utált – karakter szívét ki tudja meghódítani. Valamint a rendező egyik elszólása szerint Franchesca is megkaphatja története méltó lezárását.
Ami már most biztos, hogy a produkció továbbra is nagyszabású lesz. Az új évad forgatásának egy része ismét Angliában zajlik, ahol a pletykák szerint – amit az új Lady Whistledown szállít – hatalmas báljeleneteket, elegáns társasági eseményeket és – természetesen – sok táncot rögzítenek majd.
És itt jön képbe egy magyar táncos, aki a TikTokon bejelentette, szerepelni fog a Bridgerton 5. évadában. A hír hatalmas negatív cunamit keltett, Takács Roland ezért elmesélte nekünk, hogyan is jutott ehhez az egyedülálló lehetőséghez.
Takács Roland – akit a TikTokon sokan Roki.hivatalos néven ismernek – ma már több tízezres követőtáborral rendelkezik. A 32 éves ceglédi fiatalnak azonban nem indult zökkenőmentesen a karrierje.
„11 éves voltam, amikor elkezdtem. Azért vágtam bele, mert csúfoltak azzal, hogy nem tudok táncolni” – meséli Roland.
A története nem egy táncteremben, hanem egy nappaliban indult. Roland autodidakta módon kezdte el begyakorolni a lépéseket videókból, tanár nélkül.
Később beiratkozott LL Junior tánciskolájába is, ám az anyagi helyzete sokszor megnehezítette a dolgát. Volt, hogy zsebpénzből vagy szezonmunkából gyűjtötte össze a pénzt a bérletre, máskor pedig egyedül utazott fel Budapestre az órákra.
„Mindig az volt bennem, hogy fejlődni szeretnék. Sokszor nehéz volt, de nem akartam feladni.”
Egy salsaóra, ami mindent megváltoztatott
16 éves korában kezdett latin táncokat tanulni. Az első élmények azonban nem voltak túl lelkesítőek. Valahogy nem érzete magáénak és emiatt másként is állt ezekhez az órákhoz.
„A tanár bemutatta a lépéseket, majd odajött hozzám és megkérdezte, honnan tudom. Mondtam, hogy sehol nem tanultam, csak a tévében láttam. Nagyon megdicsért, és ez hatalmas motivációt adott” – ettől kezdve Roland még komolyabban kezdett foglalkozni a tánccal.
Videóklipek, sorozatok és tévéműsorok
Az évek során több hazai produkcióban is feltűnt, eleinte statisztaként szerepelt videóklipekben, később pedig már nagyobb szerepeket is kapott. Dolgozott többek között Herceg Dáviddal, Kis Grófóval és Kis Palikával is.
Egy különleges fellépése során Nótár Ilona írónő könyvbemutatóján tánccal mesélte el a történetet, miközben a szöveget Für Anikó Jászai Mari-díjas színésznő olvasta fel.
Ezután a színészet iránt is egyre jobban érdeklődni kezdett. Szerepet kapott egy amatőr sorozatban, majd több más produkcióban is feltűnt. 2023-ban pedig a TV2 „Szerencsekerék” műsorát is megnyerte.
Így jutott el a Bridgerton castingjáig
Roland számára a Bridgerton története mesébeillő módon kezdődött.
„A munkahelyemen ajánlották a sorozatot. Először azt mondtam, hogy nem érdekel, mert a kosztümös dolgok nem az én világom.”
A kíváncsiság azonban győzött, és kiderült, hogy Rolandhoz mégis közel áll a Bridgerton elegáns világa. Azt érezte, lehet, hogy talán rossz korba született. Ekkor jött az ötlet és Roland regisztrált egy castingoldalon, ahol filmekhez és sorozatokhoz keresnek szereplőket. Sokáig nem kapott választ, ezért saját kezébe vette az ügyet.
„Írtam több színésznek és szakembernek, de nem válaszoltak. Végül több rendezőnek is üzenetet küldtem.”
Egyetlen válasz érkezett nem mástól, mint Rayne Harristől. A beszélgetés után a rendező megnézte Roland profilját és önéletrajzát. Elmondása szerint, mivel látták, hogy táncos, hamar meg is érkezett a várva várt email: felkérték az angliai forgatásra.
Először azt hittem, hogy átverés.
Az Instagramon azonban a rendező megerősítette: a lehetőség valódi. A forgatás április 24–25-én lesz Angliában. Roland pedig statisztaként vesz részt a produkcióban. A szállást és az étkezést a produkció biztosítja, az utazást viszont neki kell megoldania.
„A negatív kommentek már nem állítanak meg” – mondta Roland, aki rengeteg gratulációt kapott, amikor megosztotta a hírt TikTokon, de természetesen kétkedők is akadtak.
„Gyerekként nem gondoltam volna, hogy egyszer egy ilyen sorozat közelébe kerülök.”
És bár a szerződés miatt sok részletet egyelőre nem árulhat el, azt ígéri: amint lehet, megosztja a tapasztalatait a követőivel.
A Bridgerton 5. évada körül egyre nagyobb a felhajtás, és most egy magyar is kapcsolódhat a produkcióhoz. Takács Roland ceglédi táncos elmondása szerint statisztaszerepet kapott az angliai forgatáson. A férfi története a gyerekkori csúfolódásokból indult, mára azonban inspiráló példa: néha egyetlen üzenet, egy adag bátorság és rengeteg kitartás elég ahhoz, hogy valaki közelebb kerüljön egy világsikerű sorozathoz.
Felkerestük Rayne Harris rendezőt is ez ügyben, de még nem válaszolt a leveleinkre.
