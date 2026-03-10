Egy ceglédi táncos bekerült a Bridgerton család 5. évadába – Takács Roland meglepő története

A Bridgerton-univerzum az elmúlt évek egyik legnagyobb streaming-jelensége lett. A romantikus intrikák, a pompás kosztümök és a modern hangulatú klasszikus zene furcsa, de működő elegye milliókat szegezett a képernyő elé. A rajongók már tűkön ülve várják az ötödik évadot – és most úgy tűnik, egy magyar név is felbukkanhat a produkcióban.

Takács Roland egyből beleszeretett a Bridgerton-sorozatba.

Forrás: Takács Roland

Egy magyar táncos, Takács Roland az elmondása szerint statisztaszerepet kapott az angliai forgatáson.

A ceglédi fiatal története inspiráló: gyerekkori csúfolódásból lett életre szóló motiváció.

Mit tudunk eddig a Bridgerton 5. évadáról?

A sorozat, amely Julia Quinn regényein alapul, minden évadban a Bridgerton család egy-egy tagjának szerelmi történetét meséli el. Az első évad Daphne romantikus kalandját, a második Anthony szenvedélyes kapcsolatát, a harmadik pedig Colin és Penelope történetét állította középpontba, majd a negyedik évadban megkaptuk Sophie és Benedict történetét is, ami – mint ahogy a kritikánkban is írtuk – már elég gyenge Hamupipőke-történetre kerekedett.

A rajongók között immár javában mennek a találgatások arról, hogy az ötödik évad kire fókuszál majd. Ha a könyvek menetrendjét követik, végre elérkezhetünk Eloise történetéhez és megtudhatjuk, hogy a – rajongók által legjobban utált – karakter szívét ki tudja meghódítani. Valamint a rendező egyik elszólása szerint Franchesca is megkaphatja története méltó lezárását.

Ami már most biztos, hogy a produkció továbbra is nagyszabású lesz. Az új évad forgatásának egy része ismét Angliában zajlik, ahol a pletykák szerint – amit az új Lady Whistledown szállít – hatalmas báljeleneteket, elegáns társasági eseményeket és – természetesen – sok táncot rögzítenek majd.

És itt jön képbe egy magyar táncos, aki a TikTokon bejelentette, szerepelni fog a Bridgerton 5. évadában. A hír hatalmas negatív cunamit keltett, Takács Roland ezért elmesélte nekünk, hogyan is jutott ehhez az egyedülálló lehetőséghez.

Takács Roland – akit a TikTokon sokan Roki.hivatalos néven ismernek – ma már több tízezres követőtáborral rendelkezik. A 32 éves ceglédi fiatalnak azonban nem indult zökkenőmentesen a karrierje.