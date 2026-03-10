A Harry Potter-filmek sztárja büszkén jelentette be, hogy felesége a 4. gyermekükkel várandós

Nagy családban szép az élet. Erre a legjobb példa a 36 éves Louis Cordice, aki jelenleg a negyedik kisbabáját várja a feleségével. A színész a Mardekáros Blaise Zabinit alakította a Harry Potter-univerzumban és hű társa volt Draco Malfoynak az utolsó filmekben.

Louis Cordice Tom Felton és Joshua Herdman oldalán a Harry Potter és a Halál ereklyéi második részében

Forrás: IMDb

A Harry Potter-filmek színésze egy imádnivaló bejegyzésben árulta el, hogy a felesége várandós

A The Sun szúrta ki, hogy jóképű varázsló az Instagram-oldalán megosztott egy ultrahangfelvételt, amelyen láthatjuk, hogy a felesége, Natalie pocakjában egy kisbaba növekszik. A színésznek már van egy 9 éves kisfia, és két kislánya, akiket a feleségével oszt meg. Bejegyzésében elárulta, hogy ismét egy kislánnyal fog bővülni a népes családjuk:

„Hamarosan újabb kislány érkezik a családunkba és már nagyon várom, hogy találkozzak vele. Már csak néhány pillanat és Isla és Rose kapni fog egy kishúgot maga mellé, akivel együtt nőhetnek fel. Lehet, hogy még nem tudják, de ők lesznek a legjobb lánytestvérek. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon büszke vagyok az én erős és gyönyörű feleségemre. Örökké hálás leszek neki a csodás családért, amit együtt építettünk fel" - zárta sorait a büszke édesapa.

A Mardekáros diák bejegyzését itt tudjátok megtekinteni:

Egy kis nosztalgia, ha esetleg elfelejtetted már, hogy milyen fontos szerepet töltött be a három Mardekáros az utolsó részben:

A Harry Potter-filmekkel kapcsolatos érdekességekről pedig itt olvashatsz: