A Harry Potter-filmek sztárja büszkén jelentette be, hogy felesége a 4. gyermekükkel várandós

családbővítés Harry Potter várandósság
Komáromi Bence
2026.03.10.
Újabb kisbabával gyarapodik a Mardekáros exdiák családja. A Harry Potter filmek sztárja, Louis Cordice egy aranyos bejegyzésben árulta el, hogy hamarosan négyszeres apuka lesz.

Nagy családban szép az élet. Erre a legjobb példa a 36 éves Louis Cordice, aki jelenleg a negyedik kisbabáját várja a feleségével. A színész a Mardekáros Blaise Zabinit alakította a Harry Potter-univerzumban és hű társa volt Draco Malfoynak az utolsó filmekben.

Louis Cordice Tom Felton és Joshua Herdman oldalán a Harry Potter és a Halál ereklyéi 2. részében
Louis Cordice Tom Felton és Joshua Herdman oldalán a Harry Potter és a Halál ereklyéi második részében
Forrás: IMDb

A Harry Potter-filmek színésze egy imádnivaló bejegyzésben árulta el, hogy a felesége várandós

A The Sun szúrta ki, hogy jóképű varázsló az Instagram-oldalán megosztott egy ultrahangfelvételt, amelyen láthatjuk, hogy a felesége, Natalie pocakjában egy kisbaba növekszik. A színésznek már van egy 9 éves kisfia, és két kislánya, akiket a feleségével oszt meg. Bejegyzésében elárulta, hogy ismét egy kislánnyal fog bővülni a népes családjuk:

„Hamarosan újabb kislány érkezik a családunkba és már nagyon várom, hogy találkozzak vele. Már csak néhány pillanat és Isla és Rose kapni fog egy kishúgot maga mellé, akivel együtt nőhetnek fel. Lehet, hogy még nem tudják, de ők lesznek a legjobb lánytestvérek. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon büszke vagyok az én erős és gyönyörű feleségemre. Örökké hálás leszek neki a csodás családért, amit együtt építettünk fel" - zárta sorait a büszke édesapa.

A Mardekáros diák bejegyzését itt tudjátok megtekinteni:

Egy kis nosztalgia, ha esetleg elfelejtetted már, hogy milyen fontos szerepet töltött be a három Mardekáros az utolsó részben:

A Harry Potter-filmekkel kapcsolatos érdekességekről pedig itt olvashatsz:

A Harry Potter sztárja, Daniel Radcliffe durván kigyúrta magát – Fotó

Daniel Radcliffe nemrég őszintén beszélt arról, hogyan vált életének korábbi alkoholfüggősége edzésmániává. A Harry Potter sztárjának kamaszkorától a világ figyelmének súlya alatt kellett felnőnie és megtalálnia önmagát, mostanra azonban úgy tűnik, sikerült megtalálnia az egyensúlyt.

A varázsvilág megnyitotta kapuit: a Harry Potter-kiállításon jártunk

Volt egy pillanat, amikor a muglik világa egy halk pukkanással hirtelen eltűnt. Megnéztük a Harry Potter-kiállítást, ahol végre megtudtuk, hogy melyik pálca lenne a miénk. Vagyis melyik választana minket.

Draco Malfoy menti meg a 2026-os Tűz Ló évet − még ma szerezz be róla egy fotót

Ezt nem láttuk jönni! A Harry Potter-univerzum szőke rosszfiúja lett a kínai holdújév 2026-os kabalája.

 

