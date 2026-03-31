Emily Blunt meseszép Steven Spielberg új filmjének, A leleplezés napjának előzetesében – Videó

Kijött Steven Spielberg új filmjének, A leleplezés napjának második magyar nyelvű előzetese. A rendező már több világhírű űreposzban is szerepet vállalt, ezúttal megint azt fogja boncolgatni, mi történne, ha kiderülne, hogy tényleg nem vagyunk egyedül az univerzumban. A szereplőgárdában is világsztárok gyűltek össze: többek között Emily Blunt, Josh O’Connor, Colman Domingo és Colin Firth is szerepel majd a filmben, amelyet június 11-én mutatnak be a hazai mozikban.

Emily Blunt Steven Spielberg új filmjében, A leleplezés napjában. Forrás: Northfoto

A film alaphelyzetéről csak nagyon keveset tudni. A készítők mindössze annyit osztottak meg, hogy az emberiség számára fény derül arra, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. Steven Spielberg pedig az ilyenkor szokásos kérdéseket feszegetheti majd az új filmjében. A Universal stúdió égisze alatt észülő filmről egyébként sem osztottak meg túl sok információt, azonban a friss előzetes azért néhány infómorzsával ellátta a kíváncsi sci-fi-rajongókat.

Emily Blunt filmjei közül is kiemelkedik A leleplezés napja. A színésznő ugyanis pályafutása során már számos neves rendezővel dolgozott együtt – köztük olyan legendás direktorokkal, mint Christopher Nolan (Eredet, Csillagok között, A sötét lovag) és Denis Villeneuve (Dűne) –, de Steven Spielberggel eddig nem volt közös mozija. Ebben a produkcióban azonban ő a főszereplő, így a színésznő újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a karrierjében. A filmben Emily Blunt meteorológus Kansas Cityben. Az előzetesben a karaktere egy gyönyörű piros ruhában látható, és éppen élő adásban van, amikor hirtelen furcsa, kontrollálhatatlan mozgások lesznek úrrá rajta. A trailerben Blunt megjelenése egyszerre szép és hátborzongató.