Emily Blunt meseszép Steven Spielberg új filmjének, A leleplezés napjának előzetesében – Videó

Simon Benedek
2026.03.31.
Steven Spielberg visszatér a sci‑fi műfajához. Legújabb, A leleplezés napja című alkotásának nemrég jött ki a magyar nyelvű előzetese – a film egyik főszereplője Emily Blunt, aki a friss képkockákon meseszép. Íme minden, amit eddig A leleplezés napjáról tudunk!

Kijött Steven Spielberg új filmjének, A leleplezés napjának második magyar nyelvű előzetese. A rendező már több világhírű űreposzban is szerepet vállalt, ezúttal megint azt fogja boncolgatni, mi történne, ha kiderülne, hogy tényleg nem vagyunk egyedül az univerzumban. A szereplőgárdában is világsztárok gyűltek össze: többek között Emily Blunt, Josh O’Connor, Colman Domingo és Colin Firth is szerepel majd a filmben, amelyet június 11-én mutatnak be a hazai mozikban. 

  • Kijött Steven Spielberg új filmjének, A leleplezés napja című alkotásának a magyar nyelvű előzetese.
  • A történet középpontjában az áll, hogy az emberiség megtudja: nem vagyunk egyedül az univerzumban.
  • A főszereplő Emily Blunt pályafutása során először dolgozik együtt Steven Spielberggel.
  • Blunt meteorológust alakít, aki meseszép az előzetesben.
  • A film június 11-én kerül a hazai mozikba.

A leleplezés napja: erről szólhat Steven Spielberg és Emily Blunt új filmje

A film alaphelyzetéről csak nagyon keveset tudni. A készítők mindössze annyit osztottak meg, hogy az emberiség számára fény derül arra, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. Steven Spielberg pedig az ilyenkor szokásos kérdéseket feszegetheti majd az új filmjében. A Universal stúdió égisze alatt észülő filmről egyébként sem osztottak meg túl sok információt, azonban a friss előzetes azért néhány infómorzsával ellátta a kíváncsi sci-fi-rajongókat. 

Emily Blunt meseszép az előzetesben

Emily Blunt filmjei közül is kiemelkedik A leleplezés napja. A színésznő ugyanis pályafutása során már számos neves rendezővel dolgozott együtt – köztük olyan legendás direktorokkal, mint Christopher Nolan (Eredet, Csillagok között, A sötét lovag) és Denis Villeneuve (Dűne) –, de Steven Spielberggel eddig nem volt közös mozija. Ebben a produkcióban azonban ő a főszereplő, így a színésznő újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a karrierjében. A filmben Emily Blunt meteorológus Kansas Cityben. Az előzetesben a karaktere egy gyönyörű piros ruhában látható, és éppen élő adásban van, amikor hirtelen furcsa, kontrollálhatatlan mozgások lesznek úrrá rajta. A trailerben Blunt megjelenése egyszerre szép és hátborzongató.

A leleplezés napja hivatalos bemutatója június 11-én várható hazánkban, és a jelenlegi előzetes alapján egy grandiózus, minden szegletében feszült sci-fi filmet várhatunk – mindezt Spielberg stílusában, lenyűgöző látványvilággal és természetesen mély kérdésekkel arról, mit is jelent „nem egyedül lenni a világegyetemben”.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
